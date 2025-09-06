গণপতি বিসৰ্জন: অন্ত পৰিল গণেশ চতুৰ্থী, আৰম্ভ বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী

আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ মুম্বাইত ২১ হাজাৰৰো অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ ।
Published : September 6, 2025 at 4:49 PM IST
মুম্বাই: আজি (শনিবাৰে) গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনৰ অন্তিমটো দিন । ইতিমধ্যে ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে বাবা গণেশৰ বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী । দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশেষকৈ গণেশ পূজা বুলি ক'লে মায়ানগৰী মুম্বাইৰ কথা ক'বই লাগিব । যিহেতু আজি বিসৰ্জনৰ দিন, সেয়ে মুম্বাইৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেখা গৈছে ।
আজি মুম্বাইবাসী অদ্ভূতপূৰ্ব গণপতি বিসৰ্জনৰ সাক্ষী হ’ব । কাৰণ চহৰখনৰ সাগৰৰ পাৰ, অন্যান্য জলভাগ আৰু কৃত্ৰিম পুখুৰীত মূৰ্তি বিসৰ্জন দি ভগৱান গণেশক বিদায় দিয়া হ’ব । এনে সময়ত লাখ লাখ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিগত দহটা দিন ধৰি দেশবাসীয়ে গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ পালন কৰি আহিছে । আজি অনন্ত চতুৰ্দশী । আজি সকলোতে গণপতি বিসৰ্জন দিয়া হ’ব ।
গণেশ চতুৰ্থী, যাক বিনায়ক চতুৰ্থী বা বিনায়ক চবিথি (Vinayak Chaturthi or Vinayak Chavithi) বুলিও কোৱা হয় । এই উৎসৱত ভগৱান গণেশক নতুন আৰম্ভণিৰ দেৱতা আৰু বাধা-বিঘিনি হৰণ কৰা দেৱতা হিচাপে পূজা কৰা হয় ।
২৭ আগষ্টৰ পৰা ১০ দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছিল গণেশোৎসৱ । অনন্ত চতুৰ্দশীৰ দিনা এই উৎসৱ অন্ত পৰে । সু-সজ্জিত ঘৰ আৰু পেণ্ডেলত অতি শ্ৰদ্ধা-ভক্তিৰে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে শোভাযাত্ৰা আদিৰ জৰিয়তে এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় ।
- মুম্বাইত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা
মুম্বাই আৰক্ষী সাজু হৈছে গণপতি বিসাৰ্জনৰ বাবে । আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ মুম্বাইত ২১ হাজাৰৰো অধিক আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে, যাতে ক'তো কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় ।
শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আইন-শৃংখলাৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত সত্যনাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে কয়, "কাইলৈ প্ৰায় ৬৫০০ গণপতি কমিউনিটি মণ্ডল আৰু ১.৫ লাখৰো অধিক হাউচ গণপতিৰ (house Ganpati) বিসৰ্জন কৰা হ'ব । মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চিচি টিভি স্থাপন কৰাৰ লগতে লাইফগাৰ্ডো নিয়োগ কৰিছে । ৬৫ টা বিসৰ্জনৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে ন কৈ ২০৫টা পুখুৰীৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ।"
''ইয়াৰ উপৰিও মুম্বাই আৰক্ষীয়ে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইউনিফৰ্ম পিন্ধা মহিলা আৰক্ষীৰ লগতে সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধিও ভক্তৰ মাজত সোমাই মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মহিলা আৰক্ষী নিয়োগ কৰিছে । ভিৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব AI । আৰক্ষী নিয়োগ কৰাৰ সময়ত অতিৰিক্ত ১০জন কমিছনাৰ ৰেংকৰ বিষয়া, ৪০জন ডিচিপি ৰেংকৰ বিষয়া, ৩০০০ ইন্সপেক্টৰ ৰেংকৰ বিষয়া আৰু ১৫ হাজাৰ কনিষ্টবল থাকিব ।'' তেওঁ কয়।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে SRPF ৰ ১৪টা কোম্পানী, CAPFৰ চাৰিটা কোম্পানী আৰু সংঘৰ্ষ নিয়ন্ত্ৰণ, QRT, BDDS ৰ বাবে তিনিটা দলো নিয়োগ কৰা হৈছে ।
"চোৱাচিতাৰ বাবে সমগ্ৰ মুম্বাইত ১০ হাজাৰ চিচি টিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে । মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা আগত ৰাখি ইউনিফৰ্ম আৰু সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধা মহিলা আৰক্ষীক পথ আৰু বিসৰ্জনৰ স্থানত নিয়োগ কৰা হ'ব । আমি ভিৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে এ আই ব্যৱহাৰ কৰিম ।" তেওঁ কয় ।
সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব পৰা নাগৰিকসকলৰ বাবে ১১২ নম্বৰ আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণকক্ষ কাৰ্যক্ষম হৈ আছে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে আমি দুটা নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ জাৰি কৰিছো - ডুব যোৱা মূৰ্তিৰ ফটোগ্ৰাফী আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ আৰু নিষিদ্ধ অঞ্চলত ড্ৰ’ন ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে ।
- হোৱাটছআপ মেছেজৰ জৰিয়তে অহা ভাবুকিমূলক বাৰ্তা
৩৪খন বাহনত সংস্থাপন কৰা ৪০০ কিলোগ্ৰাম RDX লৈ ১৪টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰা বুলি ভাবুকি বাৰ্তা লাভ কৰাৰ পিছতে সষ্টম হৈ পৰিছে মুম্বাই আৰক্ষী ।
অনন্ত চতুৰ্দশীৰ বাবে মহানগৰৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সকলো ব্যৱস্থা কৰি থকাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে যান-বাহন আৰক্ষীৰ হোৱাটছএপ হেল্পলাইনত এই ভাবুকি বাৰ্তা আহে ।
তেওঁ কয়, "এয়া সেই একেটা ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ হোৱাটছএপ হেল্পলাইন, য'ত আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে ভাবুকি বাৰ্তা লাভ কৰিছিল, যিটো পিছত মিছা ভাবুকি বুলি প্ৰমাণিত হয় । ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এণ্টি টেৰ'ৰিজম স্কোৱাড (এ টি এছ) আৰু অন্যান্য সংস্থাকো এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে ।"
ভাবুকি বাৰ্তাটোত ‘লস্কৰ-ঈ-জিহাদী’ নামৰ এটা সংগঠনৰ নাম উল্লেখ কৰি বাৰ্তা প্ৰেৰকজনে ১৪টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰি বিস্ফোৰণৰ বাবে ৩৪খন বাহনত ৪০০ কিলোগ্ৰাম আৰ ডি এক্স সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰে । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ৩৫১ (অপৰাধমূলক ভয় দেখুৱাই) আৰু উপ-ধাৰা ২,৩, আৰু ৪ৰ অধীনত এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ৱৰ্লি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।
প্ৰাইমা ফেচিয়ে (Prima facie) এই ভাবুকি বাৰ্তাটোক মিছা বা কোনোবাই এনেই দিয়া যেন লাগিছে বুলি কয় । কিন্তু আৰক্ষীয়ে কাৰিকৰী বিশ্লেষণৰ সহায়ত বাৰ্তাৰ উৎসৰ তদন্ত কৰি আছে বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় । তেওঁ কয় যে বিসৰ্জনৰ দিনা ৰাজপথত অধিক ভিৰ হ'ব, সেয়ে আৰক্ষীয়ে পাৰ্যমানে সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে ।