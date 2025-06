ETV Bharat / bharat

পুনৰ হেলিকপ্টাৰ ট্ৰেজেডি; কেদাৰনাথ অভিমুখী হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, নিহত ৭ - HELICOPTER CRASH IN KEDARNATH

হেলিকপ্টাৰ ট্ৰেজেডি ( Concept Image )

By ETV Bharat Assamese Team Published : June 15, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 10:03 AM IST 2 Min Read

উত্তৰাখণ্ড : উত্তৰাখণ্ডত পুনৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । গুপ্তকাশীৰ পৰা কেদাৰনাথ ধামলৈ গৈ থকা অৱস্থাত গৌৰীকুণ্ড-সৌনপ্ৰয়াগৰ জংঘলত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰ্যন এভিয়েশ্বন কোম্পানীৰ এখন হেলিকপ্টাৰ । হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ৭ প্ৰাণ হেৰুৱাই বুলি জানিব পৰা গৈছে । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে উদ্ধাৰকাৰীৰ দল । ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পুস্কৰ সিং ধামীয়েও । পুৱা প্ৰায় ৫:১৭ বজাত আৰ্যন এভিয়েশ্বন কোম্পানীৰ হেলিকপ্টাৰখনে গুপ্তকাশী হেলীপেডৰ পৰা ভক্তসকলক লৈ কেদাৰনাথ অভিমুখে গৈ আছিল । হেলিকপ্টাৰখনত আছিল পাইলটসহ মুঠ ৭ গৰাকী যাত্ৰী । কিন্তু বতৰ বেয়া হোৱাৰ বাবে হেলিকপ্টাৰখনে আন এক স্থানত জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও প্ৰতিকুল বতৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন । হেলিকপ্টা (ETV Bharat)

Last Updated : June 15, 2025 at 10:03 AM IST