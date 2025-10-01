ETV Bharat / bharat

দহনৰ পূৰ্বেই পানীত ডুবিল ৰাৱণ: ৰাজধানী দিল্লীত কেউফালে কেৱল পানী আৰু পানী

প্ৰতিকূল বতৰে ৰাজধানী দিল্লীত আয়োজিত দশেৰা উৎসৱত বিধি-পথালি দিছে । বৰষুণৰ বাবে বহু স্থানত ৰাৱণৰ পুত্তলিকা নষ্ট ।

Delhi Ravana effigies damaged
বৰষুণত নষ্ট ৰাৱণৰ পুত্তলিকা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2025 at 1:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰতিকূল বতৰে দশেৰাত দিছে বিধি-পথালি । মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাজধানী দিল্লীত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণে দশেৰাৰ প্ৰস্তুতিত বাধা দিয়া দেখা গৈছে । বহু অঞ্চলত ৰামলীলা উৎসৱৰ বাবে নিৰ্মিত ৰাৱণৰ পুত্তলিকা নষ্ট হোৱা দেখা গৈছে । একেদৰে বিভিন্ন স্থানত পানী জমা হোৱাৰ ফলত আয়োজকসকল অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

ৰাজৌৰী গাৰ্ডেন এলেকাত মঙলবাৰে পুৱা ১১ বজাত ৰাৱণৰ পুত্তলিকা স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল মাত্ৰ, হঠাতে হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণে সকলো প্ৰস্তুতি নষ্ট কৰি পেলালে । বৰষুণৰ ফলত পুত্তলিকা সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ যায় । একেদৰে তিমাৰপুৰ অঞ্চলতো দশেৰাৰ বাবে নিৰ্মিত পুত্তলিকাও বৰষুণৰ ফলত নষ্ট হয় । আয়োজকসকলে পুত্তলিকাসমূহ প্লাষ্টিকেৰে ঢাকি ৰখাৰ চেষ্টা কৰে যদিও ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সেইবোৰ নষ্ট হয় ।

ময়ূৰ বিহাৰ ফেজ-৩ৰ পৰিস্থিতিও একেই দেখা গৈছে । ৰামলীলা ময়দানত পানী জমা হোৱাৰ ফলত কাৰ্যসূচী প্ৰভাৱিত হৈ পৰে । স্থানীয় পৌৰসভাৰ কাউন্সিলাৰ প্ৰিয়ংকা গৌতমে ব্যক্তিগতভাৱে পাম্প আনি পানী নিষ্কাশনৰ কামত জড়িত হৈ পৰে । ৱেষ্ট বিনোদ নগৰৰ বদ্ৰীনাথ পাৰ্কৰ পৰিস্থিতি আটাইতকৈ বেয়া দেখা গৈছে, য'ত সুৰক্ষাজনিত কাৰণত ৰামলীলা উৎসৱ পিছুৱাই দিব লগা হয় ।

বৰষুণত নষ্ট হ'ল ৰাৱণৰ পুত্তলিকা

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মঙলবাৰে সন্ধিয়া তিতাৰপুৰত বিশাল ৰাৱণৰ পুত্তলিকা নষ্ট হয় । সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে যে পদপথত ৰাৱণৰ পুত্তলিকাৰ পৰা ইয়াৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীবোৰ ওলাই গৈছে আৰু বাকী অংশ লোকসকলে সুৰক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

লৱ-কুশ ৰামলীলা সমিতিৰ সভাপতি অৰ্জুন কুমাৰে কয়, "হঠাতে হোৱা বৰষুণৰ ফলত আমাৰ পুত্তলিকাবোৰ তিতি গৈছে, কিয়নো তিনিওটা পুত্তলিকা যথেষ্ট ওখ আছিল যাৰ বাবে বাহিৰতে ৰখা হৈছিল । কাইলৈ ​​আমি সেইবোৰ মেৰামতি কৰিব লাগিব ।"

শ্ৰীৰাম ধৰ্মিক লীলা সমিতিৰ প্ৰেছ সচিব ৰবি জৈনে কয়, "আমি ৰাৱণৰ পুত্তলিকা স্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছিলো, কিন্তু প্ৰচণ্ড বৰষুণে আমাক অনুষ্ঠান স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰিলে । সৌভাগ্যক্ৰমে আমি অনুষ্ঠানটো সোনকালে আৰম্ভ কৰা নাছিলো, নহ'লে ব্যাপক ক্ষতি হ'লহেঁতেন ।"

দুৰ্গা পূজা কমিটীসমূহেও বতৰৰ আকস্মিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত প্ৰভাৱিত হৈছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পূজা মণ্ডপসমূহত ভক্তৰ সীমিত ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ।

এইবাৰ পানীত ডুবি ৰাৱণৰ মৃত্যু : সৌৰভ ভৰদ্বাজ

মঙলবাৰে হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছত আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত ভৰদ্বাজে শালিমাৰবাগৰ ৰামলীলা উৎসৱৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি নলা-নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰাত বহু ধন অপচয় হোৱা বুলি দাবী কৰে আৰু বৰষুণৰ সময়ত মহানগৰীৰ অৱস্থা অধিক অৱনতি ঘটে বুলি অভিযোগ কৰে । ভৰদ্বাজে লিখিছে, "ফুলেৰা পঞ্চায়তৰ কাম-কাজ চাওক-খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ সমষ্টি শালিমাৰবাগত ৰামলীলা উৎসৱৰ অৱস্থা চাওক । নলা চাফা কৰাৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ ঠিকা দিয়া হৈছিল । বৰষুণৰ সময়ত দিল্লীৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিছে ।"

ইফালে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিল্লী-এন চি আৰৰ বাবে ইয়েল্ল' সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি অহা দুই-তিনি দিনত পাতলীয়া বৰষুণৰ আগজাননী দিছে । আই এম ডিৰ বিজ্ঞানী নৰেশ কুমাৰে উল্লেখ কৰিছে যে বুধবাৰৰ দিনটোত ​​দিল্লী-এন চি আৰত পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে আকস্মিক বৰষুণৰ ফলত ৰাৱণৰ পুত্তলিকা নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকল ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বহু পৰিয়াল যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । যাৰ বাবে পৰিয়ালসমূহে চৰকাৰী সাহায্যৰ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :'বিৰাট' ধন্য ! দেহৰক্ষীক বিশেষ সন্মান প্ৰদান ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI RAINSAURABH BHARDWAJDELHI DUSSEHRAইটিভি ভাৰত অসমDELHI RAVANA EFFIGIES DAMAGED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.