তালাক-তালাক-তালাক ! কি হ'ব এতিয়া শ্ববনমৰ - TRIPLE TALAQ IN HIMACHAL

হাস্পতালৰ বিচনাৰ পৰাই কেকাই কেকাই ছাদিক মহম্মদে শ্ববনম পাৰবীনক দিলে ট্ৰিপল তালাক ।

MUSLIM WOMEN ACT 2019
মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা (ANI)
Published : August 14, 2025 at 7:23 PM IST

মাণ্ডী: হিমাচল প্ৰদেশত ট্ৰিপল তালাকৰ এক ঘটনাই চৰ্চা লাভ কৰিছে । ঘটনা অনুসৰি, এগৰাকী মহিলাক তেওঁৰ স্বামীয়ে চিকিৎসালয়তে ট্ৰিপল তালাক দিয়ে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে থানাত দাখিল হৈছে এজাহাৰ ।

জানিব পৰা মতে, প্ৰথম স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত সৰকাঘাট মহকুমাৰ ঝাঝাইলত ছাদিক মহম্মদৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় শ্ববনম পাৰবীনে । ছাদিকৰ পত্নীৰ প্ৰথম স্বামী আছিল তেওঁৰ ডাঙৰ ভায়েক । ভায়েকৰ মৃত্যুৰ পিছতে ছাদিকে শ্ববনমৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ।

অভিযোগ অনুসৰি বিয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছত ছাদিকে শ্ববনমক মাৰপিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ছাদিকৰ মদ্যপানৰ অভ্যাস আৰু হিংসাত্মক আচৰণ শ্ববনমৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছিল । বহুবাৰ মাৰপিট আৰু গালি-গালাজত অতিষ্ঠ হৈ শ্ববনমে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে । ইয়াৰ শুনানি সুন্দৰনগৰ আদালতত চলি আছে । ইয়াৰ পিছতে শ্ববনমে কানাডাত থকা মাতৃগৃহলৈ ঘূৰি আহে ।

খাদ্য লৈ শ্ববনম হাস্পতালত উপস্থিত হয়

ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ববনমে ছাদিক মহম্মদৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । শ্ববনমৰ প্ৰথম বিবাহৰ পৰা দুটা সন্তান আছে । প্ৰথম স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত ছাদিকৰ সৈতে বিয়া হোৱাৰ পাছতে তেওঁৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম হয় । তিনিওটা ল’ৰা-ছোৱালী শ্ববনমৰ সৈতে থাকে ।

আৰক্ষীক দিয়া এজাহাৰত শ্ববনমে কয়, "৫ আগষ্টত এখন বাহনে ছাদিকক খুন্দা মাৰে । চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক নেৰচ’ক মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ১১ আগষ্টত খাদ্য লৈ নেৰচক মেডিকেল কলেজ পালোঁগৈ । মোৰ সম্পৰ্কটো ভালে থাকিব বুলি আশা কৰিছিলো যদিও হাস্পতালৰ বিচনাত পৰি থকাৰ সময়তে মোৰ স্বামীয়ে মোক ট্ৰিপল তালাক দিয়ে । এতিয়া তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই, তুমি মোৰ জীৱনৰ পৰা মুক্ত ।"

মুছলমান মহিলা আইন

ন্যায়ৰ বাবে আইনৰ সীমাত উপনীত হৈ শ্ববনমে থানা বালহৰ অধীনত মুছলিম মহিলা (বিবাহৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা) আইনৰ ৪ নং ধাৰাত অভিযোগ দাখিল কৰে । শ্ববনম প্ৰবীনে কয়, ''মই সন্তান কেইটাক লৈ কেনেকৈ চলিম ।''

আনহাতে, এই সন্দৰ্ভত ডি এছ পি মুখ্য কাৰ্যালয় দীনেশ কুমাৰে কয়, ''উক্ত মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত থানা বালহত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে ।''

ট্ৰিপল তালাক অবৈধ

ভাৰতত ট্ৰিপল তালাক সন্দৰ্ভত ২০১৯ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল । ইয়াৰ মতে ভাৰতত ট্ৰিপল তালাকক অবৈধ ঘোষণা কৰা হৈছিল । মুছলিম মহিলা (বিবাহৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা) আইন, ২০১৯ৰ অধীনত ত্ৰিপুৰা তালাক দিয়াৰ বাবেও শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে ।

অধিবক্তা আকাশ শৰ্মাই কয়, ''১ আগষ্ট, ২০১৯ৰ পৰা ভাৰতত ট্ৰিপল তালাক অবৈধ । মৌখিকভাৱে বা লিখিতভাৱে বা আন কোনো ধৰণে ট্ৰিপল তালাক দিয়াটো অবৈধ । ট্ৰিপল তালাক দিয়াটো মহিলা অধিকাৰ আইন উলংঘা বুলি গণ্য কৰা হ’ব । ইয়াৰ অধীনত স্বামীক তিনি বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু জৰিমনা বিহা হ’ব পাৰে ।''

