যদি অবৈধতা পোৱা যায় তেন্তে বিহাৰত SIRৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰিব পৰা যাব : উচ্চতম ন্যায়ালয়

আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিহাৰৰ SIR ৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কেইবাখনো আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় ।

উচ্চতম ন্যায়ালয় (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 9:14 PM IST

নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচনী ৰাজ্য বিহাৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ SIR (Special Intensive Revision)ত যদি কোনো অবৈধতা পোৱা যায়, তেন্তে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰিব পৰা যাব বুলি সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰকাশ কৰে । ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচিৰ বিচাৰপীঠে কয় যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সাংবিধানিক সংস্থা হোৱাৰ বাবে বিহাৰত SIR ৰ সময়ত আইন মানি চলিব বুলি ধৰি লৈছে ।

দেশজুৰি ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণৰ বাবে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে একেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলোৱাত বাধা দিব নোৱাৰে বুলিও বিচাৰপীঠখনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । বিহাৰৰ SIR ৰ গোচৰত দিয়া সিদ্ধান্ত সমগ্ৰ দেশৰ SIR ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব বুলি বিচাৰপীঠে প্ৰকাশ কৰে ।

সকলো ৰাজ্যৰ বাবে SIR ৰ ওপৰত আবেদনকাৰীৰ উদ্বেগ

শুনানিৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰাকেশ দ্বিবেদীয়ে বিচাৰপীঠক আহ্বান জনায় যে নিৰ্বাচন আয়োগে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অনুমতি দিব লাগে আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আদালতে প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে মূল্যায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।

আবেদনকাৰীৰ এজনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গোপাল শংকৰানাৰায়ণনে যুক্তি আগবঢ়ায় যে অন্য ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত SIR ৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে আগবাঢ়িছে আৰু ১০ ছেপ্টেম্বৰত সকলো ৰাজ্যৰ বাবে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো একেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলোৱাৰ পৰা আদালতে কেনেদৰে বাধা দিব পাৰে বুলি বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে । "এই ছাচপেন্স পিৰিয়ড শেষ হ'লেই কিমানজন লোকক জাননী জাৰি কৰা হৈছে ? ইয়াৰে কিমানজনে সঁহাৰি দিছে? কিমানজনে দাবী নিষ্পত্তি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে...।" বিচাৰপীঠে কয় ।

যদি বিহাৰ SIR পদ্ধতি অবৈধ হয় তেন্তে ইয়াক ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰা হ’ব

এজন আবেদনকাৰীৰ হৈ হাজিৰ হৈ অধিবক্তা বৃন্দা গ্ৰ’ভাৰে কয় , ''এজন বিহাৰৰ নাগৰিক হিচাপে মোক এই নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ পৰা কিয় বাধা দিয়া হ’ব, কাৰণ এটা অবৈধ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।''

ইয়াৰ ওপৰত ন্যায়াধীশ কাণ্টে কয় যে যদি কোনো পদ্ধতি অবৈধ হয় তেন্তে আদালতে ইয়াক বন্ধ কৰি দিব আৰু লগতে কয়, “আমি নিশ্চিতভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিম...” আবেদনকাৰীসকলৰ এজনৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এ এম সিংভীয়ে গোচৰটোৰ আগতীয়াকৈ বিশদ শুনানি বিচাৰিছিল ।

ন্যায়াধীশ কাণ্টে কয়, "তেওঁলোকে য'তেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি যি সিদ্ধান্ত লওঁ, তাত সেয়া নিশ্চিতভাৱে প্ৰযোজ্য হ'ব..."

বিচাৰপীঠে কয় যে SIR ৰ বৈধতাৰ ওপৰত চূড়ান্ত যুক্তি শুনিবলৈ ৭ অক্টোবৰৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ টুকুৰা-টুকুৰ মতামত দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়ম উলংঘা

একে সময়তে অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে যুক্তি আগবঢ়ায় যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিজা নিয়মৰ লগতে নিয়মৰ গুৰুতৰ উলংঘা হৈছে আৰু ইয়াত কাৰ্যতঃ কোনো স্বচ্ছতা নাই । বিচাৰপীঠে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা সঁহাৰি বিচৰাৰ লগে লগে বেলেগ কাহিনী ক’ব, গতিকে দুয়োটা কাহিনী শুনিব লাগিব ।

বিচাৰপীঠে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে সাংবিধানিক কৰ্তৃপক্ষ হোৱাৰ বাবে বিহাৰত SIR ৰ সময়ত আইন মানি চলিছিল বুলি ধৰি লৈছে । বিচাৰপীঠে কয় যে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যদি তেওঁলোকে নিয়ম-নীতি, তেওঁলোকৰ বিধিগত আৰু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মানি নচলে, তেন্তে বিষয়টো তালিকাভুক্ত কৰি শুনানি আৰম্ভ কৰিব ।

পৰিচয় প্ৰমাণ হিচাপে আধাৰত উত্থাপিত বিষয়

বিহাৰৰ ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণত আধাৰ কাৰ্ডক দ্বাদশ নথি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ অনুমতি দিয়া ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ আদেশ সংশোধন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আধাৰক কেৱল পৰিচয়ৰ প্ৰমাণ হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি জোৰ দিয়ে । বিচাৰপীঠে কয় যে এই নিৰ্দেশনা কেৱল অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰকৃতিৰ আৰু প্ৰমাণ হিচাপে নথিখনৰ বৈধতাৰ বিষয়টো SIR ৰ গোচৰত এতিয়াও মুকলি ।

অধিবক্তা অশ্বিনী কুমাৰ উপাধ্যায়ে আধাৰক নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি আৰু নিৰ্বাচনী সংস্থাই গ্ৰহণ কৰা অন্যান্য নথি-পত্ৰৰ সমতুল্য গণ্য কৰিব নোৱাৰিব বুলি যুক্তি দি বিচাৰপীঠখনক নিজৰ নিৰ্দেশনা সংশোধন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

এই সন্দৰ্ভত বিচাৰপীঠে কয়, "ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ভুৱা হ'ব পাৰে... ৰেচন কাৰ্ড ভুৱা হ'ব পাৰে । বহু নথি ভুৱা হ'ব পাৰে । আইনৰ অনুমতি অনুসৰি আধাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।" দাখিল কৰা সমূহ শুনানিৰ পিছত বিচাৰপীঠে ৭ অক্টোবৰত গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে ।

