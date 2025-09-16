ETV Bharat / bharat

হিমাচল-উত্তৰাখণ্ডত প্ৰকৃতিয়ে লৈছে ৰুদ্ৰ ৰূপ: ১১ জনৰ মৃত্যু

যোৱানিশা হিমাচল প্ৰদেশত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । উত্তৰাখণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত প্ৰায় ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছ।

Heavy Rain in Mandi of HP
হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 6:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মাণ্ডী: যোৱানিশা হিমাচল প্ৰদেশত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণে ৰাজ্যখনৰ বহু ঠাইত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰে । ছিমলা, মাণ্ডী, সোলানকে ধৰি বহু জিলাত এতিয়াও বহুলোক পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে ।

আনহাতে, এই বৰষুণৰ ফলত সুন্দৰনগৰ মহকুমাৰ নিহাৰী তহচিলৰ ব্ৰাগটা গাঁৱত যোৱানিশা সংঘটিত ভূমিস্খলনত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে দুজন লোকক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আহত লোককেইজন বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে ।

Heavy Rain in Mandi of Himachal Pradesh
নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হিমাচল প্ৰদেশত ভূমিস্খলন (ETV Bharat)

লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ব্ৰাগটা গাঁৱৰ এটা ঘৰৰ সমীপতে হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত সমগ্ৰ ঘৰটোৱে ধ্বংস হৈ যায় । এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘৰটোত ৫জন লোক উপস্থিত আছিল । এই দুৰ্ঘটনাত দুগৰাকী মহিলা আৰু এটা ৮ মহীয়া শিশুকে ধৰি তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

Heavy Rain in Mandi of Himachal Pradesh
নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হিমাচল প্ৰদেশত ভূমিস্খলন (ETV Bharat)

নিহত কেইজনৰ ভিতৰত আছে ৬৪ বছৰীয়া টাংগু দেৱী, ৩৩ বছৰীয়া কমলা দেৱী আৰু ৮ মহীয়া ভীষ্ম সিং । ইয়াৰ উপৰিও আহতসকলৰ ভিতৰত আছে ৬৫ বছৰীয়া খুব ৰাম আৰু তেওঁৰ পত্নী ৫৮ বছৰীয়া দৰ্শন দেৱী । এই ঘটনাত দেৱৰাজে পত্নী কমলা দেৱী আৰু পুত্ৰক হেৰুৱাইছে । আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ।

Heavy Rain in Mandi of Himachal Pradesh
হিমাচলৰ অৱস্থা (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, বতৰ বিভাগে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল যে ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হিমাচল প্ৰদেশত বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব । কিন্তু যোৱানিশা হোৱা বৰষুণজাকে বতৰ বিভাগে কৰা ভৱিষ্যদ্বাণীক মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে ।

Heavy Rain in Mandi of Himachal Pradesh
হিমাচল প্ৰদেশৰ বাছ ষ্টেণ্ড এতিয়া পানীৰ তলত (ETV Bharat)

এই বৰষুণে মণ্ডী জিলাৰ ধৰমপুৰত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় । ধৰমপুৰ বাছ ষ্টেণ্ড আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চল এতিয়া ডুব গৈছে পানীৰ তলত ।

Heavy Rain in Mandi of Himachal Pradesh
নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হিমাচল প্ৰদেশৰ বাছ ষ্টেণ্ড এতিয়া পানীৰ তলত (ETV Bharat)

ইফালে ৩ ছেপ্টেম্বৰত সুন্দৰনগৰ মহকুমাৰ জাংগম্বাগতো একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । য’ত ৭ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগাত পৰিছিল । জানিব পৰা গৈছে যে অঞ্চলটোৰ বেছিভাগ পথেই ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে, যাৰ বাবে সেই স্থানত অন্য ব্যক্তিতো বাদেই প্ৰশাসনৰ লোকো উপস্থিত হোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

স্থানীয় লোকে নিজা পর্যায়ত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাই উক্ত অঞ্চলৰ পৰা মানুহক খালী কৰিছে ৷ এতিয়াও অঞ্চলটোত মাজে মাজে বৰষুণ দি আছে, যাৰ বাবে এতিয়াও পাহাৰৰ পৰা শিলাখণ্ড খহি পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

উত্তৰাখণ্ড :

আনহাতে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হিমালয় ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বানৰ সৃষ্টি হয় । উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰ ডেৰাডুনত মঙলবাৰে টনছ নদীৰ (Tons River) ঢৌৱে উটুৱাই নিয়ে বহু লোকক । জানিব পৰা মতে, ইতিমধ্যে চাৰিগৰাকী মহিলাসহ কমেও ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

হঠাতে নৈৰ বক্ষ উফন্দি উঠাৰ ফলত প্ৰেমনগৰ অঞ্চলত খননৰ কামত নিয়োজিত হৈ থকা ৮ৰ পৰা ১২জন শ্ৰমিক জলভাগত আবদ্ধ হৈ পৰে । নৈৰ পাৰৰ পৰা কোনো লোকে ৰেকৰ্ড কৰা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে নৈত আবদ্ধ লোকসকলে পাৰত থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । কিন্তু কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে প্ৰচণ্ড ঢৌৱে আটাইকে উটুৱাই লৈ যায় ।

ইয়াৰ পিছতে এছ ডি আৰ এফ আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে এইসকল শ্ৰমিকক বিচাৰি আৰম্ভ কৰে অভিযান । উদ্ধাৰকাৰী দলে ইয়াৰে ৮ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । অৱশ্যে নৈৰ সোঁতে কিমানজনক উটুৱাই নিছিল সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ।

ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু বৰষুণে সমগ্ৰ উত্তৰাখণ্ডবাসীৰ জীৱনযাত্ৰাক ব্যাহত কৰি তুলিছে । ডেৰাডুন আটাইতকৈ বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ডাৱৰ বিস্ফোৰণে অঞ্চলটোত বৃহৎ ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত দুজন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে ।

উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে কয় যে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে স্থলভাগত পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু প্ৰশাসন, এছ ডি আৰ এফ আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সাহাৰ্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে ।

ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঋষিকেশৰ চন্দ্ৰভাগা নদী ওফন্দি উঠাৰ ফলত কাষৰীয়া পথসমূহ পানীত বুৰ গৈছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কেইবাটাও অঞ্চলত যাতায়তত ব্যাঘাত জন্মিছে ।

লগতে পঢ়ক : শুকান ফুলেৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL RAIN DISASTERDISASTER IN MANDIDHARAMPUR BUS STAND SUBMERGEDইটিভি ভাৰত অসমHEAVY RAIN IN MANDI OF HP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.