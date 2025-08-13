নাৰায়ণপুৰ (ছত্তীশগড়): সাধাৰণতে বোমা-বাৰুদৰ ধোঁৱা আৰু আৰ্তনাদ, সংঘৰ্ষৰ ক'লা দিন আৰু নক্সালবাদৰ বাবে পৰিচিত বাষ্টাৰে এতিয়া এক নতুন পৰিচয় লাভ কৰিছে । কিয়নো এই অঞ্চলটোৰ পৰায়ে অনিশ্চয়তাৰ কুহেলিকা ভেদি ওলাই আহিছে এগৰাকী আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিভা ।
এগৰাকী যুৱতীয়ে এতিয়া এই সংঘৰ্ষজৰ্জৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি শিৰ উচ্চ কৰিছে । তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, তেওঁ জনজাতীয় কু-সংস্কাৰৰ পৰিধি ভেদি নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তেওঁ হৈছে বডী বিল্ডিং আৰু পাৱাৰলিফটিঙৰ জগতখনত খলকনি তোলা জনজাতীয় যুৱতী খুচবু নাগ ।
এটা অতি দুখীয়া জনজাতীয় পৰিয়ালত ডাঙৰ-দীঘল হোৱাৰ পিছতো খুচবুৱে কিন্তু কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাই যে তেওঁ আনৰ দৰে কোনো বস্তুৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । পেছাত কাঠমিস্ত্ৰী পিতৃক তেওঁ সহায়ৰ হাতো আগবঢ়াই আহিছে । কিয়নো ২০১৯ চনৰ পৰাই তেওঁৰ মাতৃ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত তেওঁ পিতৃক সহায় কৰিবলগা হৈছে । দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ সৈতে মাতৃয়ে যুঁজি থকা দেখি আৰু তাৰ পিছত তেওঁক হেৰুওৱাৰ বেদনাই অৱশ্যে খুচবুক কিছু পৰিমাণে বিচলিতও কৰে । যাৰবাবে তেওঁ একপ্ৰকাৰ ভাঙি পৰে ।
ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ ভাতৃয়ে তেওঁক সাহস প্ৰদান কৰে । দুখৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাতৃয়ে তেওঁক জিমত যোগদান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । এই পৰামৰ্শ মানি তেওঁ জিমত যোগদান কৰে আৰু নিজকে গঢ় দিয়াত মনোনিবেশ কৰে । লগতে এক নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লৈ তেওঁ অগ্ৰসৰ হয় ।
কিন্তু তেওঁৰ এই উদ্দেশ্য নিজে গম নোপোৱাকৈয়ে এক আবেগলৈ পৰিণত হয় । খুচবুৰ ভাষাত, “জিম মোৰ সংগী হৈ পৰে আৰু ই মোক শক্তি, মনোযোগ আৰু নতুন পৰিচয় দিলে ।”
যিহেতু বডী বিল্ডিং আৰু পাৱাৰলিফটিঙক প্ৰায়ে পুৰুষৰ সৈতে জড়িত খেল বুলি মানুহে ধাৰণা কৰে, সেয়েহে আৰম্ভণিতে খুচবুৱে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় । লগতে যিসকলে এনে কাম এগৰাকী মহিলাই কৰাটো উচিত নহয় বুলি মত পোষণ কৰে তেওঁলোকৰ পৰা ঠাট্টা-মস্কৰাও শুনিবলগীয়া হয় ।
তেওঁ এইকথা স্মৰণ কৰি কয়, "মানুহৰ চিন্তাধাৰা সলনি কৰিবলৈ সময় লাগিছিল । আৰু সেইটো হৈছিল যেতিয়া মোৰ এটা পৰিচয় গঢ়ি উঠিছিল। সকলোৱে মোৰ দিশে আঙুলি টোঁৱাইছিল । কিন্তু মই জানিছিলোঁ যে মই এই খেলবিধত কিবা এটা কৰিব লাগিব ।"
কিন্তু তেওঁ কেনেকৈ এই প্ৰত্যাহ্বানবোৰক প্ৰতিহত কৰিছিল ? কিয়নো নাৰায়ণপুৰত জিমৰ উপযুক্ত সঁজুলিও নাছিল আৰু পেছাদাৰী প্ৰশিক্ষণো নাছিল । খুচবুৰ বাবে আনকি মৌলিক পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ ব্যৱস্থাও নাছিল আৰু চৰকাৰী সমৰ্থনো আছিল একেবাৰে নগণ্য । কিন্তু খুচবুক এইবোৰৰ একোৱেই বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰিলে । তেওঁ নিজৰ মনটোক দৃঢ় কৰে আৰু নিজকে শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ লয়, বিভিন্ন কথা শিকে আৰু তাৰ পিছত নিজৰ সীমাৰ পৰিধি ভেদ কৰি ওলাই আহে ।
অৱশেষত তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে ফল লাভ কৰে আৰু আজি খুচবুৱে তিনিটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বডী বিল্ডিং আৰু পাৱাৰলিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে যে তেওঁ এই তিনিখন প্ৰতিযোগিতাতে সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে তেওঁ ছত্তীশগড়ৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মহিলাৰ খিতাপো অৰ্জন কৰে । কেৱল সেয়াই নহয়, পাৱাৰলিফটিঙত মুঠ ৪৭০ কিলোগ্ৰাম ওজন দাঙি তেওঁ ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মহিলাৰ খিতাপো দখল কৰে ।
আনহাতে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত এন পি চি ৱৰ্ল্ডৱাইড চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ছত্তীশগড়ৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হয় খুচবু ।
খুচবুৰ এই সফলতাই অৱশেষত তেওঁৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ দৃষ্টি আৰু ধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় । তেওঁ বৰ্তমান নিজৰ ৰাজ্য আৰু দেশৰ বাবে এক নতুন পৰিচয় । তেওঁৰ সমাজৰ মানুহে এই খেলৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “আগতে মাত্ৰ কেইগৰাকীমান ছোৱালীয়েহে জিমলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছিল । এতিয়া অধিক সংখ্যক মহিলাই আগবাঢ়ি আহি এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈছে ।”
ইফালে তেওঁৰ সফলতাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটোক শ্ৰেয় প্ৰদান কৰি খুচবুৱে কয় যে ছত্তীশগড়ত অপৰিসীম প্ৰতিভা আছে যদিও তেওঁলোকক বিচাৰি উলিওৱা কোনো নাই । "মই সকলোকে নিজৰ আবেগক প্ৰাধান্য দিবলৈ আহ্বান জনাম । পুৰুষৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিবলগা বুলি ভাবিবলগা একো নাই । ই এখন মুকলি ক্ষেত্ৰ আৰু যিকোনো মহিলা বা পুৰুষে ইয়াত নিজৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰে ।" তেওঁ কয় ।
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, "নৱপ্ৰতিভাসকলক কলিতে মৰহি যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ যুৱতাৰকাসকলৰ বাবে চৰকাৰে ভাল প্ৰশিক্ষক নিয়োগ কৰিবই লাগিব ।"