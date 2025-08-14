ভূৱনেশ্বৰ: প্ৰত্যেক নামৰে শক্তি আছে । কিন্তু কিছুমান নাম শুনিলে নিজে জাগ্ৰত হয় দেশপ্ৰেমমূলক ভাব । আমি ক’বলৈ লৈছো ওড়িশাৰ এটা পৰিয়ালৰ কথা । য’ত প্ৰতিজন সদস্যক দেশপ্ৰেমমূলক নামেৰে চিনাক্ত কৰা হয় । পৰিয়ালটোৰ মূল ব্যক্তিজনৰ নাম বন্দে মাতৰম প্ৰহ্লাদ নায়ক, তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম ত্ৰিৰংগা প্ৰিয়দৰ্শন আৰু কন্যাৰ নাম জয় হিন্দ জজ্ঞানসেনী ।
"এয়া আমাৰ দেশৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । মই মোৰ সন্তানৰ নাম এনেদৰে ৰাখিছো, কাৰণ সাধাৰণতে আমি আমাৰ ধৰ্ম বা ধৰ্মীয় দেৱতা অনুসৰি নামকৰণ কৰো । মই সেইটো সলনি কৰিব বিচাৰিছিলো । মই দেশৰ আৱেগ আৰু সন্মানৰ্থে নাম দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো, কাৰণ আমি দেশখনক আন সকলোতকৈ ওপৰত ৰখাটো প্ৰয়োজন ।" এই কথা ব্যক্ত কৰে বন্দে মাতৰম প্ৰহ্লাদ নায়কে ।
এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা তপস কুমাৰ পৰিদাই কয় যে তেওঁলোকৰ ঘৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো গেৰুৱা, বগা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ ৰঙত ডুবি থকা দেখা যায় । সন্মুখৰ দুৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খিৰিকী আৰু ফেনলৈকে প্ৰতিটো পৃষ্ঠত সন্মানজনকভাৱে ৰখা ত্ৰিৰংগাৰ ৰঙে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে ।
উৎসৱমুখৰ সময়তো এই সজ্জাবোৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অতিথি আহিলে তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰে আদৰণি জনোৱা হয় আৰু সন্মানৰ স্মৃতি হিচাপে আন এখন পতাকাৰে বিদায় দিয়া হয় । তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বাহিৰত গোটেই বছৰে পতাকা উৰি থাকে ।
৫০ বছৰীয়া বন্দে মাতৰম হৈছে এজন ভ্ৰমণকাৰী নাট্যকাৰ আৰু সমাজকৰ্মী । তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে সদায় জাতীয় পতাকা ৰঙৰ ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে । উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সংগঠন আৰু চৰকাৰী বিভাগৰ বাবে বাটৰ নাটক পৰিৱেশন কৰি তেওঁ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে ।
তেওঁ কয়, "বহুদিনৰ পৰাই মই আমাৰ পৰিয়ালত এটা নিয়ম কৰি দিছো । এই কাম কৰি আমি দেশৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ পৰিছো । আমাৰ বাবে প্ৰতিটো দিনেই এটা উৎসৱৰ দৰে ।"
ভূৱনেশ্বৰৰ এটা বস্তি অঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰা বন্দে মাতৰমে সাত বছৰ বয়সত মিঠাইৰ এখন দোকানত কাম কৰিছিল । তেওঁ গান্ধী, বসু আৰু বিবেকানন্দৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছে । তেওঁ দেশৰ প্ৰতি সজাগতা আৰু প্ৰেম বিয়পোৱাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে
ভূৱনেশ্বৰৰ সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৱৰ্ডাৰ হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দীত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । বন্দে মাতৰমে জনস্বাস্থ্যৰ পৰা জাতীয় ঐক্যলৈকে বিষয়সমূহৰ ওপৰত ৫০,০০০ তকৈ অধিক বাটৰ নাট পৰিৱেশন কৰিছে । জাতিটোৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ বাবে তেওঁক দুবাৰকৈ ওড়িশাৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালে সন্মানিত কৰিছে ।
"মই এটা বস্তি অঞ্চলত ডাঙৰ হৈছো, কিন্তু যিদিনা মই স্কুলৰ ইউনিফৰ্মত এটা শিশুক দেখিছিলো, সেইদিনা মই এখন স্কুলত পঢ়িবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলো আৰু মোৰ ভাগ্য সলনি হৈছিল ।" বন্দে মাতৰমে কয় । তেওঁ বিভিন্ন সময়ত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় আৰু সজাগতা ভিত্তিক বাটৰ নাটক পৰিৱেশন কৰে ।
তেওঁ নিজৰ গাঁৱৰ শিশুসকলক পতাকা বিতৰণ কৰে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গায় আৰু তেওঁলোকক দেশৰ স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলৰ সাহস আৰু শৌৰ্য বৰ্ণনা কৰে । আনকি তেওঁ নিজৰ ধন আৰু সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি স্বাধীনতা দিৱসত পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে মিলি পেৰেডৰো আয়োজন কৰে ।
পত্নী পাৰ্বতী নায়কৰ বাহিৰেও পুত্ৰ-কন্যা আৰু আন বহুতেই তেওঁৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে । মদ্যপানক জয় কৰা আৰু এতিয়া গৌৰৱেৰে ত্ৰিৰঙী সাজ-পোছাক পৰিধান কৰা পূৰ্ণচন্দ্ৰ সাহুৱে কয়, "মই তেওঁৰ কাৰ্যত ইমানেই আপ্লুত হৈছিলো যে মই মোৰ ছোৱালীক ইণ্ডিয়া সাহু বুলি নামকৰণ কৰিলো । মই ভাগিনীৰ নামো ধৰিত্ৰী সাহু ৰাখিলো ।"
বন্দে মাতৰমে বছৰত কমেও চাৰিবাৰকৈ ৰক্তদান কৰে আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁ ১০৯ সংখ্যক ৰক্তদান সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।