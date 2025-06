ETV Bharat / bharat

পাইলটৰ মে'ডে কল মানে কি জানেনে ? কোনে সৃষ্টি কৰিছিল এই আপাতকালীন বাৰ্তা ? - MAYDAY

Published : June 13, 2025 at 9:49 AM IST

By ETV Bharat Assamese Team

এই মে'ডে সাংকেতিক বাৰ্তাটোৰ আৱিষ্কাৰক আছিল ইংলেণ্ডৰ ক্ৰয়ডন বিমান বন্দৰৰ এ টি চিৰ ৰেডিঅ' বিভাগৰ অফিচাৰ ইন-চাৰ্জ ফ্ৰেডেৰিক ষ্টেনলে মকফৰ্ড ৷ 1920 চনত মকফৰ্ডে ৰেডিঅ' বিভাগৰ অফিচাৰ ইন-চাৰ্জ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই সাংকেতিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ এই সাংকেতিক শব্দটো আহিছে মূল ফৰাচী শব্দ 'মেইডাৰ' (m'aider) ৰ পৰা ৷ যাৰ অৰ্থ হ'ল- আহক আৰু মোক সহায় কৰক (come and help me)৷ ফ্ৰেডেৰিক ষ্টেনলে মকফৰ্ডে ব্যৱহাৰ কৰা এই আপাতকালীন সাংকেতিক শব্দটো 1923 চনৰ পৰা সাৰ্বজনীনভাৱে বিমান পৰিবহণ সেৱাত ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াক আন্তৰ্জাতিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় ৷ ইয়াৰ আগলৈকে পাইলটে আপাতকালীন সময়ত SOS ছিগনেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়ম আছিল ৷

বৃহস্পতিবাৰেও এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখনৰ পাইলটে মে'ডে বাৰ্তা দিছিল

ইমান নিমিষতে ঘটি গ'ল সমগ্ৰ ঘটনাটো যে পাইলটৰ মে'ডে বাৰ্তায়ো বচাব নোৱাৰিলে বৃহস্পতিবাৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ AI-171 অভিশপ্ত বিমানখনে কঢ়িয়াই নিয়া 241 গৰাকী লোকৰ জীৱন ৷ ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী পাই বিমানখনৰ কেপ্টেইন (পাইলট) সুমীত ছাভৰৱাল আৰু ফাৰ্ষ্ট অফিচাৰ (সহযোগী পাইলট) ক্লাইভ কুন্দাৰে এ টি চিলৈ মে'ডে বাৰ্তা পঠিয়াইছিল ৷ তাৎক্ষণিকভাৱে এ টি চিয়েও বিমানখনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল যদিও ইতিমধ্যে সকলো শেষ হৈ গৈছিল ৷

