নতুন দিল্লী: জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠকৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে নতুন জি এছ টিৰ হাৰ ঘোষণা কৰে । লগে লগে জনসাধাৰণৰ মাজত উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে জি এছ টি পৰিষদে অনুমোদন জনোৱা ব্যাপক সংশোধনে নাগৰিকৰ জীৱন উন্নত কৰিব আৰু সকলোৰে বাবে বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সহায়ক হ'ব ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে সহজ-সৰল জীৱন যাপন আৰু অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে বহল ভিত্তিৰ জি এছ টি হাৰ সংশোধন আৰু প্ৰক্ৰিয়া সংস্কাৰৰ বাবে এক বিশদ প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰিছে ।
During my Independence Day Speech, I had spoken about our intention to bring the Next-Generation reforms in GST.— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2025
The Union Government had prepared a detailed proposal for broad-based GST rate rationalisation and process reforms, aimed at ease of living for the common man and…
তেওঁ লগতে কয়, "ক'বলৈ পাই আনন্দিত যে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যসমূহক সামৰি লোৱা জি এছ টি পৰিষদে জি এছ টিৰ হাৰ কৰ্তন আৰু সংশোধনৰ ওপৰত দাখিল কৰা প্ৰস্তাৱসমূহত সামূহিকভাৱে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে, যিয়ে সাধাৰণ মানুহ, কৃষক, এম এছ এম ই, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী, মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক উপকৃত কৰিব ।" মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত জি এছ টিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বাবে সংস্কাৰ অনাৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যৰ কথা কৈছিল ।
বুধবাৰে জি এছ টি পৰিষদে ৫ আৰু ১৮ শতাংশৰ দুটা স্লেবৰ হাৰৰ গাঁথনিত অনুমোদন জনায়, যিটো ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ।
ইফালে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশংসা কৰি কয় যে জি এছ টিৰ হাৰ কৰ্তনৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক যথেষ্ট সকাহ দিব ।
PM Shri @narendramodi Ji stands for what he commits.— Amit Shah (@AmitShah) September 3, 2025
This historic decision of GST rate cuts and process reforms will bring huge relief to the poor and middle class, while also supporting farmers, MSMEs, women and youth.
By simplifying the system and reducing the burden on… pic.twitter.com/yYVUCOtCvG
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিলে । জি এছ টিৰ হাৰ কৰ্তন আৰু সংস্কাৰৰ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক যথেষ্ট সকাহ দিব, লগতে কৃষক, এম এছ এম ই, মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলকো সহায় কৰিব । ব্যৱস্থাটো সৰল কৰি সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত থকা বোজা হ্ৰাস কৰি এই সংস্কাৰসমূহে কেৱল জীৱন-যাপন সহজ কৰি তোলাই নহয়, বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সহজলভ্য কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো এক বৃহৎ গতি প্ৰদান কৰিব ।"
বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্বত থকা বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে কয় যে সকলো ৰাজ্যই জি এছ টি সংশোধনৰ বাবে পৰিষদত আছে আৰু ই এক ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত । এই সিদ্ধান্তই মানুহক সকাহ দিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ব্যক্তিগত জীৱন বীমা আৰু স্বাস্থ্য বীমাক জি এছ টিৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
