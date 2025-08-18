নতুন দিল্লী: সাৱধান ! আগন্তুক কেবাদিনো ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ । এই তথ্য দিছে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । সোমবাৰে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে দিল্লীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে নৰ্থ-ইষ্টৰ বহু ৰাজ্যত আগন্তুক দুই-তিনি দিনলৈ প্ৰবল বৰষুণৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । কিছু ৰাজ্য যেনে মহাৰাষ্ট্ৰ, গোৱা, গুজৰাট আৰু ওড়িশাত এই সময়ছোৱাত অতি প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উত্তৰ-পূব
আই এম ডিয়ে জাৰি কৰা বতৰৰ বুলেটিন অনুসৰি, ১৮ আৰু ১৯ আগষ্টত জম্মু-কাশ্মীৰত, ১৮ আগষ্টৰ পৰা ২১ আগষ্ট-২৪ আগষ্টলৈ হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্বাভাস আছে । বতৰ বিভাগে ২৩ আৰু ২৪ আগষ্টত হিমাচল প্ৰদেশত অতি প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ হ'ব পাৰে বুলি অনুমান কৰিছে ৷
#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Moti Bagh area. pic.twitter.com/e6h51Ccnzw— ANI (@ANI) August 17, 2025
অহা সাত দিনৰ ভিতৰত উত্তৰাখণ্ড আৰু পূব ৰাজস্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ লগতকে ২০ আগষ্টত অতি প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
১৮ আগষ্টৰ পৰা ২৪ আগষ্টলৈ পঞ্জাবত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ১৮ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ২২ আগষ্টৰ পৰা ২৪ আগষ্টলৈকে হাৰিয়ানা, চণ্ডীগড় আৰু দিল্লীত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ’ব পাৰে । ২২ আগষ্টৰ পৰা ২৪ আগষ্টলৈ পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ২১ আগষ্টৰ পৰা ২৪ আগষ্টলৈ পূব উত্তৰ প্ৰদেশতো একেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
বুলেটিনত কোৱা হৈছে, "অহা সাত দিনত জম্মু-কাশ্মীৰ, উত্তৰাখণ্ড আৰু ৰাজস্থানৰ ওপৰত বজ্ৰপাত আৰু বজ্ৰপাতৰ সৈতে সৰ্বাধিক/বহু ঠাইত লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
#WATCH | Jammu and Kashmir: Rain lashes parts of Srinagar; visuals from Dal Lake. pic.twitter.com/6KOU4PVpt5— ANI (@ANI) August 18, 2025
পশ্চিম ভাৰত
তদুপৰি আই এম ডিয়ে অহা দুদিনত মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাটকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিভিুন্ন স্থানত আৰু কংকন (Konkan) আৰু গোৱাটো অত্যন্ত বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস দিছে ।আই এম ডিয়ে ১৮ আৰু ১৯ আগষ্টত মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঘাট অঞ্চলত আৰু ১৯ আৰু ২০ আগষ্টত গুজৰাটত চৰম প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী দিছে । ১৮ আগষ্টৰ পৰা ২১ আগষ্টলৈ মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটত প্ৰচণ্ডৰ পৰা অতি প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে, কংকন (মুম্বাইকে ধৰি) আৰু গোৱাত ১৮ আৰু ২০ আগষ্ট আৰু ১৮ আগষ্টত মাৰাথাৱাডাত (Marathawada) বুলিও বুলেটিনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
২০ আগষ্টলৈকে অঞ্চলটোৰ ওপৰত পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰবল বতাহ (গতি ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত) অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ । অহা সাত দিনৰ ভিতৰত অঞ্চলটোৰ ওপৰত সৰ্বাধিক/বহুত ঠাইত লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Heavy rains in Mumbai led to waterlogging in several areas— ANI (@ANI) August 18, 2025
(Visuals from the Matunga area.) pic.twitter.com/6YDVu3tfzB
দক্ষিণ ভাৰত
দক্ষিণ ভাৰতৰ বাবে আই এম ডিয়ে সোমবাৰে উপকূলীয় কৰ্ণাটক, উপকূলীয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু য়ানাম, দক্ষিণ অভ্যন্তৰীণ কৰ্ণাটক আৰু তেলেংগানাৰ ওপৰত বিভিন্ন স্থানত অত্যন্ত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস দিছে ।
২০ আগষ্টলৈকে উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু য়ানাম, অভ্যন্তৰীণ কৰ্ণাটক, কেৰালা আৰু মাহেৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । তেলেংগানাত ১৯ আগষ্ট আৰু উপকূলীয় কৰ্ণাটক ২১ আগষ্টলৈকে বৰষুণ দিব পাৰে বুলি আই এম ডিৰ বিষয়াই জনায় ।
অহা পাঁচদিনত ৰায়ালসীমা, তামিলনাডু, উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু য়ানাম আৰু তেলেংগানাৰ ওপৰত বজ্ৰপাত আৰু বিজুলীৰ সৈতে লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পূব, মধ্য ভাৰত
পূব আৰু মধ্য ভাৰতত দক্ষিণ ওড়িশা আৰু দক্ষিণ ছত্তীশগড়ৰ ওপৰৰ বিচ্ছিন্ন স্থানত এক-দুদিন ধৰি অত্যন্ত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। অহা ৭ দিন মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ৰ ওপৰত, তিনিদিন বিদৰ্ভ আৰু ১৯ আগষ্টলৈকে ওড়িশাৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে।
উপ-হিমালয়, উত্তৰ-পূব ভাৰত
উপ-হিমালয় পশ্চিম বংগ আৰু ছিকিমত ১৯ আগষ্টৰ পৰা ২১ আগষ্টলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ’ব; ২২ আগষ্টৰ পৰা ২৪ আগষ্টলৈ গংগা পশ্চিম বংগ আৰু ঝাৰখণ্ড, ২১ আগষ্টৰ পৰা ২৪ আগষ্টলৈ বিহাৰত । অহা পাঁচ দিনত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বজ্ৰপাত আৰু বজ্ৰপাতৰ লগতে লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বাবে আই এম ডিয়ে পূৰ্বানুমান কৰিছে যে ২০ আৰু ২১ আগষ্টত অৰুণাচল প্ৰদেশত অতি প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সৈতে সাত দিনত অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ’ব ।