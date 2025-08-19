নতুন দিল্লী : নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰত ই ডিৰ অভিযোগৰ বিষয়টোৰ শুনানি দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে পিছুৱাই দিছে ৷ আজি বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰে ৷ কাইলৈ অৰ্থাৎ ১৯ আগষ্টতো এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব আদালতে ৷
আজি শুনানিৰ সময়ত আদালতত উপস্থিত থাকে ই ডিৰ সহকাৰী সঞ্চালক শিৱ কুমাৰ গুপ্তা ৷ আদালতে তেওঁৰ সন্মুখত থকা নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ৭ আগষ্টত আদালতে তদন্তকাৰী বিষয়াক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এই গোচৰৰ সৈতে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কি সম্পৰ্ক আছে ৷ ১৪ জুলাইত আদালতে এই সিদ্ধান্ত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ৷ সেই গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত ই ডিয়ে কংগ্ৰেছক দান দিয়াসকলক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি কৈছিল ৷
ই ডিয়ে জনোৱা মতে, দান দিয়া একাংশ লোকক টিকট দিয়া হৈছিল ৷ শুনানিৰ সময়ত ই ডিৰ হৈ এ এছ জি এছ ভি ৰাজুৱে এই গোচৰৰ সাক্ষীৰ বক্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি কংগ্ৰেছ দললৈ দান দিয়াসকলক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি কয় ৷ একাংশ দানকাৰীকো টিকট দিয়া হয় ৷ গান্ধী পৰিয়ালৰ এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলছ লিমিটেড (এ জে এল)ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বুলি কোৱা যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ৰাজুৱে ৷ তেওঁ কয় যে এ জে এল প্ৰথমে নেচনেল হেৰাল্ডৰ প্ৰকাশক আছিল ৷
এই গোচৰত ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰ এছ চিমাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছে এ জে এলক বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল বৰঞ্চ এই প্ৰতিষ্ঠানটোক বচাব বিচাৰিছিল কাৰণ ই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অংশ আছিল ৷ চিমাই প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ই ডিয়ে এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েশ্যন কিয় দেখুৱাব পৰা নাই ৷
১৯৩৭ চনত জৱাহৰলাল নেহৰু, জে বি কৃপলানী, ৰফী আহমেদ কিদৱাই আদি কংগ্ৰেছ নেতাই এ জে এল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ চিমাই কৈছিল যে এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েচনত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ সকলো নীতি কংগ্ৰেছৰ হ’ব ৷
ছোনিয়া গান্ধীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভীয়ে কৈছিল যে ই ডিয়ে এটা আচৰিত আৰু অপ্ৰত্যাশিত গোচৰ ৰুজু কৰিছে, তেওঁ কৈছিল যে ই ডিয়ে এনে এটা গোচৰ কৰিছে যিটো আচৰিততকৈও অধিক ৷ এইটো এটা ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ য’ত সম্পত্তিৰ কোনো উল্লেখ নাই ৷ সিংভীয়ে কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ানে এছ’চিয়েটেড জেনেৰেল লিমিটেডক ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে প্ৰতিটো কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে আইন অনুসৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণমুক্ত কৰিবলৈ নিজৰ সম্পত্তি আন এটা কোম্পানীক দিয়ে ৷ তেওঁ কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ান কোনো লাভজনক কোম্পানী নহয় ৷ সিংভিয়ে কৈছিল যে ই ডিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি একোৱেই কৰা নাছিল আৰু কিছু ব্যক্তিগত অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল ৷
এই গোচৰত ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সাতজন অভিযুক্তক আদালতে ২ মে’ত জাননী জাৰি কৰিছিল ৷ই ডিয়ে ১৫ এপ্ৰিলত আদালতত বিচাৰৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷ই ডিয়ে এই গোচৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু ছেম পিট্ৰ’ডাক অভিযুক্ত কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে ধন সৰবৰাহৰ আইনৰ ৪৪ আৰু ৪৫ নং ধাৰাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷
এই গোচৰত অভিযোগকাৰী সুব্ৰমণিয়ান স্বামীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে দিল্লীৰ বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ মাৰ্গত অৱস্থিত ১৬০০ কোটি টকীয়া হেৰাল্ড হাউছ ভৱনটো দখল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে ইয়ং ইণ্ডিয়ান লিমিটেডক এ জে এলৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছিল ৷ স্বামীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই মাটি হেৰাল্ড হাউছক বাতৰি কাকত চলাবলৈ দিছিল, সেয়েহে ইয়াক ব্যৱসায়িক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ৷