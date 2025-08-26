ছুৰাট: পৱিত্ৰ গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱক লৈ সমগ্ৰ দেশতে উৎসাহৰ সৃষ্টি হৈছে । এই উৎসৱক আৰু অধিক বিশেষ আৰু পৰিৱেশ অনুকূল কৰি তুলিবলৈ ‘সৰকাৰ গণেশ উৎসৱে’ গুজৰাটৰ সৰ্ববৃহৎ পৰিৱেশ অনুকূল গণেশ মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে । এই মূৰ্তিটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিশেষত্ব হ’ল ই প্লাষ্টাৰ অৱ পেৰিছ (POP) বা মাটিৰে নহয়, বৰঞ্চ ৩৫০ কিলোগ্ৰাম টিছু পেপাৰেৰে ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
গুজৰাটৰ সৰ্ববৃহৎ পৰিৱেশ অনুকূল গণেশ মূৰ্তি
১৬ ফুট ওখ আৰু ৬ ফুট বহল এই বিশাল মূৰ্তিটো মুম্বাইৰ ১৫ গৰাকী দক্ষ শিল্পীয়ে এমাহৰ কষ্টৰ অন্তত প্ৰস্তুত কৰিছে । এই মূৰ্তিটোৰ কাৰুকাৰ্য ইমানেই সূক্ষ্ম আৰু নিখুঁত যে প্ৰথম দৃষ্টিত কোনেও বিশ্বাস নকৰিব যে এই মূৰ্তিটো কাগজৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত । ইয়াৰ অলংকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো ভংগীমালৈকে আচৰিত ধৰণে খোদিত কৰা হৈছে, যিয়ে শিল্পীসকলৰ দক্ষতাকে দেখুৱাইছে । এই বিস্ময়কৰ মূৰ্তিটো কেৱল ভক্তসকলৰ বিশ্বাসৰ প্ৰতীক নহয়, পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ এক বৃহৎ নিদৰ্শন ।
সৰকাৰ গণেশ উৎসৱ মণ্ডলৰ অগ্ৰণী পদক্ষেপ :
এই পৰিৱেশ অনুকূল পদক্ষেপৰ আঁৰত থকা প্ৰেৰণাদায়ক ধাৰণাটো হৈছে ‘সৰকাৰ গণেশ উৎসৱ’ মণ্ডলৰ সাগৰ ৰাজপুতৰ । তেওঁ কয় যে মুম্বাইৰ মাধি গণেশ উৎসৱৰ সময়ত পি অ’ পিৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল । এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁ এই পৰিবেশ অনূকূল গণেশক বনোৱাৰ ধাৰণা পালে । "ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰম্পৰা বজাই ৰখাত সহায়ক হ’ব আৰু লগতে পৰিৱেশক ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ।" তেওঁ কয় ৷
৩৫০ কেজি টিছু পেপাৰৰ পৰা তৈয়াৰী :
পৰম্পৰাগতভাৱে গণেশ মূৰ্তি নদী, বিল বা সাগৰত বিসৰ্জন দিয়া হয় । পি অ’ পি আৰু ৰাসায়নিক ৰঙেৰে নিৰ্মিত মূৰ্তি পানী প্ৰদূষণৰ এটা প্ৰধান কাৰণ, যিয়ে জলজ জীৱ আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভয়াৱহ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পৰিৱেশ অনুকূল মূৰ্তিটোৱে ইতিবাচক আৰু বহনক্ষম সমাধান আগবঢ়াইছে ।
কৃত্ৰিম হ্ৰদত বিসৰ্জন, সাৰ হিচাপে পাল্প ব্যৱহাৰ :
এই গণেশ মূৰ্তিক পৰম্পৰাগতভাৱে নদী বা সাগৰত বিসৰ্জন দিয়া নহ’ব । মণ্ডলে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদ সৃষ্টি কৰিছে, য’ত এই মূৰ্তিটো বিসৰ্জন দিয়া হ’ব । কাগজৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হোৱাৰ বাবে ই পানীত সহজে দ্ৰৱীভূত হৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি নকৰে । ডুবাই ৰখাৰ পিছত বাকী থকা পাল্পখিনি সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণ বহনক্ষম চক্ৰ সম্পূৰ্ণ হয় । এই পদক্ষেপে আন আন মণ্ডল আৰু ভক্তসকলৰ বাবেও এক প্ৰেৰণাদায়ক আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে ।
গণেশক শোভাযাত্ৰাৰে আদৰি অনা হয় :
এই ভব্য মূৰ্তিটোক চহৰলৈ অনাৰ বাবে এক বিশাল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিল । এই শোভাযাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, যাৰ মুখত ভগৱান গণেশৰ আগমনৰ আনন্দ আৰু উত্তেজনা স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছিল । ঢোল আৰু গীতৰ লগত সংগতি ৰাখি এই শোভাযাত্ৰাই সমগ্ৰ চহৰখনতে এক পবিত্ৰ আৰু উৎসাহী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল । এই তীৰ্থযাত্ৰাত কেৱল ধৰ্মীয় প্ৰক্ৰিয়াই নহয়, ধৰ্ম আৰু পৰিৱেশ ইটোৱে সিটোৰ পৰিপূৰক হ’ব পাৰে বুলি সামাজিক বাৰ্তাও আছিল ।