স্বাধীনতা দিৱস ২০২৫: বন্দে মাতৰম, জয় হিন্দ আৰু ত্ৰিৰংগাৰ সৈতে চিনাকী হও আহক... - INDEPENDENCE DAY 2025

বন্দে মাতৰম ৷ এজন ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি । তেওঁৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ নামত আছে দেশপ্ৰেমমূলক ভাব । তপস কুমাৰ পৰিদাৰ এক প্ৰতিবেদন...

Independence Day 2025 Meet Vande Mataram Jai Hind & Triranga Odishas Patriotic Family
বন্দে মাতৰমৰ পৰিয়ালটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 6:39 PM IST

ভূৱনেশ্বৰ: প্ৰত্যেক নামৰে শক্তি আছে । কিন্তু কিছুমান নাম শুনিলে নিজে জাগ্ৰত হয় দেশপ্ৰেমমূলক ভাব । আমি ক’বলৈ লৈছো ওড়িশাৰ এটা পৰিয়ালৰ কথা । য’ত প্ৰতিজন সদস্যক দেশপ্ৰেমমূলক নামেৰে চিনাক্ত কৰা হয় । পৰিয়ালটোৰ মূল ব্যক্তিজনৰ নাম বন্দে মাতৰম প্ৰহ্লাদ নায়ক, তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম ত্ৰিৰংগা প্ৰিয়দৰ্শন আৰু কন্যাৰ নাম জয় হিন্দ জজ্ঞানসেনী ।

"এয়া আমাৰ দেশৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । মই মোৰ সন্তানৰ নাম এনেদৰে ৰাখিছো, কাৰণ সাধাৰণতে আমি আমাৰ ধৰ্ম বা ধৰ্মীয় দেৱতা অনুসৰি নামকৰণ কৰো । মই সেইটো সলনি কৰিব বিচাৰিছিলো । মই দেশৰ আৱেগ আৰু সন্মানৰ্থে নাম দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো, কাৰণ আমি দেশখনক আন সকলোতকৈ ওপৰত ৰখাটো প্ৰয়োজন ।" এই কথা ব্যক্ত কৰে বন্দে মাতৰম প্ৰহ্লাদ নায়কে ।

Independence Day 2025 Meet Vande Mataram Jai Hind & Triranga Odishas Patriotic Family
বন্দে মাতৰমক পুৰস্কৃত কৰা দৃশ্য (ETV Bharat)

এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা তপস কুমাৰ পৰিদাই কয় যে তেওঁলোকৰ ঘৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো গেৰুৱা, বগা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ ৰঙত ডুবি থকা দেখা যায় । সন্মুখৰ দুৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খিৰিকী আৰু ফেনলৈকে প্ৰতিটো পৃষ্ঠত সন্মানজনকভাৱে ৰখা ত্ৰিৰংগাৰ ৰঙে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে ।

উৎসৱমুখৰ সময়তো এই সজ্জাবোৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অতিথি আহিলে তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰে আদৰণি জনোৱা হয় আৰু সন্মানৰ স্মৃতি হিচাপে আন এখন পতাকাৰে বিদায় দিয়া হয় । তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বাহিৰত গোটেই বছৰে পতাকা উৰি থাকে ।

Independence Day 2025 Meet Vande Mataram Jai Hind & Triranga Odishas Patriotic Family
বন্দে মাতৰম (ETV Bharat)

৫০ বছৰীয়া বন্দে মাতৰম হৈছে এজন ভ্ৰমণকাৰী নাট্যকাৰ আৰু সমাজকৰ্মী । তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে সদায় জাতীয় পতাকা ৰঙৰ ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে । উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সংগঠন আৰু চৰকাৰী বিভাগৰ বাবে বাটৰ নাটক পৰিৱেশন কৰি তেওঁ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে ।

তেওঁ কয়, "বহুদিনৰ পৰাই মই আমাৰ পৰিয়ালত এটা নিয়ম কৰি দিছো । এই কাম কৰি আমি দেশৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ পৰিছো । আমাৰ বাবে প্ৰতিটো দিনেই এটা উৎসৱৰ দৰে ।"

Independence Day 2025 Meet Vande Mataram Jai Hind & Triranga Odishas Patriotic Family
বন্দে মাতৰম আৰু ত্ৰিৰংগা (ETV Bharat)

ভূৱনেশ্বৰৰ এটা বস্তি অঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰা বন্দে মাতৰমে সাত বছৰ বয়সত মিঠাইৰ এখন দোকানত কাম কৰিছিল । তেওঁ গান্ধী, বসু আৰু বিবেকানন্দৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছে । তেওঁ দেশৰ প্ৰতি সজাগতা আৰু প্ৰেম বিয়পোৱাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে

ভূৱনেশ্বৰৰ সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৱৰ্ডাৰ হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দীত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । বন্দে মাতৰমে জনস্বাস্থ্যৰ পৰা জাতীয় ঐক্যলৈকে বিষয়সমূহৰ ওপৰত ৫০,০০০ তকৈ অধিক বাটৰ নাট পৰিৱেশন কৰিছে । জাতিটোৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ বাবে তেওঁক দুবাৰকৈ ওড়িশাৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালে সন্মানিত কৰিছে ।

"মই এটা বস্তি অঞ্চলত ডাঙৰ হৈছো, কিন্তু যিদিনা মই স্কুলৰ ইউনিফৰ্মত এটা শিশুক দেখিছিলো, সেইদিনা মই এখন স্কুলত পঢ়িবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলো আৰু মোৰ ভাগ্য সলনি হৈছিল ।" বন্দে মাতৰমে কয় । তেওঁ বিভিন্ন সময়ত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় আৰু সজাগতা ভিত্তিক বাটৰ নাটক পৰিৱেশন কৰে ।

Independence Day 2025 Meet Vande Mataram Jai Hind & Triranga Odishas Patriotic Family
বন্দে মাতৰম (ETV Bharat)

তেওঁ নিজৰ গাঁৱৰ শিশুসকলক পতাকা বিতৰণ কৰে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গায় আৰু তেওঁলোকক দেশৰ স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলৰ সাহস আৰু শৌৰ্য বৰ্ণনা কৰে । আনকি তেওঁ নিজৰ ধন আৰু সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি স্বাধীনতা দিৱসত পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে মিলি পেৰেডৰো আয়োজন কৰে ।

Independence Day 2025 Meet Vande Mataram Jai Hind & Triranga Odishas Patriotic Family
পদপথত বন্দে মাতৰম (ETV Bharat)

পত্নী পাৰ্বতী নায়কৰ বাহিৰেও পুত্ৰ-কন্যা আৰু আন বহুতেই তেওঁৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে । মদ্যপানক জয় কৰা আৰু এতিয়া গৌৰৱেৰে ত্ৰিৰঙী সাজ-পোছাক পৰিধান কৰা পূৰ্ণচন্দ্ৰ সাহুৱে কয়, "মই তেওঁৰ কাৰ্যত ইমানেই আপ্লুত হৈছিলো যে মই মোৰ ছোৱালীক ইণ্ডিয়া সাহু বুলি নামকৰণ কৰিলো । মই ভাগিনীৰ নামো ধৰিত্ৰী সাহু ৰাখিলো ।"

বন্দে মাতৰমে বছৰত কমেও চাৰিবাৰকৈ ৰক্তদান কৰে আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁ ১০৯ সংখ্যক ৰক্তদান সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।

