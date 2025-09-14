ETV Bharat / bharat

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলসহ ভাৰতৰ আৰু ৭ টা স্থানক 'ইউনেস্কো'ৰ মৰ্যাদা

মেঘালয়ৰ মেঘালয় যুগৰ গুহা, নাগালেণ্ডৰ নাগা হিল অফিঅ’লাইটৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুমালা পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যকে ধৰি ৭টা নতুন স্থান ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ আংশিক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত ।

This photograph shows the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) headquarters in Paris
বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতিৰ বাবে ইউনেস্ক’ই প্ৰস্তুত কৰা আংশিক তালিকা (IANS)
Published : September 14, 2025 at 2:24 PM IST

নতুন দিল্লী : বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতিৰ বাবে ইউনেস্ক’ই প্ৰস্তুত কৰা আংশিক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে দেশৰ ৭টা সম্পত্তি । এই তালিকাত স্থান লাভ কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুখন ৰাজ্য় হৈছে মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড । মেঘালয়ৰ মেঘালয় যুগৰ গুহা (পূব খাছি পাহাৰ), নাগালেণ্ডৰ নাগা হিল অফিঅ’লাইটৰ লগতে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ তিৰুমালা পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য আৰু বিশাখাপট্টনমৰ ভীমিলি ৰঙা বালিৰ টিলাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

আন আন ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পঞ্চগণি আৰু মহাবলেশ্বৰ অঞ্চলৰ ডেকান ট্ৰেপ, কৰ্ণাটকৰ উডুপিৰ ছেইণ্ট মেৰীজ দ্বীপপুঞ্জৰ ভূতাত্ত্বিক ঐতিহ্য আৰু কেৰালাৰ ভাৰ্কলাৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য । এই সবিশেষ ইউনেস্কো এক্সত প্ৰকাশ পাইছে । এই সাতটাৰ সৈতে ভাৰতৰ ৬৯টা সম্পত্তি এতিয়ালৈকে আংশিক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত ইউনেস্ক’ত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি দলে কয় যে এই সম্পত্তিসমূহৰ সংযোজনে ভাৰতৰ ইয়াৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু কথোপকথনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পঞ্চগণি আৰু মহাবলেশ্বৰত থকা ডেকান ট্ৰেপছ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ তিৰুমালা পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যকে ধৰি ৭টা নতুন সম্পত্তি ইউনেস্ক’ৰ ভাৰতৰ বাবে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ আংশিক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলি বিষয়াসকলে জনায়।

১২ ছেপ্টেম্বৰত ইউনেস্ক’ত ভাৰতে এক্সৰ ওপৰত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, “ইউনেস্ক’ত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি দলে ঘোষণা কৰি সুখী যে ভাৰতৰ ৭টা সম্পত্তি ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সন্মিলনৰ আংশিক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।”

প্ৰাকৃতিক শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত এই সাতটা সম্পত্তি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পঞ্চগণি আৰু মহাবলেশ্বৰ, ডেকান ট্ৰেপ; ছেইণ্ট মেৰীছ দ্বীপ ক্লাষ্টাৰৰ ভূতাত্ত্বিক ঐতিহ্য (উডুপি, কামটাকা); মেঘালয় যুগৰ গুহা (পূব খাচী পাহাৰ,মেঘালয়),নাগা হিল অফিঅ’লাইট (কিফিৰে, নাগালেণ্ড),এৰা মাট্টি ডিব্বালুৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য (বিশাখাপট্টনম,অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ); তিৰুমালা পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য (তিৰুপতি, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) আৰু ভাৰ্কলাৰ (কেৰালা) প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য ।

এই ৭টা সম্পত্তিৰ উপৰি উক্ত তালিকাত ভাৰতীয় সম্পত্তিৰ সংখ্যা এতিয়া ৬৯টা (সাংস্কৃতিক শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত ৪৯টা, মিশ্ৰিত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত ৩টা আৰু প্ৰাকৃতিক শ্ৰেণীৰ অধীনত ১৭টা) বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । বিবৃতিটোত পুনৰ উল্লেখ কৰা হৈছে, "বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাত যিকোনো সম্পত্তি লিপিবদ্ধ কৰাৰ পূৰ্বে আংশিক তালিকাত সংযোজন কৰাটো বাধ্যতামূলক । আমি ভাৰতৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপক ইয়াৰ অধ্যৱসায়ী কামৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক:পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধ চামোলিৰ পুষ্প উপত্যকা

শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা আৰু ভৰত মুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰলৈ ইউনেস্ক'ৰ স্বীকৃতি

