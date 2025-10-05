সাৱধান ! আগন্তুক ২-৩ দিনত অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ-ধুমুহাৰ আগজাননী
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে পূব আৰু মধ্য ভাৰতত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ লগতে ধুমুহাৰ আগজাননী দিছে । মাছমৰীয়াৰ বাবেও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।
Published : October 5, 2025 at 1:02 PM IST
নতুন দিল্লী : জম্মু-কাশ্মীৰ-লাডাখ, পূব আৰু পশ্চিম ৰাজস্থান, হিমাচল প্ৰদেশ, পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লী আৰু পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত অহা দুই-তিনি দিনত পশ্চিমীয়া নিম্ন চাপৰ ফলত মধ্যমীয়াৰ পৰা প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সোমবাৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আটাইতকৈ বেছি হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনাইছে ।
- যোৱা ২৪ ঘণ্টাত বতৰৰ অৱস্থা
তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ চহৰৰ কিছু অংশত দেওবাৰে পুৱা বৰষুণ হোৱা দেখা যায় । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে দিনটোত সাধাৰণভাৱে ডাৱৰীয়া আৰু পাতলীয়া বৰষুণৰ আগজাননী দিছে । উত্তৰ বিহাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
#WATCH | Hyderabad, Telangana | Traffic jam witnessed at the Necklace Road in Hyderabad as a large number of people take the Durga Mata idol for immersion. pic.twitter.com/8rzIIMnboi— ANI (@ANI) October 5, 2025
পূব উত্তৰ প্ৰদেশ, পূব মধ্য প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড আৰু তামিলনাডুৰ বিভিন্ন স্থানত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় । ৰাজস্থান, পশ্চিম মধ্য প্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু মেঘালয়, ৰয়েলসীমা, ছত্তীশগড়, পশ্চিমবংগ আৰু ওড়িশাৰো বিভিন্ন স্থানত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় ।
- বতৰৰ আগজাননী
পূব ভাৰত
উপ-হিমালয়ৰ পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিমৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । ৬ অক্টোবৰতো বতৰ একেধৰণৰ থাকিব । এই সময়ছোৱাত ঝাৰখণ্ডৰ কিছু অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে । ৬ অক্টোবৰত বিহাৰত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । আগন্তুক ৪-৫ দিনৰ ভিতৰত পূব ভাৰতত ধুমুহা আৰু বতাহৰ সম্ভাৱনা আছে ।
#WATCH | Telangana: Waterlogging witnessed in parts of Hyderabad city following heavy rainfall. pic.twitter.com/gPuPk4fOqw— ANI (@ANI) October 5, 2025
উত্তৰ-পূব ভাৰত
দেশৰ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে । আগন্তুক দুই-তিনি দিনত অৰুণাচলৰ বহু স্থানত সাধাৰণৰ পৰা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সময়ছোৱাত অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু মিজোৰামতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দক্ষিণ ভাৰত
অহা দুই-তিনি দিনত তেলেংগানা, উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, কেৰালা, মাহে, য়ানাম আৰু ৰয়েলসীমাৰ কিছু কিছু স্থানত মধ্যমীয়াৰ পৰা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সময়ছোৱাত বহু স্থানত বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাও আছে ।
#WATCH | Jammu & Kashmir | Several areas of the Poonch district wake up to a fresh spell of rain. pic.twitter.com/WxSLIIoIQI— ANI (@ANI) October 5, 2025
উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰত
জম্মু-কাশ্মীৰ-লাডাখ, পূব আৰু পশ্চিম ৰাজস্থান, হিমাচল প্ৰদেশ, পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লী আৰু পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত অহা দুই-তিনি দিনত মধ্যমীয়াৰ পৰা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন স্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে । উত্তৰাখণ্ডত ৬ আৰু ৭ অক্টোবৰতো প্ৰচণ্ড বৰষুণ বা তুষাৰপাত হ'ব বুলিও আশংকা কৰা হৈছে ।
#WATCH | Telangana: Rain lashes parts of Hyderabad City.— ANI (@ANI) October 5, 2025
India Meteorological Department forecasted 'Generally cloudy sky with moderate rain' today pic.twitter.com/y3DJ9me5IT
পশ্চিম ভাৰত
অহা ৮ আৰু ৯ অক্টোবৰত গুজৰাট, কোংকন, গোৱা, সৌৰাষ্ট্ৰ আৰু কচ্ছৰ বহু ঠাইত প্ৰচণ্ডৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সময়ছোৱাত ধুমুহাৰ সম্ভাৱনাও আছে ।
মাছমৰীয়াৰ বাবে সতৰ্কবাণী
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৫ৰ পৰা ৭ অক্টোবৰৰ ভিতৰত উত্তৰ-পশ্চিম আৰব সাগৰ, উত্তৰ-পূব আৰব সাগৰ, মধ্য আৰব সাগৰ আৰু গুজৰাট-উত্তৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপকূলৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।