আত্মঘাতী হ'ল হাৰিয়ানাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান: পত্নী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে জাপানত

আত্মঘাতী হ'ল হাৰিয়ানাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান: পত্নী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে জাপানত
পত্নীৰ অনুপস্থিতিতে আই পি এছ বিষয়া পুৰণ কুমাৰে ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত ৷
Published : October 8, 2025 at 7:18 AM IST
চণ্ডীগড়: আত্মঘাতী হ'ল হাৰিয়ানাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান (এ ডি জি পি) ৱাই পুৰণ কুমাৰ ৷ কিয় বা কি পৰিস্থিতিত ৰাজ্যখনৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে এইদৰে নিজৰ প্ৰাণ কাঢ়িবলগীয়া হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ চণ্ডীগড়ৰ ১১ নং ছেক্টৰত থকা নিজা বাসগৃহত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
ঘটনাটো সংঘটিত হয় মঙলবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত, প্ৰায় ডেৰ বজাত ৷ উল্লেখ্য যে আই পি এছ বিষয়া ৱাই পুৰণ কুমাৰৰ পত্নীও এগৰাকী শীৰ্ষ আই এ এছ বিষয়া ৷ নাম তেওঁৰ অমনিত পি কুমাৰ । বৰ্তমান জাপান ভ্ৰমণত আছে অমনিত পি কুমাৰ । হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নয়ব সিং ছাইনীৰ দলৰ সৈতে অমনিত পি কুমাৰো জাপান ভ্ৰমণত আছে ৷
২০০১ বৰ্ষৰ জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়াগৰাকীৰ আত্মহননৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে চণ্ডীগড় আৰক্ষীৰ এছ এছ পি কনৌৰদীপ কৌৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । আই পি এছ বিষয়া ৱাই পুৰণ কুমাৰে কিয় আত্মহত্যা কৰিলে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । পৰিস্থিতি অতি সন্দেহজনক । গতিকে চি এফ এছ এলৰ দলটোৱে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিব ।
এই সন্দৰ্ভত এছ এছ পি কনৌৰদীপ কৌৰে কয়, "আজি দিনৰ প্ৰায় ১.৩০ বজাত আত্মহত্যাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে । চি এফ এলৰ দলে তদন্ত কৰি আছে । এই ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত আন মানুহো আছিল । আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতি আছো ।" যোৱা ২৯ ছেপ্টেম্বৰত ৰোহটকৰ সুনাৰিয়াস্থিত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত আই জি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ৱাই পুৰণ কুমাৰে ।
