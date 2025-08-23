ETV Bharat / bharat

পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত সংযোগ হ'ব মোবাইল নেটৱৰ্ক - MOBILE CONNECTIVITY

ভৌগোলিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ অথচ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলসমূহত ডিজিটেল বিভাজন দূৰ কৰাত ই এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।

Mobile connectivity
পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতী এয়াৰটেলৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব ভাৰতীয় সেনাৰ (PRO Defence)
Published : August 23, 2025 at 8:40 PM IST

তেজপুৰ: দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত সেনা-বাহিনীৰ লগতে বিভিন্ন সুৰক্ষা বাহিনীৰ লোকে সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মোবাইল ফোনৰ সংযোগৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বসবাস কৰা স্থানীয় লোকৰ বাবেও ই এক জটিল সমস্যা ।

নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এগৰাকী সেনাবাহিনীৰ পৰ্টাৰে কয়, "সেনাৰ লগত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চললৈ কৰ্তব্যত যোৱা সময়ত আমাৰ প্ৰায় ১৫ দিনলৈ ঘৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা নাথাকে, কাৰণ হাতত স্মাৰ্ট ফোন থাকিলেও কথা পাতিব নোৱাৰো । সীমান্ত অঞ্চলত মোবাইল ফোনৰ নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা নাই ।"

Mobile connectivity
পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতী এয়াৰটেলৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব ভাৰতীয় সেনাৰ (PRO Defence)

দিবাং ভেলীৰ পৰা প্ৰায় তিনিদিনৰ মূৰত উপস্থিত হোৱা আন্দ্ৰেলাৰ পৰা প্ৰায় তিনি ঘণ্টাৰ সময় লাগে সীমান্তৰ শেষৰ ঠাইখনত উপস্থিত হ'বলৈ । সেই অঞ্চলত মোবাইল ফোনৰ সংযোগ নাই ।

বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত মোবাইল ফোনৰ ৫জি নেটৱৰ্ক চলি থকা সময়ত সীমান্তৰ অঞ্চলত এই সুবিধা লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই ।

জোনটি মিকহু নামৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "চহৰ আৰু বিভিন্ন গাওঁ অঞ্চলত মোবাইল ফোনৰ সংযোগ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট ভাল যদিও সীমান্ত অঞ্চলত ই নগন্য, ইয়াৰ এক বিশেষ কাৰণো আছে । যিহেতু সীমান্ত অঞ্চল অতি স্পৰ্শকাতৰ সেইবাবেও সংযোগ স্থাপন জটিল বিষয় । এতিয়া সেনাই সুৰক্ষিত কিছুমান এলেকাত সংযোগৰ বাবে কাম কৰি আছে ।"

আন্দ্ৰেলাত মোবাইলৰ ফোনৰ ৱাই-ফাইৰ বিশেষ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু তাত পোনপটীয়া নেটৱৰ্কত কথা পতা অসম্ভৱ । একমাত্ৰ ৱাটচএপৰ জৰিয়তে সেয়া সম্ভৱ হয় কিন্তু বিশেষ সময়ৰ বাবে ।

উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত চৰকাৰেও ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে বিগত সময়ছোৱাত সীমান্তৰ শেষ তথা প্ৰথম গাওঁসমূহত এনেধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে । এই অঞ্চলত উন্নয়নৰ অংশ হিচাবে সেনাবাহিনী আৰু অন্যান্য সুৰক্ষা বাহিনীৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

Mobile connectivity
বুজাবুজিৰ চুক্তি (PRO Defence)

আনহাতে প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেঃ কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱটে জনায় যে, অসামৰিক–সামৰিক সংযোজন আৰু জাতি-নিৰ্মাণৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰে ভাৰতীয় সেনাৰ ডাও বিভাগে ভাৰতী এয়াৰটেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং আৰু ডাউ-দেলাই উপত্যকাৰ দুৰ্গম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত মোবাইল ফোনৰ যোগাযোগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ বাবে এক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে ।

এই চুক্তিখন কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ অথচ ভৌগোলিকভাৱে দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত ডিজিটেল বিভাজন দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে । এই পদক্ষেপে চেলুলাৰ নেটৱৰ্ক কভাৰেজ উন্নত কৰিব আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগাযোগৰ সুবিধা নিশ্চিত কৰি স্থানীয় জনসাধাৰণ আৰু নিয়োজিত সৈন্য উভয়কে উপকৃত কৰিব ।

Mobile connectivity
দিবাং উপত্যকা (ETV Bharat Assam)

ৰাৱটে জনায় দিবাং আৰু ডাউ-দেলাই উপত্যকাৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূ-খণ্ড আৰু দূৰৈৰ বাবে ঐতিহাসিকভাৱে সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে । ভাৰতীয় সেনা আৰু ভাৰতী এয়াৰটেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এই যৌথ প্ৰচেষ্টাই আন্তঃগাঁথনিগত সীমাবদ্ধতাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ বাবে, স্থানীয় বাসিন্দাসকলক আধুনিক সুবিধা প্ৰদান আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বাবে কাৰ্যকৰী যোগাযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সামূহিক সংকল্পৰ প্ৰতিফলিত কৰে । ভাৰতী এয়াৰটেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিষয়াসকলে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেশৰ দূৰৱৰ্তী স্থানলৈ সংযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

Mobile connectivity
দিবাং উপত্যকা (ETV Bharat Assam)

এই অংশীদাৰিত্বই কেৱল দেশৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰা সৈন্যসকলৰ বাবে নিৰাপত্তা আৰু যোগাযোগ শক্তিশালী কৰাই নহয়, উন্নত নেটৱৰ্ক সেৱাৰ সুবিধাৰ জৰিয়তে স্থানীয় সম্প্ৰদায়সমূহক শক্তিশালী কৰিব, যাৰ ফলত এই সীমান্ত জিলাসমূহত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, ই-গভৰ্নেন্স আৰু উদ্যোগীকৰণৰ দৰে উন্নয়নৰ বিভিন্ন দিশক সহায় কৰিব ।

ৰাৱটে কয় যে সেনাৰ লোকসকলৰ মাজত মোবাইল ফোনৰ নেটৱৰ্ক নোহোৱাৰ বাবে ঘৰৰ পৰিয়ালক বহু সময়ত সংযোগ কৰিব নোৱাৰে । বিশেষকৈ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত সষ্টম হৈ থকা লোকসকলৰ বাবে ই এক সমস্যা হৈ আহিছে ।

এই বুজাবুজি চুক্তিখনে সৰ্বাংগীন উন্নয়নক আগুৱাই নিয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰা আৰু দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহক মূলসুঁতিৰ ওচৰলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু কৰ্পৰেট ভাৰতৰ মাজত স্থায়ী সহযোগিতাৰ প্ৰমাণ হিচাপে থিয় দিছে বুলি তেওঁ কয় ।

