ICMRৰ ৰোষত দেশৰ এখন আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয় - ICMR warns BHU

নেশ্যনেল ডেস্ক,২০ মে': ক'ভাক্সিনৰ 'সুৰক্ষা বিশ্লেষণ' সন্দৰ্ভত বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অধ্যয়ন শেহতীয়াকৈ এক বিশেষ গৱেষণা পত্ৰ হিচাপে আলোচনী প্ৰকাশিত হৈছিল । সেই অধ্যয়নভিত্তিক সমলক বিভ্ৰান্তিকৰ আখ্যা ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ চমুকৈ আইচিএমআৰৰ । এই সন্দৰ্ভত আইচিএমআৰয়ে বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে । শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ নকৰিলে আইনী আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো সতৰ্কবাণী দিয়ে আইচিএমআৰয়ে ।

বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক অধ্যাপক শংখৱাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰত আইচিএমআৰৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডাঃ ৰাজীৱ বহেলে কয় যে আইচিএমআৰক 'Long-Term Safety Analysis of the BBV152 Coronavirus Vaccine in Adolescents and Adults: Findings from a l-Year Prospective Study in North India' শীৰ্ষক গৱেষণা পত্ৰত ভুল আৰু বিভ্ৰান্তিকৰভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

আইচিএমআৰয়ে অধ্যয়নটোৰ সৈতে জড়িত দুয়োগৰাকী গৱেষকক অভিযুক্ত কৰিছে । প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মতে সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ উপিন্দৰ কৌৰ আৰু বিএইচইউৰ জেৰিয়াট্ৰিক মেডিচিনাৰ্থাৰ বিভাগৰ মুৰব্বী ড৹ সঞ্চা শুভ্ৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে আইচিএমআৰক কোনো আগতীয়া অনুমোদন বা অৱগত নকৰাকৈ গৱেষণা সমৰ্থনৰ বাবে আইচিএমআৰৰ কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছে । যিটো অনুপযুক্ত আৰু গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি আইচিএমআৰয়ে অভিযোগ কৰিছে ।

সেয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰে আইচিএমআৰৰ কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ আঁতৰাবলৈ আৰু এক স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । আইচিএমআৰৰ মতে অনুমতি অবিহনে একেধৰণে পূৰ্বৰ কাকততো আইচিএমআৰৰ কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ যুক্তিসংগত কাৰণ দৰ্শাবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনক আইচিএমআৰৰ সঞ্চালক প্ৰধানে পত্ৰখনৰ জৰিয়তে আহ্বান জনায় । ডাঃ বহেলে কয় যে ক'ভাক্সিনৰ সুৰক্ষা বিশ্লেষণ সন্দৰ্ভত দুৰ্বলভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এই অধ্যয়নৰ সৈতে আইচিএমআৰ সম্পৰ্কিত হ'ব নোৱাৰে ।

তেওঁ কয় যে অধ্যয়নটোৱে আনকি পৰ্যবেক্ষণ কৰা ঘটনাবোৰৰ পৃষ্ঠভূমিৰ হাৰো প্ৰদান কৰা নাই । যাৰ ফলত টীকাকৰণৰ পিছৰ সময়ছোৱাত পৰ্যবেক্ষণ কৰা ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তন মূল্যাঙ্কন কৰাটো অসম্ভৱ । আনকি অধ্যয়নটোত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বেচলাইন তথ্যও নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে অধ্যয়নত ব্যৱহৃত সঁজুলিবোৰ এইএছআইৰ সৈতে অসামঞ্জস্যপূৰ্ণ । তথ্য সংগ্ৰহৰ পদ্ধতিত পক্ষপাতিত্বৰ উচ্চ বিপদাশংকা আছে । আইচিএমআৰৰ মতে অধ্যয়নৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক টীকাকৰণৰ এবছৰ পিচত টেলিফোনযোগে যোগাযোগ কৰা হৈছিল আৰু ক্লিনিকেল ৰেকৰ্ডৰ সৈতে বা চিকিৎসকৰ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা কোনো নিশ্চিতি অবিহনে তেওঁলোকৰ সঁহাৰি নথিভুক্ত কৰা হৈছিল । আইচিএমআৰয়ে অধ্যয়নটো প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে নিউজিলেণ্ডস্থিত 'ড্ৰাগ চেফটি জ'নেল'ৰ সম্পাদক নীতিন যোশীলৈ একে ধৰণৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কয় যে আলোচনীত গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে ক'ভাক্সিন প্ৰতিষেধকৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে । স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে গৱেষণাৰ বাবে আইচিএমআৰয়ে কোনো বিত্তীয় বা কাৰিকৰী সমৰ্থন প্ৰদান কৰা নাই ।

শেহতীয়াকৈ ক'ভাক্সিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ ওপৰত বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা গৱেষণা কৰা হৈছিল আৰু সেই গৱেষণাটো এখন বিদেশী আলোচনীত প্ৰকাশিত হৈছিল । তাৰ পিচত ক'ভাক্সিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমত বহুতো প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল । সেই প্ৰতিবেদনবোৰে কৈছিল যে ভাৰত বায়'টেকৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ক'ভাক্সিনে গুৰুতৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হৈছে ।

নতুন অধ্যয়নটোৱে দাবী কৰিছিল যে যিসকলে ক'ভাক্সিন প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ৩০ শতাংশৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছিল । একে সময়তে ইয়াৰ ফলত মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ঋতুস্ৰাৱৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা দেখা গৈছে ।