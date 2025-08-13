ETV Bharat / bharat

এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা,আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা - INQUILAB MANDIR

হাৰিয়ানাৰ ইনক্লাব মন্দিৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ মাতিছে হাতবাউলি ।

Inquilab Mandir, A Temple Dedicated Not To Gods But Humans Who Laid Lives For Country
এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা,আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2025 at 3:11 PM IST

4 Min Read

যমুনানগৰ: ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি প্ৰতিধ্বনি হোৱা শ্ল'গানটোৱে আছিল 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ! এই ইনক্লাব শ্ল'গানটো শুনাৰ লগে লগে সকলোৰে মনত জাগি উঠে দেশপ্ৰেমৰ ভাব । এই ধ্বনি আজিও প্ৰতিফলিত হৈ আছে হাৰিয়ানাৰ এখন গাঁৱত । হাৰিয়ানাৰ যমুনানগৰ জিলাৰ গুমথালা নামৰ গাঁওখনৰ এটা মন্দিৰত ইনকিলাব শ্ল'গানৰ ধ্বনি আজিও শুনিবলৈ পোৱা যায় । এই মন্দিৰটোৰ নাম 'ইনক্লাব মন্দিৰ' ।

এই মন্দিৰটোত নাই কোনো দেৱতা, আছে দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত আৰু স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ২৫০ গৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা । শ্বহীদ-ই-আজম ভগত সিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুলৈকে, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদৰ পৰা ৰাণী লক্ষ্মীবাইলৈকে সকলোৰে প্ৰতিমূৰ্তি স্বাধীনতাৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰীৰ দৰে থিয় হৈ আছে । এই মন্দিৰটো ভ্ৰমণ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিকেই সোঁৱৰাই দিয়ে যে স্বাধীনতা সহজে লাভ কৰা নাছিল । ইয়াৰ বাবে যি তেজ, সাহস আৰু বলিদানৰ প্ৰয়োজন আছিল,এই সকলোবোৰ ২৫০গৰাকী নেতাই দিছিল ।

Inquilab Mandir, A Temple Dedicated Not To Gods But Humans Who Laid Lives For Country
এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা, আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা (ETV Bharat)

জাতীয় ঐক্যৰ প্ৰতীক এই মন্দিৰটোত কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি বাধা আৰোপ কৰা হোৱা নাই। ধৰ্মক একাষৰীয়া কৰি বহু ঠাইৰ পৰা মানুহ ইয়ালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ উপস্থিত হয় । শিশুসকলে বিদ্য়ালয়লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰণাম কৰা ঠাই । বাহন চালকৰ বাবে এয়া হৈছে ছেল্য়ুট দিয়াৰ স্থান । আমি বৰ্তমানৰ যিখন স্বাধীন ভাৰত লাভ কৰিছো তাৰ বাবে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে কৰা ত্যাগৰ চিন হিচাপে থিয় দি আছে এই মন্দিৰটো ।

ইনকিলাব শ্বহীদ স্মাৰক চেৰিটি ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ভাৰিয়াম সিঙে এই সন্দৰ্ভত কয়, এইটোৱেই সম্ভৱতঃ ২০০০ চনত গাঁওখনত স্থাপন কৰা প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ শ্বহীদৰ মন্দিৰ । এই মন্দিৰটোত ২৫০ গৰাকী শ্বহীদৰ মূৰ্তি আৰু ফটো স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াত ভাৰত মাতা, ভগত সিং সুখদেৱ, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু মংগল পাণ্ডেকে ধৰি প্ৰায় ২০টা মূৰ্তি আছে । ইয়াৰ উপৰি প'ৰ্টেবল ফটোসমূহে মন্দিৰৰ দেৱালত আঁৰি থোৱা আছে য’ত সকলোৱে পূজা কৰিবলৈ আহে।’

Inquilab Mandir, A Temple Dedicated Not To Gods But Humans Who Laid Lives For Country
এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা, আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা (ETV Bharat)

আশ্চৰ্যজনকভাৱে এই গাঁওখনত ইনক্লাব মন্দিৰৰ বাহিৰে আন কোনো মন্দিৰ বা গুৰুদ্বাৰা নাই । "অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ ইয়াত এটা গুৰুদ্বাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি কয় ইনকিলাব শ্বহীদ স্মাৰক চেৰিটি ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে । ইনকিলাব মন্দিৰলৈ আন ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ সঘনাই আহে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়,"কুৰুক্ষেত্ৰ, কাইথাল আৰু যমুনানগৰৰ সীমান্তত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অৱস্থিত এই স্থানত হাজাৰ হাজাৰ লোকে শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিবলৈ ভিৰ কৰে । দূৰৈৰ ঠাইৰ পৰা অহা লোকসকলে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা আছে । কুৰুক্ষেত্ৰৰ পৰা কৰ্ণাললৈ যোৱা মূল পথটো গাঁওখনৰ মাজেৰে গৈছে ।"

Inquilab Mandir, A Temple Dedicated Not To Gods But Humans Who Laid Lives For Country
এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা, আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা (ETV Bharat)

গাঁওখনৰ পঞ্চায়ত প্ৰধান পাৰবীন কুমাৰে কয় যে গুমথালা ৰাওত ইনক্লাব মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাটো গাঁওখনৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । তেওঁ কয়,"আমাৰ গাঁওখনে এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰা বাবে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে।" গাঁৱৰ ৰজনী নামৰ ব্য়ক্তিগৰাকীয়েও একেদৰেই আবেগেৰে মন্তব্য় আগবঢ়াই কয়, "দেশৰ একমাত্ৰ শ্বহীদ মন্দিৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । দেশখনক স্বাধীন কৰিবলৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে কিমান মূল্য দিবলগীয়া হৈছিল সেয়া দেখি আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ধন্য হৈছে ।" আন এগৰাকী নিয়মীয়া দৰ্শনাৰ্থী ৰশ্মীত কৌৰে কয় যে তেওঁ নিজৰ সন্তান আৰু পিতৃ-মাতৃক মন্দিৰলৈ লৈ আহে । জীৱনৰ নায়ক এই শ্বহীদসকলক সেৱা কৰিবলৈকে আহে ।

Inquilab Mandir, A Temple Dedicated Not To Gods But Humans Who Laid Lives For Country
এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা, আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা (ETV Bharat)

মন্দিৰৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি ইনকিলাব শ্বহীদ স্মৰাক চেৰিটি ক্লাবৰ সদস্য সৰ্বজিত সিঙে কয়,"আমাক স্বাধীন ভাৰত দিবলৈ নেতাসকলে যি ত্যাগ কৰিছিল সেই বিষয়ে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সজাগ কৰিবলৈ এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই মন্দিৰটো আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত দেশপ্ৰেমৰ অনুভূতি জাগ্ৰত কৰে ।"

লগতে পঢ়ক:চাৰি দশক ধৰি একেটা কামকে কৰি আহিছে, তথাপি তেওঁলোক হোৱা নাই ক্লান্ত - INDIAN NATIONAL FLAG

তিনি কোটিৰো অধিক ত্ৰিৰংগা প্ৰস্তুতৰে স্বাধীনতা দিৱসলৈ সাজু - INDEPENDENCE DAY 2025

যমুনানগৰ: ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি প্ৰতিধ্বনি হোৱা শ্ল'গানটোৱে আছিল 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ! এই ইনক্লাব শ্ল'গানটো শুনাৰ লগে লগে সকলোৰে মনত জাগি উঠে দেশপ্ৰেমৰ ভাব । এই ধ্বনি আজিও প্ৰতিফলিত হৈ আছে হাৰিয়ানাৰ এখন গাঁৱত । হাৰিয়ানাৰ যমুনানগৰ জিলাৰ গুমথালা নামৰ গাঁওখনৰ এটা মন্দিৰত ইনকিলাব শ্ল'গানৰ ধ্বনি আজিও শুনিবলৈ পোৱা যায় । এই মন্দিৰটোৰ নাম 'ইনক্লাব মন্দিৰ' ।

এই মন্দিৰটোত নাই কোনো দেৱতা, আছে দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত আৰু স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ২৫০ গৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা । শ্বহীদ-ই-আজম ভগত সিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুলৈকে, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদৰ পৰা ৰাণী লক্ষ্মীবাইলৈকে সকলোৰে প্ৰতিমূৰ্তি স্বাধীনতাৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰীৰ দৰে থিয় হৈ আছে । এই মন্দিৰটো ভ্ৰমণ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিকেই সোঁৱৰাই দিয়ে যে স্বাধীনতা সহজে লাভ কৰা নাছিল । ইয়াৰ বাবে যি তেজ, সাহস আৰু বলিদানৰ প্ৰয়োজন আছিল,এই সকলোবোৰ ২৫০গৰাকী নেতাই দিছিল ।

Inquilab Mandir, A Temple Dedicated Not To Gods But Humans Who Laid Lives For Country
এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা, আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা (ETV Bharat)

জাতীয় ঐক্যৰ প্ৰতীক এই মন্দিৰটোত কোনো ধৰ্মৰ প্ৰতি বাধা আৰোপ কৰা হোৱা নাই। ধৰ্মক একাষৰীয়া কৰি বহু ঠাইৰ পৰা মানুহ ইয়ালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ উপস্থিত হয় । শিশুসকলে বিদ্য়ালয়লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰণাম কৰা ঠাই । বাহন চালকৰ বাবে এয়া হৈছে ছেল্য়ুট দিয়াৰ স্থান । আমি বৰ্তমানৰ যিখন স্বাধীন ভাৰত লাভ কৰিছো তাৰ বাবে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে কৰা ত্যাগৰ চিন হিচাপে থিয় দি আছে এই মন্দিৰটো ।

ইনকিলাব শ্বহীদ স্মাৰক চেৰিটি ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ভাৰিয়াম সিঙে এই সন্দৰ্ভত কয়, এইটোৱেই সম্ভৱতঃ ২০০০ চনত গাঁওখনত স্থাপন কৰা প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ শ্বহীদৰ মন্দিৰ । এই মন্দিৰটোত ২৫০ গৰাকী শ্বহীদৰ মূৰ্তি আৰু ফটো স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াত ভাৰত মাতা, ভগত সিং সুখদেৱ, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু মংগল পাণ্ডেকে ধৰি প্ৰায় ২০টা মূৰ্তি আছে । ইয়াৰ উপৰি প'ৰ্টেবল ফটোসমূহে মন্দিৰৰ দেৱালত আঁৰি থোৱা আছে য’ত সকলোৱে পূজা কৰিবলৈ আহে।’

Inquilab Mandir, A Temple Dedicated Not To Gods But Humans Who Laid Lives For Country
এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা, আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা (ETV Bharat)

আশ্চৰ্যজনকভাৱে এই গাঁওখনত ইনক্লাব মন্দিৰৰ বাহিৰে আন কোনো মন্দিৰ বা গুৰুদ্বাৰা নাই । "অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ ইয়াত এটা গুৰুদ্বাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি কয় ইনকিলাব শ্বহীদ স্মাৰক চেৰিটি ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে । ইনকিলাব মন্দিৰলৈ আন ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ সঘনাই আহে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়,"কুৰুক্ষেত্ৰ, কাইথাল আৰু যমুনানগৰৰ সীমান্তত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অৱস্থিত এই স্থানত হাজাৰ হাজাৰ লোকে শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিবলৈ ভিৰ কৰে । দূৰৈৰ ঠাইৰ পৰা অহা লোকসকলে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা আছে । কুৰুক্ষেত্ৰৰ পৰা কৰ্ণাললৈ যোৱা মূল পথটো গাঁওখনৰ মাজেৰে গৈছে ।"

Inquilab Mandir, A Temple Dedicated Not To Gods But Humans Who Laid Lives For Country
এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা, আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা (ETV Bharat)

গাঁওখনৰ পঞ্চায়ত প্ৰধান পাৰবীন কুমাৰে কয় যে গুমথালা ৰাওত ইনক্লাব মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাটো গাঁওখনৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । তেওঁ কয়,"আমাৰ গাঁওখনে এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰা বাবে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে।" গাঁৱৰ ৰজনী নামৰ ব্য়ক্তিগৰাকীয়েও একেদৰেই আবেগেৰে মন্তব্য় আগবঢ়াই কয়, "দেশৰ একমাত্ৰ শ্বহীদ মন্দিৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । দেশখনক স্বাধীন কৰিবলৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে কিমান মূল্য দিবলগীয়া হৈছিল সেয়া দেখি আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ধন্য হৈছে ।" আন এগৰাকী নিয়মীয়া দৰ্শনাৰ্থী ৰশ্মীত কৌৰে কয় যে তেওঁ নিজৰ সন্তান আৰু পিতৃ-মাতৃক মন্দিৰলৈ লৈ আহে । জীৱনৰ নায়ক এই শ্বহীদসকলক সেৱা কৰিবলৈকে আহে ।

Inquilab Mandir, A Temple Dedicated Not To Gods But Humans Who Laid Lives For Country
এটা মন্দিৰ য'ত নাই কোনো দেৱতা, আছে মাথোঁ শ্বহীদৰ দেশপ্ৰেমৰ গাথা (ETV Bharat)

মন্দিৰৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি ইনকিলাব শ্বহীদ স্মৰাক চেৰিটি ক্লাবৰ সদস্য সৰ্বজিত সিঙে কয়,"আমাক স্বাধীন ভাৰত দিবলৈ নেতাসকলে যি ত্যাগ কৰিছিল সেই বিষয়ে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সজাগ কৰিবলৈ এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই মন্দিৰটো আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত দেশপ্ৰেমৰ অনুভূতি জাগ্ৰত কৰে ।"

লগতে পঢ়ক:চাৰি দশক ধৰি একেটা কামকে কৰি আহিছে, তথাপি তেওঁলোক হোৱা নাই ক্লান্ত - INDIAN NATIONAL FLAG

তিনি কোটিৰো অধিক ত্ৰিৰংগা প্ৰস্তুতৰে স্বাধীনতা দিৱসলৈ সাজু - INDEPENDENCE DAY 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

TEMPLE FOR FREEDOM FIGHTERSINQUILAB MANDIR OF HARYANAইটিভি ভাৰত অসমকুৰুক্ষেত্ৰINQUILAB MANDIR

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

মহিলাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে এক উদ্যোগ 'নিৰ্ময়ী'; কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ বিশেষ পদক্ষেপ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.