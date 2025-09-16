নতুন দিল্লীত আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক আলোচনা
ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশীদাৰিত্বৰ গতি পুনৰ দৃঢ় কৰাৰ পিছত এই আলোচনাত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, শুল্ক আৰু তেল আমদানিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব।
Published : September 16, 2025 at 12:19 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 1:31 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত বাণিজ্যিক আলোচনা আজিৰে (১৬ ছেপ্টেম্বৰ) পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ’ব ৷ সোমবাৰে নিশা আমেৰিকাৰ মুখ্য বাণিজ্য আলোচনাপন্থী ব্ৰেণ্ডন লিঞ্চে নিজৰ দলৰ সৈতে ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল, য’ত আজি দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰস্তাৱিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তিৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত সম্পূৰ্ণ দিনৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব সুনীল বৰথৱালে এই কথা নিশ্চিত কৰি কয় যে ভাৰত এতিয়া কেৱল আমেৰিকাৰ সৈতে নহয়, আন বহু দেশৰ সৈতেও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফ টি এ) কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷
বৰৰ্থৱালে লগতে কয়, "আমি আমাৰ জি এছ টি সংস্কাৰ আৰু চলি থকা এফ টি এ পদক্ষেপৰ বিষয়ে আন দেশক অৱগত কৰিবলৈ বিভিন্ন মিছনৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছো ৷ বাণিজ্যিক আলোচনাৰ বাবে আমাৰ ক্ষমতা যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু বহু সামগ্ৰীৰ বাবে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ (এছ অ' পি) এতিয়া স্থাপন কৰা হৈছে ৷ 'আমি অধিক আৰু অধিক এফ টি এৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰস্তুত ৷"
বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব ৰাজেশ আগৰৱালাই জনোৱা মতে, ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত ইতিমধ্যে পাঁচটা ৰাউণ্ডৰ বাণিজ্যিক আলোচনা হৈছে ৷ প্ৰথমে ষষ্ঠ ৰাউণ্ড ২০২৯ চনৰ ২৫–২৯ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও পিছুৱাই দিয়া হয় ৷ এতিয়া এই সপ্তাহৰ বৈঠকত ষষ্ঠ ৰাউণ্ডৰ আলোচনা হ’ব ৷ এই আলোচনাত অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ লগতে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
বৈঠকৰ পৰা মূল আশা
আমেৰিকাৰ পক্ষৰ এটা মূল আশা হ’ল ভাৰতে বাণিজ্যিক আলোচনাৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল আমদানি হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগে ৷ আমেৰিকাৰ শুল্কক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বাণিজ্য সচিবগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে আমেৰিকাৰ সৈতে নিৰন্তৰ আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী বুজিবলৈ কাম কৰি আছে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতে শুল্ককে ধৰি সকলো মূল বিষয়ত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে ৷
ট্ৰাম্প-মোদীৰ হস্তক্ষেপৰ পিছত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আলোচনা
যোৱা ১০ ছেপ্টেম্বৰত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দিয়া এটা পোষ্টৰ পিছতে বাণিজ্যিক আলোচনাই নতুন গতি লাভ কৰে ৷ নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত ট্ৰাম্পে কয়, "আমাৰ দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত বাণিজ্যিক বাধাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে ভাৰত আৰু আমেৰিকাই আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি ঘোষণা কৰি আনন্দিত হৈছো আমাৰ দুয়োখন মহান দেশৰ বাবে সফল সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা!”
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই পোষ্টটোৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই লিখিছে, "ভাৰত আৰু আমেৰিকা ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু স্বাভাৱিক অংশীদাৰ ৷ মই নিশ্চিত যে আমাৰ বাণিজ্যিক আলোচনাই ভাৰত-আমেৰিকাৰ অংশীদাৰিত্বৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা মুকলি কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ৷ আমাৰ দলসমূহে এই আলোচনাসমূহ অতি সোনকালে সমাপ্ত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে ৷ আমি দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ উজ্জ্বল আৰু অধিক সমৃদ্ধিশালী ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰাৰ বাবে একেলগে কাম কৰিম ৷"
আগষ্টৰ বাণিজ্যিক তথ্য
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি ৬.৭ শতাংশ ইতিবাচক বৃদ্ধি পাই ৩৫.১ বিলিয়ন মাৰ্কিন হাৰত উপনীত হয়, যিটো ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ৩২.৮৯ মাৰ্কিন ডলাৰ আছিল ৷ ফলত আমদানি ১০.১২ শতাংশ হ্ৰাস পাই ৬১.৫৯ বিলিয়ন মাৰ্কিন হৈছে, যিটো যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাত ৬৮.৫৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে ৷ ফলস্বৰূপে বাণিজ্য ঘাটিও যথেষ্ট হ্ৰাস পাই ২৬.৪৯ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হয়, যিটো ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ৩৫.৬৪ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আছিল ৷
আমেৰিকা ভাৰতৰ শীৰ্ষ ৰপ্তানি গন্তব্যস্থান হৈয়েই আছে আৰু যোৱা এটা বছৰৰ তুলনাত আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷ ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত ভাৰতে আমেৰিকালৈ ৪০.৩৯ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিছিল, যিটো যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাত ৩৪.২১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাৰ তুলনাত ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত চীনৰ পৰা আমদানিও বৃদ্ধি পাইছে ৷ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ৬ অক্টোবৰৰ পৰা ১০ অক্টোবৰলৈ ব্ৰাছেলছত ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ এফ টি এ সম্পৰ্কীয় চতুৰ্দশ ৰাউণ্ডৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
বাণিজ্যিক তথ্যৰ ওপৰত FIEO
বাণিজ্যিক তথ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এফ আই ই অ’ এছ চিৰ অধ্যক্ষ ৰালহানে কয় যে ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ৬.৭% বাৰ্ষিক বৃদ্ধি ভাৰতৰ ৰপ্তানি খণ্ডৰ বাবে আদৰণীয় আৰু উৎসাহজনক লক্ষণ, বিশেষকৈ বৰ্তমান বিশ্বব্যাপী প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ মাজত ৷ আমদানিৰ হাৰ ১০%তকৈ অধিক হ্ৰাস পোৱাটোৱেও বাণিজ্যিক ঘাটি লাঘৱ কৰাত সহায় কৰিছে, যিটো যোৱা বছৰৰ একে মাহৰ তুলনাত এতিয়া যথেষ্ট কম ৷
২০২৫-২৬ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা আগষ্টৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ সঞ্চিত ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি ১৮৪.১৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে আমদানি ৩০৬.৫২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে ৷ ৰপ্তানি বৃদ্ধি বজাই ৰখা আৰু ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে এই গতিবেগ বজাই ৰাখিবলৈ অনাগত মাহত স্থায়ী প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো এফ আই ই অ’ৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয়, 'আমি ব্যৱসায় কৰাত সহজ, দ্ৰুত বাণিজ্যৰ সুবিধা, দক্ষতা আৰু বিশ্বৰ বজাৰত প্ৰৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি থাকিব লাগিব' ৷
বিশেষকৈ যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰধান অৰ্থনীতিসমূহে শুল্ক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে, তেতিয়া আমাৰ ৰপ্তানিকাৰকসকলে বিশ্বজুৰি প্ৰতিযোগিতামূলক হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ এম এছ এম ইসমূহৰ বাবে বৰ্ধিত সহায় আৰু ৰপ্তানি প্ৰৰোচনাৰ সময়মতে বিতৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ৷ এফ আই ই অ’ই আশা কৰিছে যে কৌশলগত প্ৰৰোচনা আৰু বিশ্ব বজাৰ স্থিতিশীলতাৰ জৰিয়তে ভাৰতে বাকী বিত্তীয় সময়ছোৱাত নিজৰ বাণিজ্যিক প্ৰদৰ্শন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে ।
অ-পেট্ৰ’লিয়াম ৰপ্তানি
কেইবাটাও মূল খণ্ডত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ ফলত ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী ৰপ্তানিয়ে উৎসাহজনক বৃদ্ধি দেখুৱাইছিল ৷ উল্লেখযোগ্য যে ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি আকৰ্ষণীয়ভাৱে ২৫.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ২.৩২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা এই বছৰ ২.৯৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
অভিযান্ত্ৰিক সামগ্ৰীয়েও এই গতিবেগত অৰিহণা যোগাইছিল, ৰপ্তানি ৪.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৯.৯০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে ৷ ৰত্ন আৰু গহনা ৰপ্তানি ১৫.৫৭ শতাংশ শক্তিশালী বৃদ্ধিৰ সাক্ষী হৈ ২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ২.৩১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
ইফালে পেট্ৰ’লিয়াম সামগ্ৰীৰ ক্ৰমাগতভাৱে ৬.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৪.৪৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ স্পৰ্শ কৰিছে আৰু ঔষধ আৰু ঔষধৰ ৰপ্তানি ৬.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ২.৫১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে ৷
সামগ্ৰিকভাৱে ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত ক্ৰমবৰ্ধমান অ-পেট্ৰ’লিয়াম ৰপ্তানি ১৫৮.০৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰত উপনীত হৈছে, যিটো যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাত ১৪৭.২৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত ৭.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷
