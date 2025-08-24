নতুন দিল্লী : ভাৰতে ওড়িশাৰ উপকূলত সংহত বায়ু প্ৰতিৰক্ষা অস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ (IADWS) কৰি প্ৰথম উৰণ পৰীক্ষা সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিছে । শনিবাৰে ওড়িশাৰ উপকূলৰ পৰা ১নিশা প্ৰায় ১২.৩০ বজাত বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ উৰণ পৰীক্ষা কৰা হয় । ভাৰতৰ থলুৱা বহুস্তৰীয় বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ঢালৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই প্লেটফৰ্মৰ বিকাশক প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থা (DRDO) সশস্ত্ৰ বাহিনীক উৰণ পৰীক্ষাৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । নতুন এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেমৰ উৰণ পৰীক্ষা অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ প্ৰায় তিনিমাহৰ পিছত কৰা হৈছিল ।
IADWS হৈছে সকলো থলুৱা দ্ৰুত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৃষ্ঠৰ পৰা বায়ুলৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰ, অতি চুটি দূৰত্বৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা (VSHORADS) ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু উচ্চ শক্তিৰ লেজাৰ ভিত্তিক নিৰ্দেশিত শক্তি অস্ত্ৰ (DEW) ব্যৱস্থাৰে গঠিত বহুস্তৰীয় বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা ।
Maiden flight Tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS) was successfully conducted on 23 Aug 2025 at around 1230 Hrs off the coast of Odisha.— DRDO (@DRDO_India) August 24, 2025
IADWS is a multi-layered air defence system comprising of all indigenous Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM),… pic.twitter.com/Jp3v1vEtJp
X-ৰ এটা পোষ্টত সিঙে লিখিছে, "IADWSৰ সফল বিকাশৰ বাবে মই DRDO, ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু উদ্যোগটোক অভিনন্দন জনাইছো । এই অনন্য উৰণ পৰীক্ষাই আমাৰ দেশৰ বহুস্তৰীয় বিমান প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু শত্ৰুৰ আকাশী ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধাসমূহৰ বাবে এলেকা প্ৰতিৰক্ষা শক্তিশালী কৰিবলৈ গৈ আছে ।"
The @DRDO_India has successfully conducted the maiden flight Tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS), on 23 Aug 2025 at around 1230 Hrs off the coast of Odisha.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 24, 2025
IADWS is a multi-layered air defence system comprising of all indigenous Quick Reaction Surface to Air… pic.twitter.com/TCfTJ4SfSS
সংহত বায়ু প্ৰতিৰক্ষা অস্ত্ৰ ব্যৱস্থাটো আকাশী ভাবুকিৰ বিস্তৃত বৰ্ণালী প্ৰতিহত কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থাত ৰাডাৰ, লঞ্চাৰ, টাৰ্গেটিং আৰু গাইডেন্স চিষ্টেম, মিছাইল, আৰু কমাণ্ড-এণ্ড-কণ্ট্ৰল ইউনিট অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ব্যাপক বায়ু প্ৰতিৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
আমদানিকৃত ব্যৱস্থাৰ দৰে নহয়, ইয়াক থলুৱাভাৱে বিকশিত কৰা হৈছে আৰু কৌশলগত সম্পত্তিসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ QRSAM, VSHORADS, আৰু DEWকে ধৰি প্ৰতিৰক্ষাৰ একাধিক স্তৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে ।