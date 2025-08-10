Essay Contest 2025

১৫ আগষ্টত ট্ৰাম্প-পুটিনৰ বৈঠক; ভাৰতেও জনালে সমৰ্থন - US RUSSIA MEETING

ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ লক্ষ্যৰে আলাস্কাত বৈঠকত মিলিত হ'ব আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিদ্বয় ।

US President Donald Trump (L) and Russian President Vladimir Putin arrive for a meeting in Helsinki on July 16, 2018
১৫ আগষ্টত ট্ৰাম্প-পুটিনৰ বৈঠক (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2025 at 1:13 PM IST

নতুন দিল্লী : ইউক্ৰেইন সংঘাতৰ সমাপ্তিৰ লক্ষ্যৰে অহা ১৫ আগষ্টত আলাস্কাত আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়া বহু প্ৰত্যাশিত বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই পৰিকল্পিত বৈঠকক ভাৰতে আদৰণি জনাইছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এই বৈঠকে শান্তিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

শনিবাৰে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্থিতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি কয় যে 'এয়া যুদ্ধৰ যুগ নহয়' আৰু সংকট সমাধানৰ দিশত কৰা প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰিবলৈ ভাৰত সাজু বুলি কয় ।

বিবৃতিত লিখা হৈছে, "২০২৫ চনৰ ১৫ আগষ্টত আলাস্কাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকৰ বাবে আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়ান ফেডাৰেশ্যনৰ মাজত হোৱা বুজাবুজিক ভাৰতে আদৰণি জনাইছে । এই বৈঠকৰ জৰিয়তে ইউক্ৰেইনত চলি থকা সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱা আৰু শান্তিৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাবাৰো কোৱাৰ দৰে এয়া যুদ্ধৰ যুগ নহয় । সেয়েহে ভাৰতে আগন্তুক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বৈঠকক সমৰ্থন কৰে আৰু এই প্ৰচেষ্টাসমূহক সমৰ্থন কৰিবলৈ সাজু ।"

শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে আলাস্কাত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি কৈছিল আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে মস্কো আৰু কিয়েভৰ মাজত অৱশেষত হোৱা চুক্তিত ভূখণ্ডৰ বিনিময় কৰা হ'ব পাৰে বুলি পৰামৰ্শ দিছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰেমলিনে এই সন্মিলন নিশ্চিত কৰি এই পদক্ষেপক যথেষ্ট যুক্তিসংগত বুলি অভিহিত কৰে । টেলিগ্ৰামত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত ক্ৰেমলিনৰ সহায়ক য়ুৰি উছাকোভে কয় যে ৰাষ্ট্ৰপতিসকলে নিজেই নিঃসন্দেহে ইউক্ৰেইনৰ সংকটৰ দীৰ্ঘম্যাদী শান্তিপূৰ্ণ নিষ্পত্তিৰ বিকল্পসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব । ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত পূৰ্ণাংগ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত লাখ লাখ লোকে নিজৰ ঘৰ-বাৰী এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে পুটিনে শুকুৰবাৰে চীন আৰু ভাৰতৰ নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় । ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যমত কয়, "আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মোৰ আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ মাজত বহু প্ৰত্যাশিত বৈঠক অহা শুকুৰবাৰে, ১৫ আগষ্ট ২০২৫ তাৰিখে গ্ৰেট ষ্টেট অৱ আলাস্কাত অনুষ্ঠিত হ'ব ।"

