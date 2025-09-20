ETV Bharat / bharat

৬ দশক ধৰি আকাশত গৰ্জন কৰি উৰি ফুৰাৰ পাছত এতিয়া জিৰণি ল’ব যুদ্ধ বিমান মিগ-২১ এ

সমাপ্ত হ'ব এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ৰ । ১৯৭১ ৰ যুদ্ধত মিগ-২১ বিমানৰে ঢাকাৰ ৰাজ্যপাল আবাসত আক্ৰমণ কৰিছিল ।

IAF retire mig 21 on september 26 honouring six decades of distinguished service
মিগ-২১: ৬০ বছৰীয়া সেৱাৰ পাছত অৱসৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মিগ-২১ ৰ অৱসৰৰ সৈতে অন্ত পৰিব ভাৰতীয় বায়ুসেনা সৈন্য বিমানৰ এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ৰ । এই বিমানে এৰি থৈ গৈছে এনে এক সেৱাৰ অধ্যায়, যিয়ে ভাৰতৰ যুঁজাৰু বিমানৰ নতুন দিশ গঢ়িছিল ।

ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মিগ-২১ ৰ স্থানত যুঁজাৰু বিমান তেজস (এলএচি) মাৰ্ক 1A ক চামিল কৰা হ'ব পাৰে । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৰাজহাড় বুলি কোৱা মিগ-২১ ৰ প্ৰায় ৬০ বছৰৰ সেৱা ভাৰতীয় বায়ুসেনাাৰ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছিল । বায়ুসেনাই ২৬ ছেপ্টেম্বৰত যুঁজাৰু বিমান মিগ-২১ ক শ্ৰদ্ধাসহকাৰে আঁতৰাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ভাৰতীয় বায়ুসেনাই যুঁজাৰু বিমান মিগ-২১ য়ে ৬ টা দশকৰ অভূতপূৰ্ব সেৱাৰ উৎসৱ উদযাপন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পন কৰা হ'ব ।

এক্সযোগে এটা প'ষ্টত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই বিমানখনৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে, এয়া এনে এক যুঁজাৰু ঘোঁৰা যি দেশৰ গৌৰৱ আকাশলৈ লৈ গৈছিল । এটা বিশেষ ভিডিঅ'ত মিগ-২১ ৰ ইতিহাস দাঙি ধৰা হৈছে । ১৯৬৩ চনত চামিল হোৱা মিগ-২১ য়ে প্ৰায় ৬ দশক ধৰি সেৱা আবঢ়ালে । চণ্ডীগড়ত ইয়াৰ প্ৰথম স্কুৱাড্ৰন স্থাপিত কৰা হৈছিল, ২৮ স্কোৱাড্ৰনক ভাৰতৰ প্ৰথম ছুপাৰছনিক যুঁজাৰু বিমানৰূপে 'ফাৰ্ষ্ট ছুপাৰছনিক্স' হিচাপে উপনাম দিয়া হৈছিল ।

মিগ-২১ বিমানে বহু অভিযানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ১৯৭১ ত পাকিস্তানৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধতো জড়িত আছিল, য'ত ই নিজৰ যুদ্ধৰ ক্ষমতা প্ৰমাণ কৰিছিল, যাৰ বাবে বহুতে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব পৰা এক লাভজনক বিমান বুলি মানি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: পথাৰত মাটি খান্দোতেই পালে আঠটুকুৰা হীৰা: আনন্দত ৰস্নাই কি কৰিব ভাবিয়েই পোৱা নাই !

ৰাজ্যত আকৌ ৭.৮ প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ! চাৰিওফালে কেৱল হুৱাদুৱা

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN AIRFORCEMIG 21RETIRE MIG 21 ON SEPTEMBER 26ইটিভি বাৰত অসমIAF RETIRE MIG 21

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.