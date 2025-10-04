টয় ট্ৰেইনত উঠি সপৰিয়ালে কৈলাশলৈ গ'লগৈ দেৱী দুৰ্গা

টয় ট্ৰেইনত উঠি সপৰিয়ালে কৈলাশলৈ গ'লগৈ দেৱী দুৰ্গা
দাৰ্জিলিঙৰ টয় ট্ৰেইনত পাহাৰীয়া অঞ্চল ভ্ৰমণ দেৱী দুৰ্গাৰ । পাহাৰ পৰিভ্ৰমণৰ পাছত ৰংবুলত বিসৰ্জন । পাহাৰবাসীৰ লগতে পৰ্যটকেও উপভোগ কৰিলে এই দৃশ্য ।
Published : October 4, 2025 at 8:13 PM IST
দাৰ্জিলিং : পশ্চিমবংগত দুৰ্গা পূজাৰ এক অনন্য তাৎপৰ্য আছে । দাৰ্জিলিঙতো দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন এক অনন্য পদ্ধতিৰে কৰা হয় । ঢোল-নাগাৰাৰ ধ্বনিৰ মাজেৰে দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি টয় ট্ৰেইনত পাহাৰৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰোৱাৰ পাছত বিসৰ্জন দিয়া হ’ল ।
পাহাৰীয়া অঞ্চলটোলৈ ভ্ৰমণৰ বাবে অহা পৰ্যটকসকলেও এই আকৰ্ষণীয় তথা মনোমোহা দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰে । দাৰ্জিলিঙত টয় ট্ৰেইনৰ বিসৰ্জন শোভাযাত্ৰাত আঠজনৰ পৰা আশীজন লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । সাধাৰণতে বিসৰ্জনৰ সময়ত চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ পথেৰে শোভাযাত্ৰা উলিয়াই দেৱীৰ মূৰ্তি কঢ়িয়াই নিয়া হয় । অৱশ্যে এইবাৰ ৰে’লপথৰ কাষেৰে বিসৰ্জন শোভাযাত্ৰা চলিল ।
দাৰ্জিলিঙত দেৱী দুৰ্গাই টয় ট্ৰেইনত প্ৰায় ১২ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰি কৈলাশলৈ উভতি যায় ! ব্ৰিটিছ যুগত মূৰ্তি টয় ট্ৰেইনেৰে ভৈয়ামৰ পৰা পাহাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল । সেই সময়ত পাহাৰত দুৰ্গা পূজা আছিল এক বিৰল ঘটনা । ইংৰাজৰ সময়ত ৰজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণে পাহাৰত দুৰ্গা পূজাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল ।
সেই সময়ত শিলিগুৰিৰ কুমাৰতুলিৰ পৰা দাৰ্জিলিঙলৈ টয় ট্ৰেইনেৰে মূৰ্তি লৈ যোৱা হৈছিল, কাৰণ পাহাৰীয়া পথবোৰত যান-বাহন চলাচল কৰা নাছিল । স্বাভাৱিকতে টয় ট্ৰেইনখনেই আছিল পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ মাজত যাতায়তৰ একমাত্ৰ মাধ্যম ।
আধুনিকীকৰণৰ লগে লগে এতিয়া পাহাৰীয়া পথত সকলো ধৰণৰ যান-বাহন চলাচল কৰে । অৱশ্যে ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক আৰু পালনাত মূৰ্তি অনা বা বিসৰ্জন কৰা হয় । কেতিয়াবা নাৱেৰেও পৰিবহণ কৰা হয় । অৱশ্যে এইবাৰ পাহাৰত বিসৰ্জন দিয়াৰ দৃশ্য সম্পূৰ্ণ বেলেগ । এইবাৰ দাৰ্জিলিঙৰ ৰজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বাঙালী হিন্দু প্ৰেক্ষাগৃহৰ মূৰ্তিটো টয় ট্ৰেইনেৰে সমগ্ৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰোৱাৰ পাছত বিসৰ্জন দিয়া হয় । নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ হিন্দু প্ৰেক্ষাগৃহৰ পূজাই এইবাৰ ১১১ সংখ্যক বছৰত ভৰি দিয়ে ।
পাহাৰত বসবাস কৰা বাঙালীৰ উপৰিও আন ৰাজ্যৰ লোকেও এই পূজাত অংশ লৈছিল । বিসৰ্জন অনুষ্ঠানটোক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ দাৰ্জিলিং হিমালয়ান ৰে’লৱেৰ বিষয়াসকলে পূজা সমিতিলৈ সমৰ্থন আগবঢ়ায় ।
দাৰ্জিলিং ষ্টেচনৰ পৰা দেৱী দুৰ্গাক টয় ট্ৰেইনেৰে ১২ কিলোমিটাৰ দূৰৰ ৰংবুললৈ লৈ যোৱা হয় । বিসৰ্জনৰ বাবে টয় ট্ৰেইনৰ তিনিটা দবা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । আয়োজকসকল দুটা দবাত আছিল আৰু আন এটা দবাত আছিল দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি । ঢোল-নাগাৰাৰ ধ্বনিৰ মাজত বিসৰ্জন শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় ।
শোভাযাত্ৰাৰ অন্তত দেৱী দুৰ্গাক ৰংবুল নদীত বিসৰ্জন দিয়া হয় । পূজা সমিতিৰ সম্পাদক শুভাশীষ সেনগুপ্তাই কয় যে পাহাৰত প্ৰায় ৩০ টা বাঙালী পৰিয়ালহে বাস কৰে যদিও এই পূজাৰ সময়ত সমগ্ৰ পাহাৰ একত্ৰিত হয় । তেওঁ মূৰ্তি বিসৰ্জন দিবলৈ টয় ট্ৰেইনৰ ব্যৱহাৰক এক ভাল পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে ।