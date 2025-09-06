ETV Bharat / bharat

গণপতি বিসৰ্জন: অন্ত পৰিল গণেশ চতুৰ্থী, আৰম্ভ বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী

আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ মুম্বাইত ২১ হাজাৰৰো অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ ।

Ganesh Chaturthi 2025 Celebrations
ভিন্নৰূপত গণপতি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2025 at 4:49 PM IST

5 Min Read

মুম্বাই: আজি (শনিবাৰে) গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনৰ অন্তিমটো দিন । ইতিমধ্যে ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে বাবা গণেশৰ বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী । দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশেষকৈ গণেশ পূজা বুলি ক'লে মায়ানগৰী মুম্বাইৰ কথা ক'বই লাগিব । যিহেতু আজি বিসৰ্জনৰ দিন, সেয়ে মুম্বাইৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেখা গৈছে ।

আজি মুম্বাইবাসী অদ্ভূতপূৰ্ব গণপতি বিসৰ্জনৰ সাক্ষী হ’ব । কাৰণ চহৰখনৰ সাগৰৰ পাৰ, অন্যান্য জলভাগ আৰু কৃত্ৰিম পুখুৰীত মূৰ্তি বিসৰ্জন দি ভগৱান গণেশক বিদায় দিয়া হ’ব । এনে সময়ত লাখ লাখ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Ganesh Chaturthi 2025 Celebrations
বিসৰ্জনৰ পূৰ্বে ভক্তৰ প্ৰাৰ্থনা (PTI)

বিগত দহটা দিন ধৰি দেশবাসীয়ে গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ পালন কৰি আহিছে । আজি অনন্ত চতুৰ্দশী । আজি সকলোতে গণপতি বিসৰ্জন দিয়া হ’ব ।

গণেশ চতুৰ্থী, যাক বিনায়ক চতুৰ্থী বা বিনায়ক চবিথি (Vinayak Chaturthi or Vinayak Chavithi) বুলিও কোৱা হয় । এই উৎসৱত ভগৱান গণেশক নতুন আৰম্ভণিৰ দেৱতা আৰু বাধা-বিঘিনি হৰণ কৰা দেৱতা হিচাপে পূজা কৰা হয় ।

২৭ আগষ্টৰ পৰা ১০ দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছিল গণেশোৎসৱ । অনন্ত চতুৰ্দশীৰ দিনা এই উৎসৱ অন্ত পৰে । সু-সজ্জিত ঘৰ আৰু পেণ্ডেলত অতি শ্ৰদ্ধা-ভক্তিৰে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে শোভাযাত্ৰা আদিৰ জৰিয়তে এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় ।

Ganesh Chaturthi 2025 Celebrations
গণপতিৰ বিসৰ্জন যাত্ৰা (PTI)
  • মুম্বাইত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা

মুম্বাই আৰক্ষী সাজু হৈছে গণপতি বিসাৰ্জনৰ বাবে । আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ মুম্বাইত ২১ হাজাৰৰো অধিক আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে, যাতে ক'তো কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় ।

শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আইন-শৃংখলাৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত সত্যনাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে কয়, "কাইলৈ ​​প্ৰায় ৬৫০০ গণপতি কমিউনিটি মণ্ডল আৰু ১.৫ লাখৰো অধিক হাউচ গণপতিৰ (house Ganpati) বিসৰ্জন কৰা হ'ব । মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চিচি টিভি স্থাপন কৰাৰ লগতে লাইফগাৰ্ডো নিয়োগ কৰিছে । ৬৫ টা বিসৰ্জনৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে ন কৈ ২০৫টা পুখুৰীৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ।"

''ইয়াৰ উপৰিও মুম্বাই আৰক্ষীয়ে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইউনিফৰ্ম পিন্ধা মহিলা আৰক্ষীৰ লগতে সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধিও ভক্তৰ মাজত সোমাই মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মহিলা আৰক্ষী নিয়োগ কৰিছে । ভিৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব AI । আৰক্ষী নিয়োগ কৰাৰ সময়ত অতিৰিক্ত ১০জন কমিছনাৰ ৰেংকৰ বিষয়া, ৪০জন ডিচিপি ৰেংকৰ বিষয়া, ৩০০০ ইন্সপেক্টৰ ৰেংকৰ বিষয়া আৰু ১৫ হাজাৰ কনিষ্টবল থাকিব ।'' তেওঁ কয়।

Ganesh Chaturthi 2025 Celebrations
গণপতি বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু মুম্বাই আৰক্ষী (PTI)

বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে SRPF ৰ ১৪টা কোম্পানী, CAPFৰ চাৰিটা কোম্পানী আৰু সংঘৰ্ষ নিয়ন্ত্ৰণ, QRT, BDDS ৰ বাবে তিনিটা দলো নিয়োগ কৰা হৈছে ।

"চোৱাচিতাৰ বাবে সমগ্ৰ মুম্বাইত ১০ হাজাৰ চিচি টিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে । মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা আগত ৰাখি ইউনিফৰ্ম আৰু সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধা মহিলা আৰক্ষীক পথ আৰু বিসৰ্জনৰ স্থানত নিয়োগ কৰা হ'ব । আমি ভিৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে এ আই ব্যৱহাৰ কৰিম ।" তেওঁ কয় ।

সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব পৰা নাগৰিকসকলৰ বাবে ১১২ নম্বৰ আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণকক্ষ কাৰ্যক্ষম হৈ আছে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে আমি দুটা নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ জাৰি কৰিছো - ডুব যোৱা মূৰ্তিৰ ফটোগ্ৰাফী আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ আৰু নিষিদ্ধ অঞ্চলত ড্ৰ’ন ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে ।

  • হোৱাটছআপ মেছেজৰ জৰিয়তে অহা ভাবুকিমূলক বাৰ্তা

৩৪খন বাহনত সংস্থাপন কৰা ৪০০ কিলোগ্ৰাম RDX লৈ ১৪টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰা বুলি ভাবুকি বাৰ্তা লাভ কৰাৰ পিছতে সষ্টম হৈ পৰিছে মুম্বাই আৰক্ষী ।

অনন্ত চতুৰ্দশীৰ বাবে মহানগৰৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সকলো ব্যৱস্থা কৰি থকাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে যান-বাহন আৰক্ষীৰ হোৱাটছএপ হেল্পলাইনত এই ভাবুকি বাৰ্তা আহে ।

তেওঁ কয়, "এয়া সেই একেটা ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ হোৱাটছএপ হেল্পলাইন, য'ত আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে ভাবুকি বাৰ্তা লাভ কৰিছিল, যিটো পিছত মিছা ভাবুকি বুলি প্ৰমাণিত হয় । ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এণ্টি টেৰ'ৰিজম স্কোৱাড (এ টি এছ) আৰু অন্যান্য সংস্থাকো এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে ।"

Ganesh Chaturthi 2025 Celebrations
মুম্বাই চহৰত গণপতি বিসৰ্জনৰ প্ৰস্তুতি (PTI)

ভাবুকি বাৰ্তাটোত ‘লস্কৰ-ঈ-জিহাদী’ নামৰ এটা সংগঠনৰ নাম উল্লেখ কৰি বাৰ্তা প্ৰেৰকজনে ১৪টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰি বিস্ফোৰণৰ বাবে ৩৪খন বাহনত ৪০০ কিলোগ্ৰাম আৰ ডি এক্স সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰে । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ৩৫১ (অপৰাধমূলক ভয় দেখুৱাই) আৰু উপ-ধাৰা ২,৩, আৰু ৪ৰ অধীনত এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ৱৰ্লি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।

প্ৰাইমা ফেচিয়ে (Prima facie) এই ভাবুকি বাৰ্তাটোক মিছা বা কোনোবাই এনেই দিয়া যেন লাগিছে বুলি কয় । কিন্তু আৰক্ষীয়ে কাৰিকৰী বিশ্লেষণৰ সহায়ত বাৰ্তাৰ উৎসৰ তদন্ত কৰি আছে বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় । তেওঁ কয় যে বিসৰ্জনৰ দিনা ৰাজপথত অধিক ভিৰ হ'ব, সেয়ে আৰক্ষীয়ে পাৰ্যমানে সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : গণপতি মছজিদ ! একতা-ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তা বিলাই ৪৫ বছৰে এটা মছজিদত চলি আহিছে গণেশ পূজা

লগতে পঢ়ক : ৩৪ খন গাড়ীত ৪০০ কিলোগ্ৰাম আৰ ডি এক্স ! এটা ধমকত আৰক্ষীৰ নাকনি-কাননি

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHI 2025GANESH CHATURTHI CELEBRATIONSইটিভি ভাৰত অসমVINAYAK CHATURTHIGANPATI VISARJAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.