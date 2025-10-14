চীনৰ বৃহৎ বান্ধৰ ভাবুকি প্ৰতিহত কৰিবলৈ নিজৰ মাষ্টাৰ প্লেনেৰে সাজু ভাৰত
কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ কৰ্তৃপক্ষৰ মাষ্টাৰ প্লেনে শক্তিৰ উপলব্ধতাও নিশ্চিত কৰিব । শক্তি সঞ্চাৰণ ব্যৱস্থা ২০৩৫ চনলৈকে আৰু ২০৩৫ চনৰ পূৰ্বে পৰ্যায়ক্ৰমে কৰা হৈছে ।
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জলশক্তিৰ সম্ভাৱনাক ব্যৱহাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ কৰ্তৃপক্ষই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ১২টা উপ-অৱবাহিকাৰ ২০৮টা বৃহৎ জল প্ৰকল্পৰ পৰা ৬৪,৯৪৫.২ মেগাৱাটতকৈ অধিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ এক মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে । ইয়াৰ উপৰি এই মাষ্টাৰ প্লেনৰ লক্ষ্য হৈছে ইয়াৰলুং জাংবোৰ (ব্ৰহ্মপুত্ৰ) ওপৰত চীনৰ বৃহৎ বান্ধ প্ৰকল্পক প্ৰতিহত কৰা ।
প্ৰকৃততে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সীমান্তৱৰ্তী প্ৰকৃতি আৰু চীনৰ নিকট সান্নিধ্যই জল ব্যৱস্থাপনা আৰু আন্তঃগাঁথনি পৰিকল্পনাক ভাৰতৰ বাবে এক কৌশলগত চিন্তাৰ বিষয় কৰি তুলিছে । চীনৰ বান্ধ এটাই ভাৰতৰ শুকান ঋতুৰ জল প্ৰবাহ ৮৫ শতাংশ পৰ্যন্ত কমাব পাৰে বুলি ভাৰতে আশংকা কৰাৰ বাবে চি ই এৰ মাষ্টাৰ প্লেনখনো ইয়াৰলুং জাংবোৰ ওপৰত মেগা বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে চীনৰ পদক্ষেপৰ দেৱাল হিচাপে থিয় দিছে । এই পদক্ষেপে ভাৰতত অধিক শক্তিৰ উপলব্ধতাও সুনিশ্চিত কৰিব ।
ই টিভি ভাৰতৰ হাতত থকা মাষ্টাৰ প্লেনৰ এক প্ৰতিলিপি অনুসৰি, ২০৩৫ চনলৈকে আৰু ২০৩৫ চনৰ আগলৈকে দুটা সময়সীমাৰ ভিতৰত সংবহন ব্যৱস্থা পৰ্যায়ক্ৰমে কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি, জলবিদ্যুতৰ সম্ভাৱ্য উৎপাদনৰ বাবে ২০৩৫ আৰু ২০৩৫ চনৰ আগতে সময়সীমাৰ ব্যৱস্থা অধ্যয়ন কৰা হৈছে ।
বৰ্তমানৰ উপকেন্দ্ৰসমূহত প্ৰয়োজনীয় সংবহন ব্যৱস্থাৰ বাবে নতুন আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে মুঠ আশা কৰা ব্যয় প্ৰায় ৬,৪২,৯৪৪ কোটি টকা হ’ব । ইয়াৰে ভিতৰত ১,৯১,০০৯ কোটি টকা ২০৩৫ চনলৈকে আৰু ২০৩৫ চনৰ পূৰ্বে ৪,৫১,৯৩৫ কোটি বিনিয়োগ কৰা হ’ব ।
৬৪,৯৪৫.২ মেগাৱাট জলশক্তিৰ ভিতৰত ৪,৮০৭ মেগাৱাট বৰ্তমান আৰু ২,০০০ মেগাৱাট নিৰ্মাণ ক্ষমতাৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
"ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিকাশকসকলক শক্তি আহৰণ কৰা সন্দৰ্ভত মাষ্টাৰ প্লেনে স্পষ্টতা প্ৰদান কৰিব । যদিও সংবহন ব্যৱস্থাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, তথাপি ন'ডেল সংস্থাসমূহে লাভ কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত নিয়ম অনুসৰি সংবহন উপাদানসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰি প্ৰস্তাৱিত হাই ভল্টেজ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট (High Voltage Direct Current, HVDC) লিংকসমূহ উচ্চ ক্ষমতাৰ ওপৰত বিবেচনা কৰা হ'ব পাৰে বা ৰূপায়ণৰ সময়ত উপলব্ধ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিকল্প কাৰেণ্ট (এ চি) সংযোগৰ পৰিকল্পনা কৰা হ’ব পাৰে ।” চি ই এয়ে কয় ।
মুঠ ১২টা উপ-অৱবাহিকাৰ ভিতৰত দিবাং (৮,৮০১ মেগাৱাট), চিয়াং (১৮,৬৬৬ মেগাৱাট), লোহিত (৬,৮৪১.৫ মেগাৱাট), সোৱণশিৰি (১২,২৯০ মেগাৱাট), কামেং (৩,২৫৮), তীস্তা (৬,৮০৪ মেগাৱাট) আৰু বৰাক (৪,৬২৭.২ মেগাৱাট) প্ৰধান উপ-অৱবাহিকা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ কৰ্তৃপক্ষৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত বৃহৎ জল প্ৰাচুৰ্যৰ উপলব্ধতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মূল্যায়িত সম্ভাৱনাৰ পৰা বিদ্যুৎ নিষ্কাশনৰ বাবে সংবহন ব্যৱস্থাৰ এক বিস্তৃত পৰিকল্পনা থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।
“সেয়েহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাৰ জল প্ৰকল্পৰ পৰা বিদ্যুৎ আহৰণ কৰাৰ বাবে এই সংবহন ব্যৱস্থাৰ মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।” বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় ।
ভাৰতৰ শক্তি খণ্ড
চি ই এৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতত নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ।
"এই সম্ভাৱনাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাই আছে । নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ পৰা ৩১ মাৰ্চ, ২০২৫ তাৰিখলৈকে ইনষ্টল কৰা ক্ষমতা আছিল ১৭২.৩৭ গিগাৱাট । মুঠ নবীকৰণযোগ্য ইনষ্টল ক্ষমতাত ৫০ গিগাৱাট বায়ি, ১০৫.৬৫ গিগাৱাট সৌৰশক্তি আৰু ১১.৫৮ গিগাৱাট জৈৱ-শক্তি আৰু আৱৰ্জনা শক্তি আৰু ৫.১ গিগাৱাট সৰু হাইড্ৰ’ প্লাণ্টৰ ।” চি ই এয়ে এইদৰে কয় ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শক্তি খণ্ড
উত্তৰ-পূব আঞ্চলিক বিদ্যুৎ গ্ৰীডে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যক সামৰি লৈছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিদ্যুতৰ শীৰ্ষ চাহিদা (মেগাৱাটত) ২০৩৬-৩৭ চনৰ ভিতৰত ৯ গিগাৱাট হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ২০২৫ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে মুঠ ইনষ্টল কৰা উৎপাদন ক্ষমতা আছিল ৫,৫১৬ মেগাৱাট । উৎপাদনৰ অধিকাংশই হাইড্ৰ’ আৰু গেছ প্লাণ্টৰ পৰা আহে ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকা
ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকা ৫ লাখ ৮০ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰত বিস্তৃত আৰু ইয়াৰ বিস্তীৰ্ণ অংশ চীন (৫০.৫ শতাংশ), ভাৰত (৩৩.৬ শতাংশ), বাংলাদেশ (৮.১ শতাংশ) আৰু ভূটানত (৭.৮ শতাংশ) আছে । যদিও মূল নদীখন ভূটানৰ মাজেৰে বৈ নাযায়, ভূটানৰ ৯৬ শতাংশ অঞ্চল এই অৱবাহিকাৰ অধীনত পৰে ।
ভাৰতত এই জলাশয় এলেকা অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, পশ্চিমবংগ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু ছিকিম ৰাজ্যত বিস্তৃত হৈ ১,৯৪,৪১৩ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বিস্তৃত হৈ আছে, যিটো দেশৰ মুঠ ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰফলৰ প্ৰায় ৫.৯ শতাংশ । অসম আৰু মেঘালয়ত বিস্তৃত অৱবাহিকাৰ অধিকাংশই পাহাৰ, বনাঞ্চল আৰু গড়ে প্ৰায় ৮০ কিলোমিটাৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰে গঠিত ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত মুঠ ৪৩৯.৫ মেগাৱাট শক্তিৰ ২৩টা সৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (২৫ মেগাৱাটৰ তলত) আছে । এনে সৰু এইচ ই পিসমূহ (HEP) ইণ্ট্ৰা-ষ্টেট ট্ৰেন্সমিছন ছিষ্টেমত (intra-state transmission system) সংযোগ কৰা হ’ব ।
পাম্পড ষ্ট’ৰেজ প্লাণ্টৰ (Pumped Storage Plants, PSPs) অন্ততঃ ১১,১৩০ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ সম্ভাৱনাও কল্পনা কৰা হৈছে, যাৰ ভিতৰত ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত ৩,৭২০ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ সম্ভাৱনাৰ আশা কৰা হৈছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত প্ৰখ্যাত পৰিবেশকৰ্মী অতুল সতীয়ে কয় যে বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ ফলত নিম্নাংশত হোৱা প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
"যিহেতু যিকোনো বৃহৎ শক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে বান্ধ এক অপৰিহাৰ্য প্ৰয়োজনীয়তা, ই মানুহৰ জীৱন আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞানকো বিপদত পেলাব পাৰে । গতিকে যেতিয়া চৰকাৰে বৃহৎ বান্ধ স্থাপনৰ লক্ষ্য লৈ আগবাঢ়িছে, তেনে ক্ষেত্ৰত নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ যত্ন লোৱাটোও চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ কৰ্তব্য ।" সতীয়ে কয় ।
দৰাচলতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাটাও খিলঞ্জীয়া সংগঠন বিশেষকৈ চিয়াং খিলঞ্জীয়া কৃষক সংঘই ইতিমধ্যে চিয়াং নদীৰ ওপৰত ১১,৩০০ মেগাৱাট শক্তিৰ চিয়াং উচ্চ বহুমুখী প্ৰকল্পৰ মেগা বান্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে ।
বান্ধটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দি এছ আই এফ এফে অভিযোগ কৰে যে প্ৰস্তাৱিত বান্ধটোৱে ১.৫ লাখৰো অধিক লোকক স্থানচ্যুত কৰিব পাৰে, যাৰ বেছিভাগেই আদি আৰু অন্যান্য খিলঞ্জীয়া জনজাতিৰ । লগতে ২৭খন গাঁও ডুবাই পেলাব পাৰে, যাৰ ফলত পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰ আৰু ভূমিৰ অধিকাৰ হেৰুৱাবলগীয়া হ’ব ।