মৃত্যু ১৯, আহত প্ৰায় ৩০০; নেপালত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি, সীমান্তত জাৰি হাই এলাৰ্ট

মৃত্যু ১৯, আহত প্ৰায় ৩০০; নেপালত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি, সীমান্তত জাৰি হাই এলাৰ্ট
নেপালত দ্বিতীয় দিনৰ বাবে অব্যাহত আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ বিৰোধী হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ ।
Published : September 10, 2025 at 12:11 AM IST
দাৰ্জিলিং : আজিও প্ৰতিবাদত জ্বলি আছে নেপাল । দেশত চলি থকা ব্যাপক চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলবাৰে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলিয়ে পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । নেপালৰ যুৱক-যুৱতীসকলে চৰকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া চাইটত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
ছাত্ৰ-যুৱকৰ এই আন্দোলনে চুবুৰীয়া দেশতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা গৈছে । সেয়ে সীমান্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
বৰ্তমানলৈকে নেপালত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । একে সময়তে কমেও ৩০০ প্ৰতিবাদকাৰী আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
সোমবাৰে নেপালত ভয়াৱহ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলি, কৃষিমন্ত্ৰী আৰু আইনমন্ত্ৰীৰ লগতে আন ৯ জন মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিৰ বাবেই ভাৰত-নেপাল সীমান্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ।
মমতা বেনাৰ্জীয়ে জনসাধাৰণক শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ কয়
মঙলবাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে নেপালৰ সীমান্তৱৰ্তী উত্তৰ জিলাৰ জনসাধাৰণক শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । প্ৰশাসনিক ভ্ৰমণত উত্তৰ বংগলৈ উৰা মৰা পূৰ্বে কলকাতা বিমানবন্দৰত সাংবাদিকৰ আগত বেনাৰ্জীয়ে কয় যে তেওঁ নেপাল, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশকে ধৰি সীমান্তৱৰ্তী সকলো দেশকে ভালপায় । লগতে নেপাল সীমান্তৰ সমীপৰ শিলিগুৰি, কালিম্পং আদি অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আৰু উত্তেজনা সৃষ্টি কৰা কাম-কাজৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।
নেপালত চলি থকা হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ মাজতে দিনজোৰা উত্তৰ বংগ ভ্ৰমণলৈ ওলাইছে মমতা বেনাৰ্জী । শুকুৰবাৰে তেওঁ ঘূৰি আহিব কলকাতালৈ । বৈদেশিক নীতিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰ বুলি অভিহিত কৰি বেনাৰ্জীয়ে কয় যে তেওঁ ইয়াত হস্তক্ষেপ নকৰে । "আমাৰ কাষৰীয়া ভাল হ'লে আমিও ভাল হ'ম...আমি বিচাৰো চুবুৰীয়া দেশখনত শান্তি বিৰাজ হওক ।" মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় ।
ভাৰত-নেপাল সীমান্তত উচ্চ সতৰ্কতা
নেপালৰ আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ যাতে সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহলৈ বিয়পি নাযায় তাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ সতৰ্ক হৈ আছে । নেপালৰ আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ যাতে কোনো ধৰণে এই সীমান্তৱৰ্তী দেশলৈ বিয়পি নাযায় তাৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাটাও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
ভাৰতৰ নেপালৰ সৈতে প্ৰায় ১,৭৫১ কিলোমিটাৰ সীমা ভাগ । ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজ্য উত্তৰাখণ্ড, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ছিকিম আৰু পশ্চিম বংগে সীমান্তৰ অংশীদাৰ । নেপালৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পাঁচখন ৰাজ্যৰ সীমান্তত গতিবিধি বৃদ্ধি পাইছে ।
উল্লেখ্য যে, যুৱ আন্দোলনত জ্বলি আছে নেপাল । নেপাল সীমান্তত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । যাৰ বাবে সীমান্তত কোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে । ভাৰত-নেপাল সীমান্তত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । লগতে অতিৰিক্ত সেনা মোতায়েন কৰা হৈছে । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট ।
মঙলবাৰৰ পুৱাৰে পৰা আৰক্ষীয়ে চেকপইণ্টসমূহত তালাচী আৰম্ভ কৰিছে । য'ত আগতে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ছয়ৰ পৰা সাত হাজাৰ লোকে সীমান্ত পাৰ হৈছিল, আজি পৰিস্থিতি এক অচলাৱস্থাৰ দৰে । মাত্ৰ কেইখনমান গাড়ীহে সীমান্ত পাৰ হৈ গৈছে । সীমান্ত অতিক্ৰম কৰা প্ৰতিখন বাহনৰ তালাচী চলোৱা হৈছে । ডগ স্কোয়াড মোতায়েন কৰা হৈছে । প্ৰতিখন বাহনৰ চালক আৰু যাত্ৰীৰ নাম আৰু অন্যান্য তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । ফলত সীমান্তৰ দুয়োকাষে আবদ্ধ হৈ আছে শ শ ট্ৰাক ।
পৰ্যটকৰ লগতে নেপাল সীমান্তত আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰায় ১০০ ভাৰতীয় ট্ৰাক চালক । এনে পৰিস্থিতিত দাৰ্জিলিং জিলা আৰক্ষীয়ে নেপালত আবদ্ধ ভাৰতীয়ৰ বাবে ২৪ ঘণ্টীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ মুকলি কৰিছে । দাৰ্জিলিঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰবীণ প্ৰকাশে মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা ভাৰত-নেপাল পানীতংকী সীমান্তৰ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।
সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰা প্ৰবীণ প্ৰকাশে কয় যে সীমান্তত ঘৰে ঘৰে তালাচী আৰম্ভ কৰা হৈছে । যদিও এই ফালৰ পৰা কোনো অশান্তি নাই, তথাপিও তেওঁলোক সজাগ হৈ আছে । নেপাল আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগত আছে ভাৰত । এছ এছ বিও সতৰ্ক হৈ আছে । যদি কোনো ভাৰতীয় নেপালত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে তেওঁ দাৰ্জিলিং জিলা আৰক্ষী হেল্পলাইনত ফোন কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰাই যিমান পাৰি সহায়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।
ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হেঁচা, আৰক্ষীৰ গুলী, লাঠিচাৰ্জ আৰু পানীৰ কামানৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখি তাত আবদ্ধ ভাৰতীয়সকলে অতি সোনকালে নেপাল এৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । হাওৰা আমতাৰ বাসিন্দা মালয় দত্তই কয় যে নেপালৰ পৰিস্থিতি অতি বেয়া । পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে । তেওঁ ক’লে যে তেওঁ কাঠমাণ্ডুত আছিল, পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হোৱা দেখি তেওঁ উভতি আহিব লগা হৈছে ।