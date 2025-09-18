ETV Bharat / bharat

ৰাহুল গান্ধীৰ ভোটাৰৰ নাম বিলোপৰ অভিযোগ; ভুল, ভিত্তিহীন আখ্যা নিৰ্বাচন আয়োগৰ

নির্বাচন আয়োগে কয় যে প্ৰভাৱিত ব্যক্তিক শুনানিৰ সুযোগ নিদিয়াকৈ কোনো বিলোপ হ’ব নোৱাৰে ৷

ECI On Rahuls Allegation
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS File photo)
Published : September 18, 2025 at 2:51 PM IST

নতুন দিল্লী : কৰ্ণাটকৰ আলণ্ড বিধানসভা সমষ্টিত ৬ হাজাৰৰো অধিক ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰাৰ যি অভিযোগ লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগক ভুল আৰু ভিত্তিহীন বুলি বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে খণ্ডন কৰে ।

উল্লেখ্য যে ৰাহুল গান্ধীয়ে বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেলত অভিযোগ কৰে যে এই বিলোপসমূহে কংগ্ৰেছ দলৰ সুবিধা থকা বুথসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছে । ৰাহুল গান্ধীৰ এই অভিযোগক খণ্ডন কৰি ই চি আয়ে কয়, "লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা অভিযোগ ভুল আৰু ভিত্তিহীন । যিকোনো ভোটৰ বিলোপ কৰাটো জনসাধাৰণৰ যিকোনো সদস্যই অনলাইনত কৰিব পাৰে, যিটো ৰাহুল গান্ধীয়ে ভুল ধাৰণা কৰিছে ।"

নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে প্ৰভাৱিত ব্যক্তিজনক শুনানিৰ সুযোগ নিদিয়াকৈ কোনো বিলোপ হ’ব নোৱাৰে । ই চি আয়ে এইটোও জনাইছে যে ২০২৩ চনত আলণ্ড বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰ বিলোপ কৰাৰ বাবে কেইটামান বিফল প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল আৰু বিষয়টোৰ তদন্তৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই নিজাববীয়াকৈ এফ আই আৰ দাখিল কৰিছিল ।

ই চি আয়ে কয়, "ৰেকৰ্ড অনুসৰি আলণ্ড বিধানসভা সমষ্টিত ২০১৮ চনত সুভাধ গুট্টেদাৰ (বিজেপি) আৰু ২০২৩ চনত বি আৰ পাটিল (আই এন চি) জয়ী হৈছিল ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "ই চি আয়ে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে । মই দেখুৱাম যে কি পদ্ধতিৰে ভোট যোগ আৰু বিলোপ কৰা হৈছে আৰু সেয়া কেনেকৈ কৰা হয় ।"

আলণ্ড বিধানসভা সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "আলণ্ড কৰ্ণাটকৰ এটা সমষ্টি । কোনোবাই ৬,০১৮ টা ভোট বিলোপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । ২০২৩ চনৰ নিৰ্বাচনত আলণ্ডত মুঠ ভোটৰ সংখ্যা কিমান বিলোপ হৈছিল আমি নাজানো । সেয়া ৬,০১৮ টাতকৈ বহু বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু কোনোবাই ৬,০১৮টা ভোট বিলোপ কৰি ধৰা পৰিল আৰু এইটো বেছিভাগ অপৰাধৰ দৰেই কাকতলীয়াভাৱে ধৰা পৰিল । কথাটো হ'ল যে বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে (বি এল অ') লক্ষ্য কৰিলে যে তেওঁৰ খুৰাকৰ ভোট বিলোপ হৈছে । গতিকে, তেওঁ খুৰাকৰ ভোট কোনে বিলোপ কৰিলে সেইটো পৰীক্ষা কৰি দেখিলে যে সেইটো চুবুৰীয়াই কৰিছে । অৱশ্যে বিলোপ কৰা ব্যক্তিজন বা ভোট বিলোপ হোৱা ব্যক্তিজন কোনেও এই কথা নাজানে; আন কোনোবা শক্তিয়ে প্ৰক্ৰিয়াটো হাইজেক কৰি ভোটটো বিলোপ কৰিলে আৰু সৌভাগ্যবশত সেইটো ধৰা পৰিল ।"

ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰে যে যিসকল লোকে এই আবেদন দাখিল কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে, তেওঁলোকে প্ৰকৃততে কেতিয়াও আবেদন কৰা নাছিল । এই লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত বিলোপ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী বুথত কৰা বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয় যে সৰ্বাধিক বিলোপ হোৱা শীৰ্ষ ১০টা বুথ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল ।

তেওঁ কয়, "২০১৮ চনত কংগ্ৰেছে ১০টা বুথৰ ভিতৰত ৮টাত জয়লাভ কৰিছিল । এয়া কাকতলীয়া নাছিল; এইটো এটা পৰিকল্পিত অভিযান আছিল ।" আনহাতে, কৰ্ণাটকত এই বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কৰ্ণাটকৰ চি আই ডিয়ে ১৮ মাহত নিৰ্বাচন আয়োগলৈ ১৮ খন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক য’ৰ পৰা এই প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰা হৈছিল তাৰ আই পিকে ধৰি কিছুমান অতি সহজ তথ্য বিচাৰিছে । কিন্তু তেওঁলোকে দিয়া নাই । কিয় নিদিয়ে ? কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা এই অভিযানটো ক’ৰ পৰা চলি আছে আমাক তালৈ লৈ যাব । আৰু আমি একেবাৰে নিশ্চিত যে ই ক’লৈ লৈ যাব ।"

"এইটো চলি থকাৰ সময়ত কৰ্ণাটকৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আযুক্তই দিল্লীৰ নিৰ্বাচন আযুক্তলৈ পত্ৰ লিখি কয় যে ইয়াত এটা বিষয় আছে । কিন্তু তেওঁ কোনো উত্তৰ নাপালে । এতিয়া এইটো এটা দৃঢ় প্ৰমাণ যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে এই কাম কৰা লোকসকলক সুৰক্ষা দিছে । এইটো আন এক দৃঢ় প্ৰমাণ যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে এইটো কেন্দ্ৰীভূত পদ্ধতিৰে কৰা হৈছে, এই কামটো বৃহৎ পৰিসৰত কৰা হৈছে আৰু এই কামটো বৃহৎ সমল ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হৈছে ।" ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ।

আনহাতে, ই চি আইক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি তেওঁ কয়, "ই চি আয়ে জানে কোনে এই কাম কৰিছে । ই চি আয়ে যিহেতু তথ্য নিদিয়ে, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছে । চি ই চি জ্ঞানেশ কুমাৰে চি আই ডিক কোৱা নাই কোনে এই কাম কৰিছে ? উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানাতো একেই কাম কৰা হৈছে । চি ই চি জ্ঞানেশ কুমাৰে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা লোকসকলক সুৰক্ষা দিয়া বন্ধ কৰিব লাগে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ দাবী হ'ল যে এই বিষয় সন্দৰ্ভত চি ই চি জ্ঞানেশ কুমাৰে কৰ্ণাটক চি আই ডিক এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰমাণ দিব লাগে । সংবিধানৰ শপত লোৱা মতে তেওঁ নিজৰ কাম কৰক ।"

আনহাতে, নিম্ন সদনৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে দেশক সঁচা কথা কোৱাটো তেওঁৰ কৰ্তব্য বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰি কয়, "মই সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজি আছোঁ । ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক 'হাইজেক' কৰা হৈছে । কেৱল ভাৰতৰ জনসাধাৰণেহে গণতন্ত্ৰক বচাব পাৰে ।"

RAHUL GANDHIVOTE THIEVESCEC GYANESH KUMAR

