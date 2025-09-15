ETV Bharat / bharat

মধুচক্ৰৰ কৱলত পৰি যোগগুৰুৰ লটিঘটি: 50 লাখ সৰকালে, আৰু দুই কোটি বিচাৰোতেই...

প্ৰথমাৱস্থাত দুটা কিস্তিত 25 লাখকৈ মুঠ 50 লাখ টকা এই মধুচক্ৰৰ দলটোৱে গুৰুৰ পৰা চেকযোগে সৰকাই নিলে ৷ তাৰ পিছত...

Representational image
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
Published : September 15, 2025 at 8:37 AM IST

2 Min Read
ৰংগাৰেড্ডী(তেলেংগানা): মধুচক্ৰৰ কৱলত পৰি বাৰুকৈয়ে লটিঘটি হ'ল এগৰাকী যোগগুৰুৰ ৷ মধুচক্ৰ বা হানি ট্ৰেপিঙৰ ফলত একাংশ ধনাঢ্য লোক কিদৰে বিপদত পৰি আহিছে তাৰ খবৰ প্ৰায়ে সংবাদমাধ্যমত প্ৰকাশ পাই আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ এই তালিকাখনত সংযোজিত হ'ল এগৰাকী যোগগুৰুৰ নাম ৷ যোগগুৰুগৰাকী তেলেংগানাৰ ৷ দক্ষিণৰ এই ৰাজ্যখনৰ ৰংগাৰেড্ডী নামৰ জিলাখনত আছে এই যোগগুৰুৰ এখন আশ্ৰম ৷ এইগৰাকী যোগগুৰুৰ পৰাই অলপতে হানি ট্ৰেপিঙৰ দলটোৱে 50 লাখ টকা সৰকাই নিলে ৷ লাহে লাহে চক্ৰটোৰ লোভ বাঢ়ি এটা সময়ত যোগগুৰুৰ পৰা দাবী কৰিলে আৰু দুই কোটি টকা ৷ এইবাৰ পিছে যোগগুৰু বহি নাথাকিল ৷ পোনে পোনে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ৷ সমস্ত ঘটনাৰ বৰ্ণনা দিলে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী যুৱতীসহ এই মধুচক্ৰৰ দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৷

যোগগুৰু কেনেকৈ কৱলত পৰিল:

আৰক্ষীৰ মতে ৰংগাৰেড্ডীত এখন আশ্ৰম চলাই থকা এই যোগগুৰুৰ ওচৰলৈ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত দুগৰাকী যুৱতী আহে আৰু আশ্ৰমখনতে থাকিবলৈ লয় ৷ মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে এই যুৱতী দুগৰাকী যোগগুৰুৰ অতিকে কাষ চাপি যায় ৷ তেনেকুৱাতে যুৱতী দুগৰাকীয়ে গুৰুৰ সৈতে কটোৱা কেতবোৰ ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে ৷ তাৰ পিছতে এই চক্ৰটোৱে ফটো-ভিডিঅ'বোৰ দেখুৱাই যোগগুৰুক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ প্ৰথমাৱস্থাত দুটা কিস্তিত 25 লাখকৈ মুঠ 50 লাখ টকা এই মধুচক্ৰৰ দলটোৱে গুৰুৰ পৰা চেকযোগে সৰকাই নিলে ৷ তাৰ পিছত কিছুদিন ঠিকেই থাকিল ৷ ক্ৰমাৎ লোভ বাঢ়ি যোৱাত এইবাৰ চক্ৰটোৱে গুৰুক দাবী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে একেলগে দুই কোটি টকা ৷

কেনেকৈ জালত পৰিল চক্ৰটো:

দুই কোটি টকা দাবী কৰাৰ পিছতেই যোগগুৰু আৰু ৰৈ নাথাকিল ৷ পোনে পোনে কাষ চাপিল গোলকোণ্ডা আৰক্ষীৰ ৷ আৰক্ষীয়েও সুন্দৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰি এই চক্ৰটোক দুই কোটি টকা নিবলৈ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ মাতি পঠিয়ালে আৰু ধন নিবলৈ আহোতেই এই চক্ৰটোৰ পাঁচোজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

HONEY TRAPTELANGANA YOGA GURUGOLKONDA FORTই টিভি ভাৰত অসমYOGA GURU HONEY TRAPING

