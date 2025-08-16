চেন্নাই : চেন্নাইৰ পল্লৱৰামৰ সমীপৰ অনাকপুথুৰত ১০x১০ জোখৰ এটা সৰু কাৰখানা । য’ৰ পৰা বতাহত ভাহি আহে শুকান উদ্ভিদৰ আঁহৰ মৃদু গোন্ধ । আনকি সেই ঠাইৰ পৰা কামৰ বোজাত কুঁজা হৈ পৰা মহিলাৰ সৰু সৰু আড্ডা আৰু তাঁতশালৰ শব্দও শুনিবলৈ পোৱা যায় । তাঁতশালত কলৰ বাকলি, ছালকুঁৱৰী (এলোভেৰা), বাঁহ, পদুমৰ ঠাৰি আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক উৎসৰ পৰা কাটি উলিওৱা হয় সূতা ।
আনকি ইয়াত কোনো কৃত্ৰিম ৰং নাই, সূতাৰ ৰংবোৰেও নিজৰ কাহিনী কৈ যায় । বৰঞ্চ তুলসী, নিম, হালধি, ডালিমৰ খোলা, চন্দন, নাগালিংগমৰ দৰে ফুলৰ ৰং পোৱা যায় । নেচাৰেল ফাইবাৰ ৱেভাৰ্ছ গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শেখৰে কয়, ‘‘এয়া সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক । এই শাৰীবোৰ কোমল আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত মিল খায় ।''
উদ্ভিদৰ পৰা কাপোৰলৈ যাত্ৰা
প্ৰক্ৰিয়াটো কষ্টকৰ । কল আৰু বাঁহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আনাৰস, নাৰিকল, এলোভেৰা, পদুমৰ ঠাৰিলৈকে ২৫বিধ ভিন্ন উদ্ভিদ, ফল-মূল আৰু গছৰ বাকলিৰ পৰা আঁহ আহৰণ কৰা হয় । ঠাণ্ডা পানীত তিয়াই ৰ’দত শুকুৱাই কাটি সূতা তৈয়াৰ কৰি ৩০% কপাহ আৰু ২০% ৰেচমৰ সৈতে মিহলাই লোৱা হয় ।
বয়ন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সূতাবোৰ নিম, হালধি, কয়লা, চূণ, জাভা প্লাম, আনাৰসৰ খোলা আৰু অন্যান্য উদ্ভিদৰ উৎসৰ পৰা তৈয়াৰী প্ৰাকৃতিক ৰঙত ডুবাই দিয়া হয় । শেখৰে কয়, “এখন শাৰী সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চাৰি-পাঁচ দিন লাগে । এই শাৰীয়ে শৰীৰক শীতল কৰি ৰাখে আৰু আনকি ছালৰ সমস্যা ৰোধ কৰাত সহায় কৰে ।”
হেৰাই যাবলৈ ধৰা ধাৰাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰা
তিনি দশকৰ আগতে অনাকপুথুৰত আছিল প্ৰায় ৫০০০ টা তাঁতশাল থকা বয়ন শিল্পৰ এটা হাব । শেখৰে কয়, “আমি কপাহ আৰু পলিয়েষ্টাৰ শাৰীৰে আৰম্ভ কৰিছিলো । যেতিয়া উদ্যোগটো লাহে অৱনতি ঘটিছিল, আমি জানিছিলো যে আমাৰ উদ্ভাৱন প্ৰক্ৰিয়া খৰটকীয়া কৰিব লাগিব । তেতিয়াই আমি কলৰ পাতৰ আঁহৰ সৈতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছিলো আৰু মানুহে ইয়াক ভাল পাইছিল ।"
সংগ্ৰাম
শাৰীবোৰে বজাৰ পাইছে যদিও উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাটো কঠিন । "ফিলিপাইনছ আৰু ভিয়েটনামৰ দৰে ঠাইত আঁহ নিষ্কাশনৰ যন্ত্ৰ আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত নাই ।" শেখৰে লগতে কয়, "ভাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম কল উৎপাদনকাৰী দেশ, তামিলনাডু দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে; আমি পেলনীয়া পাতক মূল্যৱান সূতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন । কিন্তু প্ৰশিক্ষণ, কাৰিকৰী সঁজুলি আৰু স্থানৰ বাবে আমাক চৰকাৰী সহায়ৰ প্ৰয়োজন ।"
শাৰীৰ বাহিৰত : ক্ৰাফ্ট সম্প্ৰসাৰণ
গোটটোৱে শাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাৰ্ট, চুৱেটাৰ, আনকি জিন্সলৈকে শাখা-প্ৰশাখা কৰিছে, এই সকলোবোৰ প্ৰাকৃতিক আঁহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ আধা ভাৰতত বিক্ৰী হয়; বাকীবোৰ ছিংগাপুৰ, জাৰ্মানী, মালয়েছিয়া আৰু আমেৰিকালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে অৰ্ডাৰ আহে ।
বিলাসিতাৰ পৰা সুলভ
সাধাৰণ কলৰ আঁহৰ শাড়ীৰ বাবে ১৮০০ ৰ পৰা জটিল ডিজাইনৰ বাবে ৫০,০০০ টকালৈকে দাম ভিন্ন হয় । গোটটোৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল সৃষ্টি পদুমৰ কাণ্ডৰ আঁহৰ পৰা এখন শাৰী ১.২৫ লাখ টকাত বিক্ৰী হয় ।
ছাৰ্টৰ মূল্য ১৫০০ ৰ পৰা ২৫০০ টকাৰ ভিতৰত । আনাৰসৰ আঁহযুক্ত শাৰী বিশেষকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতাৰ মাজত জনপ্ৰিয় । বাৰ্ষিক ৰাজহ ২৫–৩০ লাখ টকা, কাৰখানাটোৱে ফেশ্বন ডিজাইনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু কল খেতিয়কসকলৰ বাবেও প্ৰশিক্ষণৰ স্থান হিচাপে কাম কৰে ।
স্বীকৃতি আৰু গৌৰৱ
তেওঁলোকৰ এই কামে ৰাষ্ট্ৰীয় কল গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিছে আৰু এলোভেৰা আঁহেৰে তৈয়াৰী শাড়ীৰ বাবে আই আই টি বেংগালুৰুৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিছে । আনকি জন্মদিনৰ উপহাৰ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাবমূৰ্তিৰে এখন কাষ্টম শাৰীও তৈয়াৰ কৰিছিল ।
তাঁতশালত মহিলা
ইয়াত ৫০ গৰাকীৰো অধিক মহিলাই কাম কৰে, ইয়াৰে অধিকাংশই পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰাথমিক উপাৰ্জনকাৰী । লাইলাই কয়, “এখন শাৰী হাতেৰে ববলৈ পাঁচদিন লাগে আৰু আমি দিনটোত মাত্ৰ ২০০ গ্ৰাম কলৰ আঁহহে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিব পাৰো ।''
আন এগৰাকী শ্ৰমিক লাথাই কয়, "মই একো নজনাকৈয়ে যোগদান কৰিলো । এতিয়া মই প্ৰতিটো কামেই কৰিব পাৰিছো । আঁহ ছিঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বোৱালৈকে । এই কামে মোৰ পৰিয়ালক খাদ্য যোগান ধৰে । চৰকাৰী সহায়ত আমি আৰু ইমানবোৰ মহিলাক নিয়োগ কৰিব পাৰিলো ।"
সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে অগ্ৰসৰ
গোটটোৱে চেংগলপট্টু জিলা উপায়ুক্ত, কেন্দ্ৰীয় হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প মন্ত্ৰী আৰু তামিলনাডু চৰকাৰক অধিক স্থান আৰু কাৰিকৰী সুবিধাৰ বাবে আবেদন জনাইছে । শেখৰ আৰু তেওঁৰ দলৰ বাবে দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট- অনাকপুথুৰৰ পৰা পৰিৱেশ-বন্ধুত্বপূৰ্ণ শাৰীক বিশ্বজুৰি ৱাৰ্ডৰবলৈ লৈ যোৱা, এই সকলোবোৰৰ লগতে জীৱিকা, পৰম্পৰা আৰু বহনক্ষমতাক একেলগে বোৱা এক শিল্পকলা সংৰক্ষণ কৰা ।