মানৱ অধিকাৰ পৰিষদৰ বৈঠকত পাকিস্তানক অবৈধভাৱে দখল কৰা ভূখণ্ড খালী কৰাৰ দাবী ভাৰতৰ
মানৱ অধিকাৰ পৰিষদৰ ৬০ সংখ্যক অধিৱেশনত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পাকিস্তানক সমালোচনা ভাৰতৰ স্থায়ী মিছনৰ কূটনীতিবিদ ক্ষীতিশ ত্যাগীৰ ।
নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদত এইবাৰ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে ভাৰত । ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদত পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ইছলামাবাদে 'ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ভিত্তিহীন আৰু উত্তেজক বক্তব্যৰে মঞ্চৰ অপব্যৱহাৰ' কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি খাইবাৰ পখতুনখোৱাত নিজৰ মানুহৰ ওপৰত বিমান আক্ৰমণৰো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । এই সময়তেই ভাৰতে পহলগাম, উৰি আৰু মুম্বাই আক্ৰমণৰ কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে ।
মানৱ অধিকাৰ পৰিষদৰ ৬০ সংখ্যক অধিৱেশনত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী মিছনৰ কূটনীতিবিদ ক্ষীতিশ ত্যাগীয়ে পাকিস্তানক সমালোচনা কৰে । ত্যাগীয়ে কয় যে পাকিস্তানে আমাৰ ভূখণ্ডক লোভ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অবৈধভাৱে দখল কৰা ভাৰতীয় ভূখণ্ড খালী কৰিব লাগে । ত্যাগীয়ে লগতে কয়, "পাকিস্তানে নিজৰ জীৱন-সহায়ক-নিৰ্ভৰশীল অৰ্থনীতি, সামৰিক প্ৰধান ৰাজনীতি আৰু অত্যাচাৰে কলংকিত হোৱা মানৱ অধিকাৰৰ অভিলেখ ৰক্ষা কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগে । হয়তো এনে কৰিলে তেওঁলোকে সন্ত্ৰাসবাদ ৰপ্তানি কৰাৰ পৰা অব্য়াহতি পাব । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়া আৰু নিজৰ জনসাধাৰণক বোমা বিস্ফোৰণৰ পৰা বিৰত ৰাখিব পাৰিব ।"
স্থানীয় বাতৰি অনুসৰি সোমবাৰে খাইবাৰ পখতুনখোৱা গাঁৱত পাকিস্তানে নিশাৰ ভিতৰতে বিমান আক্ৰমণ চলায় । এই বিমান আক্ৰমণত কমেও ৩০ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । ত্যাগীয়ে ভাৰতৰ স্থিতি পুনৰ দৃঢ় কৰি কয় যে পৰিষদখনে নিজৰ পন্থাত সাৰ্বজনীন, বস্তুনিষ্ঠ আৰু অনিৰ্বাচিত হৈ থাকিব লাগে । তেওঁ কয়,"আমাৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাই বিভাজন নহয়, ঐক্য আৰু ইতিবাচক নিয়োজিততাক প্ৰসাৰিত কৰিব লাগে ।"
কূটনীতিবিদ ত্যাগীয়ে কয়, "দেশ-নিৰ্দিষ্ট আদেশৰ প্ৰসাৰ অব্যাহত থকাৰ বাবে আমি চিন্তিত । পৰিষদৰ মূল আদেশক আগুৱাই নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এইবোৰে পক্ষপাতিত্ব আৰু নিৰ্বাচনশীলতাৰ ধাৰণাক শক্তিশালী কৰে । কেইখনমান দেশৰ মানৱ অধিকাৰৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত সংকীৰ্ণভাৱে মনোনিৱেশ কৰিলে বিশ্বই সন্মুখীন হোৱা জৰুৰী আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা আমাক অস্থিৰ কৰিব ।"
ত্যাগীয়ে কয়, "আমি দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰো যে আলোচনা, সহযোগিতা আৰু সামৰ্থ্য বিকাশৰ জৰিয়তেহে স্থায়ী অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা যাব । যি সময়ত বিশ্বই একাধিক সংকটৰে যুঁজি আছে, সেই সময়ত পৰিষদৰ কামৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে অৰাজনৈতিক আৰু আগন্তুক দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে সহমত গঢ়ি তোলা ।"