সি যেতিয়া জন্ম হৈছিল তেতিয়াই সিদ্ধান্ত লৈছিলো... কি সিদ্ধান্ত লৈছিল নৱ-নিৰ্বাচিত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ মাতৃয়ে

সি যেতিয়া জন্ম হৈছিল তেতিয়াই সিদ্ধান্ত লৈছিলো... কি সিদ্ধান্ত লৈছিল নৱ-নিৰ্বাচিত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ মাতৃয়ে
পুত্ৰৰ নাম কিয় ৰাধাকৃষ্ণণ ৰাখিছিল ? স্মৃতি সুঁৱৰিলে মাতৃ জানকী আম্মালে ৷
Published : September 11, 2025 at 10:30 AM IST
তিৰুপ্পুৰ (তামিলনাডু): ভাৰতৰ ১৫ সংখ্যক উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা এন ডি এৰ চন্দ্ৰপুৰম পন্নুস্বামী ৰাধাকৃষ্ণণৰ মাতৃ জানকী আম্মালে মনত পেলাইছে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁক সুধিছিল যে কেতিয়া তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ড° সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ নামেৰে নিজৰ পুত্ৰৰ নাম ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
১৯৫৭ চনত যেতিয়া পুত্ৰ চন্দ্ৰপুৰম পন্নুস্বামী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম হৈছিল, তেতিয়াই মাতৃ জানকী আম্মালে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তেওঁ সেই সময়ত ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ড° ৰাধাকৃষ্ণণৰ নামেৰে পুত্ৰৰ নাম ৰাখিব । প্রাক্তন ৰাষ্ট্রপতিগৰাকীয়ে ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূর্বে দেশৰ বহু সন্মানীয় মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত দৰ্শন বিজ্ঞানৰ অধ্যাপনা কৰিছিল ।
"মোৰ ল'ৰাৰ জন্মৰ সময়ত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণণ কাৰ্যভাৰত আছিল । তেওঁ শিক্ষক আছিল । তেওঁৰ স্মৃতিত মই মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম তেওঁৰ নামেৰে ৰাখিছিলো । সেই সময়ত মোৰ স্বামীয়ে মোৰ ফালে চাই সুধিছিল- তুমি তোমাৰ ল'ৰাটো এদিন ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাটো বিচৰাৰ বাবেই এই নামটো দিছা নেকি ?" এইদৰে স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিলে মাতৃ জানকীয়ে ৷
লগতে তেওঁ কয়, "৬২ বছৰৰ পিছত মোৰ স্বামীয়ে কোৱাৰ দৰেই সেয়া সঁচা হৈছে । মই ইয়াক লৈ অতি সুখী অনুভৱ কৰিছো ।"
মঙলবাৰে নৱ-নিৰ্বাচিত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ ভাতৃ চি পি কুমাৰেশেও সুখ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে এতিয়া ৰাধাকৃষ্ণণে ৰাজ্যসভা পৰিচালনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া এক বৃহৎ আনন্দৰ কথা । এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত চি পি কুমাৰেশে কয়, "মই অতি অতি সুখী । ৰাধাকৃষ্ণণ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাটো এক বৃহৎ আনন্দৰ কথা । তেওঁ ৰাজ্যসভাখন দক্ষতাৰে পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু তেওঁ ইয়াক সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব । তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আস্থাও বজাই ৰাখিব ।"
উল্লেখ্য যে এন ডি এ সমৰ্থিত ৰাধাকৃষ্ণণে নিৰ্বাচনত কেৱল এন ডি এৰ সাংসদৰ পৰাই নহয়, বিৰোধীৰ কিছু অংশৰ পৰাও সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । মঙলবাৰে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ সংসদত অনুষ্ঠিত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত তেওঁ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ন্যায়াধীশ বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীক ১৫২ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে ।
এই নিৰ্বাচনত ৯৮.২০ শতাংশ ভোটাৰৰ ভোটদানৰ সাক্ষী হৈ ৭৮১ জন যোগ্য ভোটাৰৰ ভিতৰত ৭৬৭ জন সাংসদে ভোটদান কৰে । ৰাধাকৃষ্ণণে ৪৫২ টা প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰেড্ডীয়ে ৩০০ টা প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ভোট লাভ কৰে । পোন্ধৰটা ভোট অবৈধ বুলি বিবেচিত হয় ।
