ভাৰত-চীনৰ সম্পৰ্কত নতুন পৰিৱৰ্তন; সীমান্তৰ শান্তি আৰু বাণিজ্যত গুৰুত্ব - INDIA CHINA TIES

আমেৰিকাৰ সৈতে সম্পৰ্কত অৱনতি হোৱাৰ মাজতে চীনৰ সৈতে উন্নয়নৰ সম্ভাৱনাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে ভাৰতে ।

Prime Minister Narendra Modi with Chinese Foreign Minister Wang Yi during a meeting, in New Delhi
(@narendramodi on X via PTI Photo)
Published : August 20, 2025 at 1:17 PM IST

নতুন দিল্লী : ঐতিহাসিকভাৱে বিতৰ্কিত ভাৰত আৰু চীনৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্কই লৈছে নতুন মোৰ । স্থিতিশীল, সহযোগিতামূলক আৰু ভৱিষ্যতৰ দৃষ্টিকোণৰ লক্ষ্যৰে অংশীদাৰিত্ব স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দুয়োখন দেশে । এনে ক্ষেত্ৰত মঙলবাৰে নতুন অংশীদাৰিত্ব স্থাপনৰ ঘোষণা কৰে । নতুন পদক্ষেপবোৰে দুয়োখন দেশৰ সীমান্তত শান্তি বজাই ৰখা, সীমান্ত বাণিজ্য পুনৰ মুকলি কৰা, বিনিয়োগৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি কৰা আৰু প্ৰত্যক্ষ বিমান সংযোগ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ বাণিজ্য আৰু শুল্ক নীতিক লৈ ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সম্পৰ্ক ক্ৰমাৎ অৱনতি হোৱাৰ সময়তে এছিয়াৰ দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই সম্পূৰ্ণ উন্নয়নৰ সম্ভাৱনাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ঘোষণা কৰিছে ।

চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়িয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ উপৰিও বিগত দুদিন ধৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ সৈতে ব্যাপক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত ভাৰত আৰু চীনে যৌথভাৱে এই ব্যৱস্থাসমূহৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ মাজত হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ উমৈহতীয়া বুজাবুজি আন্তৰিকতাৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগতে ভাৰত-চীন সম্পৰ্কৰ স্থায়ী, সুস্থ আৰু স্থিৰ বিকাশৰ প্ৰসাৰ ঘটাব লাগে বুলিও দুয়োপক্ষই একমত প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দিল্লীত উপস্থিত হয় চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়ি । ২০২০ চনত গালৱান উপত্যকাৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ পিছত দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ সম্পৰ্ক পুনৰ সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে তেওঁৰ ভ্ৰমণক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

মঙলবাৰে বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনাৰ অধীনত ডোভাল-ৱাঙৰ আলোচনাই ৫ টা একত্ৰিত ফলাফল দেখুৱাইছে । য'ত প্ৰাৰম্ভিক সীমা নিৰ্ধাৰণত অন্বেষণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আৰু সমন্বয়ৰ বাবে ৱৰ্কিং মেকানিজম (ডব্লিউএমচিচি)ৰ অধীনত এটা বিশেষজ্ঞ গোট গঠন কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।

বৈঠকত ডোভাল আৰু ৱাঙে ২০০৫ চনত স্বাক্ষৰিত ৰাজনৈতিক পৰিমাপ আৰু সীমান্ত বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে নিৰ্দেশক নীতিৰ চুক্তি অনুসৰি এক ন্যায্য, যুক্তিসংগত আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য কাঠামো বিচৰাৰ লগতে সামগ্ৰিক দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত একমত প্ৰকাশ কৰে ।

ভাৰত-চীন সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ ফলপ্ৰসূ সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা আগুৱাই নিয়াৰ বাবে ডব্লিউ এম চি চিৰ অধীনত এক কৰ্মগোট গঠনৰ ওপৰতো তেওঁলোকে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । এক যৌথ বিবৃতি অনুসৰি দুয়োপক্ষই পূব আৰু মধ্য খণ্ডত সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে পশ্চিম খণ্ডত ব্যৱস্থাটোৰ আগতীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাত সন্মত হয় ।

সীমান্ত ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিবলৈ কূটনৈতিক আৰু সামৰিক পৰ্যায়ত সীমান্ত ব্যৱস্থাপনাৰ পদক্ষেপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে নীতি আৰু পদ্ধতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডি-এস্কেলেচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাত দুয়োপক্ষই সন্মতি প্ৰকাশ কৰে ।

সোমবাৰে জয়শংকৰ আৰু ৱাঙৰ মাজত হোৱা আলোচনাত মুঠ ১২ টা ফলাফল পোৱা যায় । য'ত বিভিন্ন চৰকাৰী দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আৰু আদান-প্ৰদানৰ সন্ধান, সহযোগিতা বৃদ্ধি পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আৰু উদ্বেগ সমাধান আৰু মতানৈক্যসমূহ সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।

যৌথ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দুয়োপক্ষই নিৰ্দিষ্ট তিনিটা ট্ৰেডিং পইণ্ট ক্ৰমে লিপুলেখ পাছ, শ্বিপকি লা পাছ আৰু নাথু লা পাছৰ জৰিয়তে পুনৰ মুক্ত সীমান্ত বাণিজ্যৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে । ভাৰত আৰু চীনে নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ প্ৰবাহ সহজ কৰি তোলাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।

চীনৰ মূল ভূখণ্ড আৰু ভাৰতৰ চহৰসমূহৰ মাজত অতি সোনকালে প্ৰত্যক্ষ বিমান সংযোগ পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈও দুয়োপক্ষ সন্মত হৈছে । দুয়ো দিশৰ পৰ্যটক, ব্যৱসায়ী, সংবাদ মাধ্যম আৰু অন্যান্য দৰ্শনাৰ্থীক ভিছাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে সহমতত উপনীত হোৱা বুলি যৌথ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

লগতে কোৱা হৈছে যে ২০২৬ চনৰ পৰা চীনৰ তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলৰ মাউণ্ট কৈলাশ/গেং ৰেনপোচে আৰু মানস সৰোবৰ/মাপাম ইউন টছ'লৈ ভাৰতীয় তীৰ্থযাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ দুয়োপক্ষই সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।

সীমাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নদীৰ সহযোগিতা সন্দৰ্ভতো দুয়োপক্ষই মত বিনিময় কৰি তেনে নদীৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত-চীন বিশেষজ্ঞ পৰ্যায়ৰ ব্যৱস্থাৰ ভূমিকাক পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিবলৈ আৰু সংশ্লিষ্ট বুজাবুজি চুক্তিৰ নবীকৰণ সন্দৰ্ভত যোগাযোগ ৰখাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । চীনা পক্ষই মানৱীয় বিবেচনাৰ ভিত্তিত জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সময়ত জলবিজ্ঞানৰ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ সন্মত হয় ।

শেহতীয়াকৈ ডোভালে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে যে মোদীয়ে ৩১ আগষ্ট আৰু ১ ছেপ্টেম্বৰত টিয়েনজিনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছ চি অ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চীন ভ্ৰমণ কৰিব আৰু এই ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনাই বিশেষ গুৰুত্ব গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।

চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ভাষণত কয় যে দুয়োপক্ষই কৌশলগত যোগাযোগৰ জৰিয়তে পাৰস্পৰিক আস্থা বৃদ্ধি কৰিব লাগে, বিনিময় আৰু সহযোগিতাৰ জৰিয়তে উমৈহতীয়া স্বাৰ্থ বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু সীমান্তত নিৰ্দিষ্ট সমস্যাসমূহ সঠিকভাৱে নিষ্পত্তি কৰিব লাগে ।

