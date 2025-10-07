বাংলাদেশত চৰকাৰ যাৰেই নহওক একেলগে কাম কৰিবলৈ ভাৰত সাজু
গংগা জল সন্ধি-তিস্তাৰ পানী ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈও কথা পাতিব খোজে ভাৰতে ৷
Published : October 7, 2025 at 10:31 AM IST
নতুন দিল্লী: বাংলাদেশত অতি সোনকালে মুক্ত, নিকা আৰু সৰ্বাংগীন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো ভাৰতে কামনা কৰিছে আৰু দেশখনৰ জনসাধাৰণে নিৰ্বাচিত কৰা যিকোনো চৰকাৰৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ ভাৰত সাজু ৷ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে । মিশ্ৰীয়ে লগতে কয় যে বাংলাদেশৰ শান্তি, প্ৰগতি আৰু স্থিতিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব আছে । বাংলাদেশৰ পৰা অহা এদল সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি সোমবাৰে এই মন্তব্য কৰে বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে । "বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ আদেশৰ জৰিয়তে যিকোনো চৰকাৰৰ উত্থান ঘটিলে আমি কাম কৰিম" বুলিও কয় মিশ্ৰীয়ে ।
বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে অহা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশত সংসদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । মিশ্ৰীয়ে লগতে কয়- "মই অতি স্পষ্টকৈ ক’ব বিচাৰো যে ভাৰত বাংলাদেশত মুক্ত, ন্যায্য, সৰ্বাংগীন আৰু অংশগ্ৰহণমূলক নিৰ্বাচনৰ দৃঢ় পক্ষত আছে আৰু এই নিৰ্বাচনসমূহ সম্ভৱপৰ আগতীয়া সময়ত অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষত আছে । বাংলাদেশ কৰ্তৃপক্ষই নিজেই এই নিৰ্বাচনৰ সময়সীমাৰ কথা কোৱাটোৱে আমাক উৎসাহিত কৰিছে ।"
উল্লেখ্য যে চৰকাৰ বিৰোধী ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈ যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহত ঢাকাৰ পৰা পদচ্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱাৰ পিছতে ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ তীব্ৰ অৱনতি ঘটিছিল ৷ বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে হাছিনাক ভাৰতৰ পৰা প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিবলৈ বিচৰা সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মিশ্ৰীয়ে কয় যে এইটো এটা আইনী বিষয় আৰু দুয়োপক্ষই ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰে ।
"মই মাত্ৰ ক'ম যে এইটো এটা ন্যায়িক আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া । ইয়াৰ বাবে দুয়োখন চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা আৰু পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন । আমি এই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি আছো আৰু আমি এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত বাংলাদেশ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী । ইয়াৰ বাহিৰেও এই মুহূৰ্তত আৰু একো কোৱাটো গঠনমূলক হ'ব বুলি মই নাভাবো ।" মিশ্ৰীয়ে কয় ৷
দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যত হোৱা ব্যাঘাতৰ বিষয়ে সোধাত মিশ্ৰীয়ে কয় যে এইবোৰ বাংলাদেশৰ ভিতৰত লোৱা সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংঘটিত হৈছে ।
বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে কয় যে গংগা জল সন্ধিৰ নবীকৰণ আৰু তিস্তা নদীৰ জলভাগৰ ভাগ-বাটোৱাৰাকে ধৰি সীমা অতিক্ৰম কৰা নদীৰ সৈতে জড়িত সকলো বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ ভাৰত সাজু হৈ আছে ।
