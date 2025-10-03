চীনৰ জল আতংক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ভাৰতৰ বৃহৎ বান্ধৰ পৰিকল্পনা
হিমালয়ৰ পানীক লৈ চীনৰ সৈতে হোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ সময়তে ভাৰতৰ এয়া হৈছে শেহতীয়া পদক্ষেপ ।
By AFP
Published : October 3, 2025 at 2:53 PM IST
কুঁৱলীময় পাহাৰেৰে আবৃত ফুটবল খেলপথাৰত জনজাতীয় লোকসকলে অগনি বৰষা ভাষণেৰে গৰজি উঠি প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ বান্ধৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়তে হিমালয়ৰ পানীক লৈ চীনৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত নামি ভাৰতে এক শেহতীয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
ভাৰতে কয় যে এই প্ৰস্তাৱিত নতুন আন্তঃগাঁথনিয়ে পানী মজুত কৰি তথা অস্ত্ৰৰে সজ্জিত জলাধাৰ মুকলি কৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি তিব্বতত প্ৰতিদ্বন্দ্বী চীনৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা সম্ভাৱ্য অভিলেখ ভংগকাৰী বান্ধৰ মোকাবিলা কৰিব পাৰে ।
কিন্তু ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বান্ধ হ’বলগীয়া এক সম্ভাৱ্য স্থানত থকাসকলৰ বাবে এই প্ৰকল্পটো মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে অনুভৱ হয় ।
খেৰৰ জুপুৰিত বাস কৰা ৰিউ গাঁৱৰ বাসিন্দা টাপিৰ জামোহে কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অৱজ্ঞাৰ ইংগিত প্ৰকাশ কৰি বিষযুক্ত কাঁড়ভৰ্তি ধনু এখন ওপৰলৈ তুলি কয়, "আমি শেষ সময়লৈকে যুঁজিম । আমি বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিওঁ ।"
জামোহৰ আদি জনগোষ্ঠীৰ গৃহভূমি ভাৰতৰ সুদূৰ উত্তৰ-পূব কোণত, তিব্বত আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা উচ্চ বৰফৰ শৃংগেৰে বিভক্ত ।
প্ৰস্তাৱিত ব্লুপ্ৰিণ্টত দেখা গৈছে যে ভাৰতে ২৮০ মিটাৰ (৯১৮ ফুট) উচ্চতাৰ বান্ধৰ পিছফালে অৰুণাচল প্ৰদেশত চাৰি মিলিয়ন অলিম্পিক আকাৰৰ ছুইমিং পুলৰ সমান বৃহৎ জলাশয় ভাণ্ডাৰৰ বাবে স্থান বিবেচনা কৰিছে ।
ভাৰতত ছিয়াং নামেৰে আৰু তিব্বতত ইয়াৰলুং ছাংপো নামেৰে জনাজাত নদীখনত ৰিউৰ ওপৰত ১৬৭ বিলিয়ন ডলাৰৰ য়াক্সিয়া প্ৰকল্পৰ কাম চীনে আগবঢ়াই নিয়াৰ সময়তে এই প্ৰকল্পটোৰ কথা আহিছে ।
চীনৰ পৰিকল্পনাত পাঁচটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ই ইয়াৰ বিশাল থ্ৰী গৰ্জ বান্ধতকৈ তিনিগুণ বেছি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰে । যদিও ইয়াৰ সবিশেষ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু বান্ধটো নিৰ্মাণৰ ফলত এইটো বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আনহাতে, ভাৰতে তীব্ৰভাৱে নাকচ কৰা কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰা বেইজিঙে কয় যে ইয়াৰ তলৰ ফালে কোনো 'নেতিবাচক প্ৰভাৱ' নপৰে ।
বেইজিঙৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে এ এফ পিক কয়, "নদী সীমা অতিক্ৰম কৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ব্যৱহাৰ কৰি নিম্ন অঞ্চলৰ দেশসমূহৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষতি কৰা বা জোৰ-জবৰদস্তি কৰাৰ চীনৰ কেতিয়াও কোনো উদ্দেশ্য নাছিল আৰু কেতিয়াও নাথাকিব ।"
চীনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, এই প্ৰকল্পটো এটা বিশাল বান্ধতকৈ অধিক জটিল হ’ব পাৰে আৰু ইয়াত সুৰংগৰ জৰিয়তে পানীক অন্য দিশলৈ ঠেলি দিয়া হ’ব পাৰে ।
ৰিউ গাঁৱৰ আশেপাশে থকা অঞ্চলটো ভাৰতৰ সঁহাৰি হিচাপে বৃহৎ বান্ধৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা স্থানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম, যিটো প্ৰকল্প জামোহৰ দৰে লোকে তেওঁলোকৰ বাবে অধিক তাৎক্ষণিক ভাবুকি বুলি অনুভৱ কৰে ।
পাহাৰৰ পৰা বিচাৰি অনা বিষাক্ত বনৌষধিত কাঁড়ৰ আগ ডুবাই ৰখা বুলি উল্লেখ কৰি ৬৯ বছৰীয়া ৰিয়ানে এ এফ পিক কয়, "যদি নদীখনত বান্ধ দিয়া হয় তেন্তে আমিও অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিম ।"
"কাৰণ ছিয়াঙৰ পৰাই আমি আমাৰ পৰিচয় আৰু সংস্কৃতি আহৰণ কৰোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় ।
জলবোমা
অৱশ্যে নতুন দিল্লী আৰু বেইজিঙৰ মাজৰ সম্পৰ্কত কিছু প্ৰশমন ঘটাৰ পিছতো আটাইতকৈ জনবহুল ৰাষ্ট্ৰ দুখনেৰে বিবাদিত সীমান্তৰ একাধিক অঞ্চল আছে, য’ত লাখ লাখ সেনাই কাম কৰে আৰু ভাৰতে নিজৰ উদ্বেগক কোনো কাৰণতে গোপন কৰা নাই ।
এই নদীখন হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ আৰু ভাৰতীয় বিষয়াসকলে আশংকা কৰিছে যে মাৰাত্মক খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বা নিম্ন অঞ্চলত 'জল বোমা' সৃষ্টি কৰিবলৈ চীনে নিজৰ বান্ধটো নিয়ন্ত্ৰণ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
অৱশ্যে চীনে সেই কথা নাকচ কৰি কয়, “য়াক্সিয়া জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক ‘জল বোমা’ হিচাপে প্ৰচাৰ কৰাটো ভিত্তিহীন আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ।”
কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে কয় যে চীনৰ বান্ধৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো 'ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা' আৰু ভাৰতৰ বান্ধটোক পানী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক সুৰক্ষা ভাল্ভ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ।
ছিংগাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিমালয়ৰ পৰিৱেশ বিশেষজ্ঞ মহাৰাজ কে পণ্ডিতে কয়, "চীনৰ আক্ৰমণাত্মক জলসম্পদ উন্নয়ন নীতিয়ে নিম্ন অংশৰ নদীৰ পাৰৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বাবে ইয়াক আওকাণ কৰাৰ বহু কম সম্ভাৱনা আছে ।"
ভাৰতৰ এই বান্ধটোৱে ১১,২০০-১১,৬০০ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰে । যাৰ ফলত ই দেশৰ ভিতৰতে বৃহৎ পৰিমাণত আটাইতকৈ শক্তিশালী হ’ব পাৰে আৰু কয়লা নিৰ্ভৰশীল বিদ্যুৎ গ্ৰীডৰ পৰা নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
কিন্তু বান্ধটো নিৰ্মাণৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হোৱা নেচনেল হাইড্ৰ’পাৱাৰ কৰ্প’ৰেচনৰ (এন এইচ পি চি) এজন জ্যেষ্ঠ অভিযন্তাই স্বীকাৰ কৰে যে শক্তি উৎপাদন কৰাটোৱে অগ্ৰাধিকাৰ নহয় ।
সাংবাদিকৰ আগত মত প্ৰকাশৰ কৰ্তৃত্ব নথকাৰ বাবে নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত অভিযন্তাগৰাকীয়ে কয়, “এইটো জল সুৰক্ষা আৰু বান প্ৰশমনৰ বাবে কৰা হৈছে, যদি চীনে তেওঁলোকৰ বান্ধটো অস্ত্ৰৰে সজ্জিত কৰি জল বোমাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে ।”
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "কম পানীৰ বতৰত জলাশয়টো সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰে ভৰি থাকিব, যাতে পানী ওপৰৰ অংশলৈ দিশ সলনি কৰিলে ইয়াত আৰু পানী যোগ হ’ব পাৰে । সেইটোৱেই হিচাপ ।"
বৰষুণৰ বতৰত পানী বান্ধৰ বেৰৰ দুই তৃতীয়াংশলৈকেহে যাব । গতিকে চীনে হঠাতে পানী এৰি দিলেও পানী শোষণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে ।
বেইজিঙত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰদূত অশোক কে কান্থাই চীনৰ বান্ধ প্ৰকল্পটোক 'অসাৱধানতাপূৰ্ণ' বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ভাৰতৰ বান্ধটোৰ লগতে শক্তি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো 'পানীৰ প্ৰবাহ নিয়ন্ত্ৰণৰ' সম্ভাৱ্য প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে 'ৰক্ষাত্মক ব্যৱস্থা' হ’ব ।
পৰিচয় আৰু সংস্কৃতি
ভাৰতৰ বান্ধটোৱে ৯.২ বিলিয়ন ঘনমিটাৰৰ এটা বিশাল জল ভাণ্ডাৰৰ জলাশয় সৃষ্টি কৰিব, কিন্তু বান প্ৰভাৱিত হ'বলগা সঠিক অঞ্চলটো বান্ধটোৰ চূড়ান্ত স্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
জামোহৰ দৰে আদি জনসাধাৰণেও নদীখনক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰে আৰু কমলা আৰু কঁঠাল গছৰ শাৰী শাৰী বিস্তৃত ৰসাল ভূমিৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰাণদায়ক পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
তেওঁলোকৰ আশংকা হৈছে বান্ধটোৱে তেওঁলোকৰ পৃথিৱীখন ডুবাই পেলাব ।
বান্ধটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে স্থানীয় চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই চাকৰি এৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ পূৰ্বে ৰিউৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী হিচাপে কৰ্মৰত জামোহে কয়, "আমি ছিয়াঙৰ সন্তান ।"
মে’ মাহত ক্ষুব্ধ আদি গাঁৱৰ লোকে এন এইচ পি চিক এক প্ৰস্তাৱিত স্থানৰ জৰীপ কৰাত বাধা দিছিল ।
বৰ্তমান চৰকাৰী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই দিয়া ড্ৰিলিং মেচিনৰ জ্বলি যোৱা অৱশিষ্টৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে । কিন্তু প্ৰতিবাদ বন্ধ হোৱা নাই ।
এ এফ পিয়ে উক্ত স্থান ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ লোক গোট খাই আদি বংশৰ পৰম্পৰাগত আদালতৰ দৰে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰস্তাৱিত বান্ধটোক গৰিহণা দিছিল ।
স্থানীয় প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠন ছিয়াং খিলঞ্জীয়া কৃষক মঞ্চৰ ভানু টাটকে কয়, "আমি এটা প্ৰকল্প পৰিকল্পনা বিচাৰিছোঁ, যাতে বান্ধটোৰ প্ৰাৱল্যৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা থাকিব পাৰে ।"
"ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে আমাক সামৰিকীকৰণ কৰিছে, আমাক উগ্ৰপন্থীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।" তেওঁ কয় ।
আনহাতে, স্থানীয় বাসিন্দাসকল নিশ্চিত যে এই বান্ধটোৱে কেইবাখনো গাঁও বুৰাই পেলাব ।
ইংকিয়ঙৰ পৰা অহা লিকেং লিবাঙে কয়, "যদি তেওঁলোকে এটা বিশাল বান্ধ নিৰ্মাণ কৰে, তেন্তে আদি সম্প্ৰদায়টো বিশ্বৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব ।" ইংকিয়ং হৈছে এনে এক চহৰ যাৰ বিষয়ে বিষয়াসকলেও কয় যে চহৰখন সম্পূৰ্ণভাৱে পানীৰ তলত ডুব যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "আদিসকল সম্পূৰ্ণৰূপে গৃহহীন হ’ব । আমি ক'তো নাথাকিম ।"
অৱশ্যে এ এফ পিয়ে এই বিষয়ে মন্তব্যৰ বাবে কৰা অনুৰোধৰ এন এইচ পি চিয়ে কোনো সঁহাৰি নিদিলে ।
বান্ধৰ বাবে বান্ধ
ভাৰতৰ 'বান্ধৰ বাবে বান্ধ' ব্যৱস্থা বিপৰীতমুখী হ’ব পাৰে বুলি কয় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকন’লজী, গুৱাহাটীৰ সীমান্তৰ জল প্ৰশাসন বিশেষজ্ঞ অনামিকা বৰুৱাই ।
"কূটনৈতিক সংযোগ, স্বচ্ছ পানী ভাগ-বতৰা চুক্তি আৰু সহযোগিতামূলক নদী অৱবাহিকা ব্যৱস্থাপনাত বিনিয়োগে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণতকৈ অধিক স্থায়ী আৰু সমতাপূৰ্ণ ফলাফল দিব ।" তেওঁ লগতে কয় ।
ভূমিকম্প প্ৰৱণ অৰুণাচল প্ৰদেশত বৃহৎ বান্ধ নিৰ্মাণো বিপজ্জনক বুলি অনামিকা বৰুৱাই কয় ।
কিন্তু ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ অভিযানৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ভাৰতে এই প্ৰকল্পৰ পৰা পিছুৱাই নাযায় । আন দুটা ডাঙৰ বান্ধে স্থানীয় প্ৰতিৰোধক ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে ।
"যদি বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰিবই লাগে, তেন্তে সেই দিনটো অহাৰ পূৰ্বেই মোৰ মৃত্যু হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ ।" ধনুকাঁড়ধাৰী জামোহে কয় ।