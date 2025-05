ETV Bharat / bharat

ভগবানৰ দৰ্শন কৰা নহ’ল; খাৱৈত সোমাল তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া হেলিকপ্টাৰ - HELICOPTER CRASH

খাৱৈত সোমাল তীৰ্থাযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া হেলিকপ্টাৰ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 8, 2025 at 2:07 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 2:38 PM IST 3 Min Read

উত্তৰকাশী: উত্তৰাখণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী জিলা উত্তৰকাশীৰ গংগানীৰ সমীপত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত হেলিকপ্টাৰখনৰ পাইলটৰ লগতে ৫জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় । ইফালে ১ জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । উত্তৰকাশী আৰক্ষীয়ে এই কথা নিশ্চিত কৰে । এই হেলিকপ্টাৰখন ডেৰাডুনৰ সহস্ৰধাৰা হেলিপেডৰ পৰা খাৰছালি হেলিপেডলৈ উৰা মাৰিছিল । খাৰছালি হেলিপেডৰ পৰা উৰণৰ পাছতেই গংগানীত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য পোৱাৰ লগে লগে প্ৰশাসন আৰু সাহায্য-উদ্ধাৰকাৰী দলে সেই স্থানলৈ ৰাওনা হয় । জানিব পৰা মতে হেলিকপ্টাৰখনত পাইলটকে ধৰি মুঠ ৭জন লোক আছিল । ইয়াৰে ৫জন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । হেলিকপ্টাৰখন ব্যক্তিগত কোম্পানী এৰ’ট্ৰান্স ছাৰ্ভিচৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হৈছে VT-OXF । খাৱৈত সোমাল তীৰ্থাযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া হেলিকপ্টাৰ (ETV Bharat)

