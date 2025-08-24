আইজল: মিজোৰামৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ । স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰ পিছত অৱশেষত ৰাজ্য়খনৰ ৰাজধানী আইজল অংকিত হ'ব ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ মানচিত্ৰত । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৩ ছেপ্টেম্বৰত বৈৰাগী-সৈৰাগ ৰে'লৱে লাইন উন্মোচন কৰিব । এয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটি বুলি বিবেচিত হ'ব ।
২৬ বছৰৰ অপেক্ষা:
এই প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি হৈছিল ১৯৯৯ চনত । ঘন জংঘল, দুৰ্গম পাহাৰ আৰু হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে আৰম্ভণি বৰ্ষটোৱে বহু প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল । কেইবাবাৰো প্ৰতিবেদন সলনি কৰা হৈছিল আৰু অৱশেষত ২০০৮-০৯ ত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প হিচাপে বিবেচিত হয় । ২০১৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু ১১ বছৰৰ পিছত এই সপোন বাস্তৱায়িত হ'বলৈ গৈ আছে ।
ৰে'লৱে লাইনৰ মুখ্য বিশেষতা:
- মুঠ দৈৰ্ঘ: ৫১.৩৮ কিঃমিঃ
- ষ্টেছন: ৪ টা(হাৰ্টুকী, কৌনপুই, মূলখাগ আৰু সৈৰাগ)
- সুৰংগ: ৪৮ টা (মুঠ দৈৰ্ঘ ১২.৮ কিঃমিঃ)
- দলং: ৫৫ খন ডাঙৰ আৰু ৮৭ খন সৰু, লগতে ৫ খন অভাৰব্ৰীজ আৰু ৬ খন আণ্ডাৰব্ৰিজ
- সকলোতকৈ ওখ দলং: নম্বৰ ১৯৬, উচ্চতা ১০৪ মিটাৰ(কুটুবমিনাৰতকৈয়ো ওখ)
- ট্ৰেকৰ গতি: ১১০ কিঃমিঃ প্ৰতি ঘণ্টা
- খৰচ: ৮০৭১ কোটি টকা
- যাত্ৰা হ'ব তীব্ৰ, সহজ আৰু সস্তা
পূৰ্বতে বৈৰাগীৰ পৰা আইজলত উপস্থিত হ'বলৈ সময় লাগিছিল ৫-৬ ঘণ্টা লাগিছিল । নতুন ৰে'ল লাইনে এই দূৰত্ব ১-১.৫ ঘণ্টাতে শেষ কৰিব । ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকসকল আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ বাবে আটাইতকৈ সুবিধাজনক হ'ব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা সাধাৰণ যাত্ৰীসকলে দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ সৈতে যোগাযোগ সহজ হ'ব ।
পৰ্যটকৰ বাবে হ'ব এয়া এক অনন্য অভিজ্ঞতা:
ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই পৰিকল্পনা কৰিছে যে এই ৰে'লপথৰে চলোৱা হ'ব ভিষ্টাডোম । ইয়াৰ জৰিয়তে যাত্ৰীসকলে যাত্ৰাপথত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যেনে, ৰেইক হিল, তামাদিল হ্ৰদ, বংতাবং জলপ্ৰপাত, ফাৱংপুই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আদি উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা, ম্যানমাৰলৈ বিস্তাৰিত কৰা:
চৰকাৰে এই ৰে'লৱে লাইন ভৱিষ্যতলৈ ম্যানমাৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি কাম আৰম্ভ কৰি আছে । ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰত-ম্যানমাৰৰ ব্যৱসায় আৰু পৰ্যটন বৃদ্ধি কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ দিশতো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ নতুন ছবি
এই প্ৰকল্পৰ পিছত এতিয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৮ খন ৰাজ্যৰ ৪ খন ৰাজধানী - ত্ৰিপুৰা (আগৰতলা), অৰুণাচল প্ৰদেশ (ইটানগৰ), অসম (দিছপুৰ) আৰু এতিয়া মিজোৰাম (আইজল) পোনপটীয়াকৈ ভাৰতীয় ৰে'ল নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে ই এক গেম চেঞ্জাৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব ।