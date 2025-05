ETV Bharat / bharat

পাকিস্তান উচ্চায়ুক্তৰ বিষয়াক ‘অবাঞ্চিত’ বুলি ঘোষণা ভাৰতৰ, ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেশ এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ - INDIA PAKISTAN TENSIONS

পাকিস্তান উচ্চায়ুক্তৰ বিষয়াক ‘অবাঞ্চিত’ বুলি ঘোষণা ভাৰতৰ ( File Photo- ANI )

Published : May 13, 2025 at 11:07 PM IST

নতুন দিল্লী : নতুন দিল্লীৰ পাকিস্তান উচ্চায়ুক্তৰ পদবীত থকা এজন পাকিস্তানী বিষয়াক ‘অবাঞ্চিত ব্যক্তি’ বুলি ঘোষণা কৰি ভাৰত চৰকাৰে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেশ এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত এই তথ্য সদৰী কৰে । মন্ত্ৰালয়ে কয় যে পাকিস্তানী বিষয়াগৰাকী ভাৰতত চৰকাৰী মৰ্যাদাৰ বিপৰীতে কামত জড়িত হৈ আছে । এই সন্দৰ্ভত আজি পাকিস্তান উচ্চায়ুক্তৰ চাৰ্জ ডি এফেয়াৰ্ছলৈ এখন প্ৰতিবাদী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

