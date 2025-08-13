যমুনানগৰ: ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি প্ৰতিধ্বনি হোৱা শ্ল'গানটোৱে আছিল 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ! এই ইনক্লাব শ্ল'গানটো শুনাৰ লগে লগে সকলোৰে মনত জাগি উঠে দেশপ্ৰেমৰ ভাব । এই ধ্বনি আজিও প্ৰতিফলিত হৈ আছে হাৰিয়ানাৰ এখন গাঁৱত । হাৰিয়ানাৰ যমুনানগৰ জিলাৰ গুমথালা নামৰ গাঁওখনৰ এটা মন্দিৰত ইনকিলাব শ্ল'গানৰ ধ্বনি আজিও শুনিবলৈ পোৱা যায় । এই মন্দিৰটোৰ নাম 'ইনক্লাব মন্দিৰ' ।
এই মন্দিৰটোত নাই কোনো দেৱতা, আছে দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত আৰু স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ২৫০ গৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা । শ্বহীদ-ই-আজম ভগত সিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুলৈকে, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদৰ পৰা ৰাণী লক্ষ্মীবাইলৈকে সকলোৰে প্ৰতিমূৰ্তি স্বাধীনতাৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰীৰ দৰে থিয় হৈ আছে । এই মন্দিৰটো ভ্ৰমণ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিকেই সোঁৱৰাই দিয়ে যে স্বাধীনতা সহজে লাভ কৰা নাছিল । ইয়াৰ বাবে যি তেজ, সাহস আৰু বলিদানৰ প্ৰয়োজন আছিল,এই সকলোবোৰ ২৫০গৰাকী নেতাই দিছিল ।
জাতীয় ঐক্যৰ প্ৰতীক এই মন্দিৰটোত কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি বাধা আৰোপ কৰা হোৱা নাই। ধৰ্মক একাষৰীয়া কৰি বহু ঠাইৰ পৰা মানুহ ইয়ালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ উপস্থিত হয় । শিশুসকলে বিদ্য়ালয়লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰণাম কৰা ঠাই । বাহন চালকৰ বাবে এয়া হৈছে ছেল্য়ুট দিয়াৰ স্থান । আমি বৰ্তমানৰ যিখন স্বাধীন ভাৰত লাভ কৰিছো তাৰ বাবে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে কৰা ত্যাগৰ চিন হিচাপে থিয় দি আছে এই মন্দিৰটো ।
ইনকিলাব শ্বহীদ স্মাৰক চেৰিটি ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ভাৰিয়াম সিঙে এই সন্দৰ্ভত কয়, এইটোৱেই সম্ভৱতঃ ২০০০ চনত গাঁওখনত স্থাপন কৰা প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ শ্বহীদৰ মন্দিৰ । এই মন্দিৰটোত ২৫০ গৰাকী শ্বহীদৰ মূৰ্তি আৰু ফটো স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াত ভাৰত মাতা, ভগত সিং সুখদেৱ, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু মংগল পাণ্ডেকে ধৰি প্ৰায় ২০টা মূৰ্তি আছে । ইয়াৰ উপৰি প'ৰ্টেবল ফটোসমূহে মন্দিৰৰ দেৱালত আঁৰি থোৱা আছে য’ত সকলোৱে পূজা কৰিবলৈ আহে।’
আশ্চৰ্যজনকভাৱে এই গাঁওখনত ইনক্লাব মন্দিৰৰ বাহিৰে আন কোনো মন্দিৰ বা গুৰুদ্বাৰা নাই । "অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ ইয়াত এটা গুৰুদ্বাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি কয় ইনকিলাব শ্বহীদ স্মাৰক চেৰিটি ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে । ইনকিলাব মন্দিৰলৈ আন ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ সঘনাই আহে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়,"কুৰুক্ষেত্ৰ, কাইথাল আৰু যমুনানগৰৰ সীমান্তত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অৱস্থিত এই স্থানত হাজাৰ হাজাৰ লোকে শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিবলৈ ভিৰ কৰে । দূৰৈৰ ঠাইৰ পৰা অহা লোকসকলে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা আছে । কুৰুক্ষেত্ৰৰ পৰা কৰ্ণাললৈ যোৱা মূল পথটো গাঁওখনৰ মাজেৰে গৈছে ।"
গাঁওখনৰ পঞ্চায়ত প্ৰধান পাৰবীন কুমাৰে কয় যে গুমথালা ৰাওত ইনক্লাব মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাটো গাঁওখনৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । তেওঁ কয়,"আমাৰ গাঁওখনে এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰা বাবে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে।" গাঁৱৰ ৰজনী নামৰ ব্য়ক্তিগৰাকীয়েও একেদৰেই আবেগেৰে মন্তব্য় আগবঢ়াই কয়, "দেশৰ একমাত্ৰ শ্বহীদ মন্দিৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । দেশখনক স্বাধীন কৰিবলৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে কিমান মূল্য দিবলগীয়া হৈছিল সেয়া দেখি আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ধন্য হৈছে ।" আন এগৰাকী নিয়মীয়া দৰ্শনাৰ্থী ৰশ্মীত কৌৰে কয় যে তেওঁ নিজৰ সন্তান আৰু পিতৃ-মাতৃক মন্দিৰলৈ লৈ আহে । জীৱনৰ নায়ক এই শ্বহীদসকলক সেৱা কৰিবলৈকে আহে ।
মন্দিৰৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি ইনকিলাব শ্বহীদ স্মৰাক চেৰিটি ক্লাবৰ সদস্য সৰ্বজিত সিঙে কয়,"আমাক স্বাধীন ভাৰত দিবলৈ নেতাসকলে যি ত্যাগ কৰিছিল সেই বিষয়ে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সজাগ কৰিবলৈ এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই মন্দিৰটো আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত দেশপ্ৰেমৰ অনুভূতি জাগ্ৰত কৰে ।"