দহনৰ পূৰ্বেই পানীত ডুবিল ৰাৱণ: ৰাজধানী দিল্লীত কেউফালে কেৱল পানী আৰু পানী
প্ৰতিকূল বতৰে ৰাজধানী দিল্লীত আয়োজিত দশেৰা উৎসৱত বিধি-পথালি দিছে । বৰষুণৰ বাবে বহু স্থানত ৰাৱণৰ পুত্তলিকা নষ্ট ।
নতুন দিল্লী : প্ৰতিকূল বতৰে দশেৰাত দিছে বিধি-পথালি । মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাজধানী দিল্লীত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণে দশেৰাৰ প্ৰস্তুতিত বাধা দিয়া দেখা গৈছে । বহু অঞ্চলত ৰামলীলা উৎসৱৰ বাবে নিৰ্মিত ৰাৱণৰ পুত্তলিকা নষ্ট হোৱা দেখা গৈছে । একেদৰে বিভিন্ন স্থানত পানী জমা হোৱাৰ ফলত আয়োজকসকল অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ৰাজৌৰী গাৰ্ডেন এলেকাত মঙলবাৰে পুৱা ১১ বজাত ৰাৱণৰ পুত্তলিকা স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল মাত্ৰ, হঠাতে হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণে সকলো প্ৰস্তুতি নষ্ট কৰি পেলালে । বৰষুণৰ ফলত পুত্তলিকা সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ যায় । একেদৰে তিমাৰপুৰ অঞ্চলতো দশেৰাৰ বাবে নিৰ্মিত পুত্তলিকাও বৰষুণৰ ফলত নষ্ট হয় । আয়োজকসকলে পুত্তলিকাসমূহ প্লাষ্টিকেৰে ঢাকি ৰখাৰ চেষ্টা কৰে যদিও ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সেইবোৰ নষ্ট হয় ।
Delhi: Rain at Delhi’s Red Fort Lav Kush Ramlila damaged effigies of Meghnath, Kumbhkaran, and Ravan, causing lakhs in losses pic.twitter.com/AkkkM2b0ce— IANS (@ians_india) September 30, 2025
ময়ূৰ বিহাৰ ফেজ-৩ৰ পৰিস্থিতিও একেই দেখা গৈছে । ৰামলীলা ময়দানত পানী জমা হোৱাৰ ফলত কাৰ্যসূচী প্ৰভাৱিত হৈ পৰে । স্থানীয় পৌৰসভাৰ কাউন্সিলাৰ প্ৰিয়ংকা গৌতমে ব্যক্তিগতভাৱে পাম্প আনি পানী নিষ্কাশনৰ কামত জড়িত হৈ পৰে । ৱেষ্ট বিনোদ নগৰৰ বদ্ৰীনাথ পাৰ্কৰ পৰিস্থিতি আটাইতকৈ বেয়া দেখা গৈছে, য'ত সুৰক্ষাজনিত কাৰণত ৰামলীলা উৎসৱ পিছুৱাই দিব লগা হয় ।
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মঙলবাৰে সন্ধিয়া তিতাৰপুৰত বিশাল ৰাৱণৰ পুত্তলিকা নষ্ট হয় । সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে যে পদপথত ৰাৱণৰ পুত্তলিকাৰ পৰা ইয়াৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীবোৰ ওলাই গৈছে আৰু বাকী অংশ লোকসকলে সুৰক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
इस बार दिल्ली में रावण डुबो के मारे जा रहे 🫣— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 30, 2025
भाजपा के 4 इंजनों ने रावण को विजयदशमी से पहले ही निपटाया। सड़कों पर बह रहीं नदियाँ और संग-संग रावण। pic.twitter.com/FUPfeyUOhX
লৱ-কুশ ৰামলীলা সমিতিৰ সভাপতি অৰ্জুন কুমাৰে কয়, "হঠাতে হোৱা বৰষুণৰ ফলত আমাৰ পুত্তলিকাবোৰ তিতি গৈছে, কিয়নো তিনিওটা পুত্তলিকা যথেষ্ট ওখ আছিল যাৰ বাবে বাহিৰতে ৰখা হৈছিল । কাইলৈ আমি সেইবোৰ মেৰামতি কৰিব লাগিব ।"
শ্ৰীৰাম ধৰ্মিক লীলা সমিতিৰ প্ৰেছ সচিব ৰবি জৈনে কয়, "আমি ৰাৱণৰ পুত্তলিকা স্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছিলো, কিন্তু প্ৰচণ্ড বৰষুণে আমাক অনুষ্ঠান স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰিলে । সৌভাগ্যক্ৰমে আমি অনুষ্ঠানটো সোনকালে আৰম্ভ কৰা নাছিলো, নহ'লে ব্যাপক ক্ষতি হ'লহেঁতেন ।"
দুৰ্গা পূজা কমিটীসমূহেও বতৰৰ আকস্মিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত প্ৰভাৱিত হৈছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পূজা মণ্ডপসমূহত ভক্তৰ সীমিত ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ।
এইবাৰ পানীত ডুবি ৰাৱণৰ মৃত্যু : সৌৰভ ভৰদ্বাজ
মঙলবাৰে হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছত আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত ভৰদ্বাজে শালিমাৰবাগৰ ৰামলীলা উৎসৱৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি নলা-নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰাত বহু ধন অপচয় হোৱা বুলি দাবী কৰে আৰু বৰষুণৰ সময়ত মহানগৰীৰ অৱস্থা অধিক অৱনতি ঘটে বুলি অভিযোগ কৰে । ভৰদ্বাজে লিখিছে, "ফুলেৰা পঞ্চায়তৰ কাম-কাজ চাওক-খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ সমষ্টি শালিমাৰবাগত ৰামলীলা উৎসৱৰ অৱস্থা চাওক । নলা চাফা কৰাৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ ঠিকা দিয়া হৈছিল । বৰষুণৰ সময়ত দিল্লীৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিছে ।"
कैसे हो रामलीला जब सरकार एकदम फुस्स 🤷🏻♂️— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 30, 2025
CM की विधानसभा में रामलीला पंडाल का हाल 👇🏻 pic.twitter.com/sdGYoP6Pjl
ইফালে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিল্লী-এন চি আৰৰ বাবে ইয়েল্ল' সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি অহা দুই-তিনি দিনত পাতলীয়া বৰষুণৰ আগজাননী দিছে । আই এম ডিৰ বিজ্ঞানী নৰেশ কুমাৰে উল্লেখ কৰিছে যে বুধবাৰৰ দিনটোত দিল্লী-এন চি আৰত পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে আকস্মিক বৰষুণৰ ফলত ৰাৱণৰ পুত্তলিকা নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকল ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বহু পৰিয়াল যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । যাৰ বাবে পৰিয়ালসমূহে চৰকাৰী সাহায্যৰ দাবী জনাইছে ।
