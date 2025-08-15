ETV Bharat / bharat

কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিলে 'ভোট চুৰি চে আজাদি' অভিযান, সমৰ্থনৰ বাবে চ'চিয়েল মিডিয়াৰ DP সলনি কৰিবলৈ আহ্বান

ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে টুইটাৰযোগে সদৰী কৰিলে এই কথা ।

ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
Published : August 15, 2025 at 11:56 PM IST

নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ (ECI) আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ "ভোট চুৰি" দাবীৰ সমৰ্থনত 'ভোট চুৰি চে আজাদি' অভিযানত যোগদান কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে আহ্বান জনায় ।

কংগ্ৰেছ দলে ‘এক্স’ত এটা পোষ্ট কৰাৰ লগতে চ’চিয়েল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলত নিজৰ ডিছপ্লে পিকচাৰ (DP) সলনি কৰি এই পদক্ষেপক সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ।

'এক্স' পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছে, "স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে, ভোট চুৰিৰ পৰা মুক্তিৰ অভিযানত যোগদান কৰক । আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ DP সলনি কৰক ।"

উল্লেখ্য যে, ১৪ আগষ্টত বিহাৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR)ৰ বিৰুদ্ধে "ভোটাৰঅধিকাৰযাত্ৰা" (VoterAdhikarYatra) আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি ৰাইজক এই জনসাধাৰণৰ আন্দোলনত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত এই ঘোষণা কৰি কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "১৭ আগষ্টৰ পৰা #VoterAdhikarYatra ৰ জৰিয়তে আমি বিহাৰৰ মাটিৰ পৰা ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে পোনপটীয়া যুঁজ আৰম্ভ কৰিছো ।"

INDIA ব্লকৰ নেতাসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ মাজতে আৰু "ভোট চুৰি" বুলি অভিযোগ কৰা প্ৰচাৰৰ মাজতে এই ঘোষণা কৰা হৈছে ।

"এয়া কেৱল নিৰ্বাচনী বিষয় নহয় - গণতন্ত্ৰ, সংবিধান আৰু 'এজন মানুহ, এটা ভোট'ৰ নীতি ৰক্ষাৰ বাবে ই এক নিৰ্ণায়ক যুদ্ধ ।" আমি সমগ্ৰ দেশতে এখন নিকা ভোটাৰ তালিকা নিশ্চিত কৰিম যুৱক-যুৱতী, শ্ৰমিক, কৃষক - প্ৰতিজন নাগৰিক, উঠি এই জন আন্দোলনত যোগদান কৰক এইবাৰ ভোট চোৰৰ পৰাজয় - ৰাইজৰ জয়, সংবিধানৰ জয় ।" তেওঁ কয় ।

যোৱা ৭ আগষ্টত সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি নিৰ্বাচনক “কৰিঅ’গ্ৰাফী” (choreographed) বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

কৰ্ণাটকৰ মহাদেৱপুৰা বিধানসভাত ভোটদান সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ গৱেষণা উপস্থাপন কৰি গান্ধীয়ে ১,০০,২৫০ টা ভোট চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে অন্য আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মহাদেৱপুৰা বিজেপিয়ে বুৰাই পেলাইছে ।

"নিৰ্বাচন নৃত্য পৰিচালিত হয় । আমাৰ আভ্যন্তৰীণ ভোটদানত কোৱা হৈছিল যে আমি কৰ্ণাটকত ১৬খন আসন লাভ কৰিম; আমি ৯খন আসন লাভ কৰিম । তাৰ পিছত আমি সাতখন অনাকাংক্ষিত পৰাজয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলো । আমি এখন লোকসভা বাছি লৈছিলো আৰু আমাৰ দলটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি কেৱল এখন বিধান সভাত (আসন) মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিম । গতিকে আমি মহাদেৱপুৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলো । ইয়াত বহল অংকটো দিয়া হৈছে । সকলো তথ্য হৈছে ২০২৪ টা তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগে ৬.২৬ লাখ ভোট লাভ কৰি বিজেপিয়ে ৩২,৭০৭ টা ব্যৱধান নিশ্চিত কৰে, য’ত কংগ্ৰেছে ১,১৫,৫৮৬ টা ভোট আৰু বিজেপিয়ে ২,২৯,৬৩২ টা ভোট লাভ কৰে । কিন্তু এইখন আসনত জয়ী হয় নিৰ্বাচন ।'' ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ।

