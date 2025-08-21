কানপুৰ: প্ৰতি বছৰে মে’-জুন মাহত মানুহে কেৱল অশান্তিত দিন কটায় ৷ গৰমৰ প্ৰকোপৰ বাবে ঘৰৰ বাহিৰতো দূৰৰ কথা ভিতৰো শান্তিৰে বহি থাকিব নোৱৰা অৱস্থা হয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত মানুহে কুলাৰ, এচি আৰু ফেনৰ সহায় লয় ।
এনে সময়ত এটোপাল ঠাণ্ডা পানীৰ বাবে মানুহে হাহাকাৰ কৰিব লগাত পৰে ৷ গৰমৰ দিনত ছাদত ৰখা টেংকৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে । পিছে এই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি উলিয়াইছে কানপুৰ আই আই টিয়ে ।
কানপুৰ আই আই টিৰ দলে এনে এক প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে যিয়ে আপোনাক বিদ্যুৎ অবিহনে জুইকুৰাৰ গৰমৰ পৰা সকাহ দিব । ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ঘৰটো শীতল হৈ থাকিব আৰু বিদ্যুতৰ বিলো বৃদ্ধি নহ’ব ।
ইনচুলেচন শ্বীট প্ৰস্তুত: আই আই টি কানপুৰৰ ৰাসায়নিক অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ অধ্যাপক অনিমছু ঘটক আৰু তেওঁৰ দলৰ সদস্যসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে কৃত্ৰিম পলিমাৰেৰে নিৰ্মিত ইনচুলেচন শ্বীট । এই চাদৰখনে গৰমৰ ৰ’দৰ সময়তো দিনত ঘৰ আৰু অফিচৰ চাল আৰু বেৰবোৰ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব ।
এই শ্বীটে অট্টালিকাৰ উষ্ণতা ১০ৰ পৰা ১২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম । এই চাদৰখন পানীৰ টেংকিৰ চাৰিওফালে ৰাখিলে পানীও ঠাণ্ডা হৈ থাকিব । কানপুৰ আই ই টিৰ দলটোৱে বিশ্বাস কৰে যে এই শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিলে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰৰ খৰচ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব ।
এই প্ৰযুক্তিৰে প্ৰস্তুত কৰা শ্বীট: অধ্যাপক অনিমাছুৱে কয় যে এই ইনচুলেচন শ্বীট প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত নেনো কণিকাৰ আৱৰণ কৰা হৈছে । একে সময়তে তেজস্ক্রিয় শীতলতা আৰু প্রতিফলন আৰু নিৰোধৰ সহায়ত উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ কৰা হৈছে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘এই শ্বীটখন লগোৱাৰ পিছত ঘৰবোৰৰ ভিতৰত কুলাৰ বা এচিৰ প্ৰয়োজন নাই । যাৰ বাবে বিদ্যুতৰ বিলতো ৰাহি হয় ।’’ অধ্যাপক অনিমাছুৱে কয় যে এই শ্বীটৰ বাবে সাধাৰণ মানুহে ৫০ টকাৰ হাৰত খৰচ বহন কৰিব লাগিব । প্ৰতি বৰ্গফুটত ৫০ৰ পৰা ৬০ টকা । এই শ্বীট উৎপাদনৰ বাবে আই আই টি কানপুৰৰ ইনকিউবেটেড কোম্পানীটোৰ সৈতে চুক্তি চূড়ান্ত কৰা হৈছে ।
এ চিৰ ব্যৱহাৰ ২৫ৰ পৰা ৩০ শতাংশ হ্ৰাস: অধ্যাপক অনিমাছুৱে কয় যে কানপুৰ, আগ্ৰা, কননাউজ আৰু নৈনিতালৰ শ শ লোকে এই শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰি আছে । কানপুৰৰ ঔদ্যোগিক অঞ্চলৰ বিভিন্ন ইউনিটত এই শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰা উদ্যোগীসকলে জনাইছে যে এই শ্বীটখন স্থাপন কৰাৰ পিছত জুন মাহত এচিৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণ মাহৰ তুলনাত ২৫ৰ পৰা ৩০ শতাংশ হ্ৰাস কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
শ্বীটৰ আয়ুস আঠ বছৰ পৰ্যন্ত হ’ব: অধ্যাপক অনিমাছুৱে কয় যে শ্বীটৰ আয়ুস কমেও পাঁচ বছৰ আৰু সৰ্বাধিক আঠ বছৰ হ’ব । ফটকাৰ স্পাৰ্ক কণিকাৰ পৰা এই শ্বীটৰ কোনো ক্ষতি নহ’ব । কিন্তু যদি কোনো ডাঙৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় তেন্তে চাদৰখনৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে । বৰষুণ বা আন কোনো ধৰণৰ বতৰৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।
তেওঁ কয়, শ্বীটখন ইয়াৰ দাম অনুসৰি অতি শক্তিশালীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অধ্যাপক অনিমাছুৱে কয় যে বজাৰত এনে চাদৰ নিশ্চিতভাৱে পোৱা যায় । কিন্তু আই আই টি কানপুৰত প্ৰস্তুত কৰা এই শ্বীটখন অধিক উপযোগী আৰু সস্তা হ’ব ।
কোঠাটোত তাপ নাথাকিব: অধ্যাপক অনিমাছুৱে কয় যে গ্ৰীষ্মকালত যেতিয়া ছাদৰ উষ্ণতা ৫০ৰ পৰা ৫২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত হয়, তেতিয়া কোঠাবোৰৰ তাপ কম বেছি পৰিমাণে একেই থাকে । কিন্তু এই ইনচুলেচন শ্বীটখন ৰখাৰ লগে লগে ছাদৰ উষ্ণতা প্ৰায় ৪০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ নামি আহিব ।
অধ্যাপক অনিমাছুৱে কয়, ‘‘এই চাদৰখন অধিক গৰম পৰা ৰাজ্যসমূহৰ ঘৰবোৰৰ বাবে অতি উপযোগী বুলি প্ৰমাণিত হ’ব । এই চাদৰখন ৰখাৰ পিছত কোঠাবোৰত এচিৰ দৰে শীতল পৰিৱেশ এটা পোৱা যায় । যাৰ বাবে তাপ নাইকিয়া হৈ যায় । এপ্ৰিল মাহৰ পৰা মানুহে গৰম অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে বতৰ গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ হৈ থাকে । এই ছমাহত মানুহে চাদৰৰ বহু উপকাৰ দেখিব পাৰে ।’’