৩৫৫ দিন শিৱৰ সৈতে থানাত থাকে গণেশ, ১০ দিনৰ বাবে ওলাই বাহিৰলৈ - GANESH CHATURTHI 2025

এখন থানাৰ ভিতৰত থকা এটা গণেশৰ মূৰ্তি । যি ভগৱান শিৱৰ সৈতে ৩৫৫ থাকে আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত । কিন্তু কিয় ?

Ganesh Pooja special News Nalanda
১০ দিনৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই গণপতি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 11:14 PM IST

2 Min Read

নালান্দা: সমগ্ৰ দেশতে গণেশ পূজাৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । কিন্তু আপুনি জানেনে বিহাৰৰ নালন্দাত গণেশ পূজাৰ এক বিশেষ পৰম্পৰা অনুসৰি পালন কৰা হয় । আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, কিন্তু এয়া একেবাৰে সঁচা কথা । আহক জানো সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো । ভগৱান গণেশৰ মাৰ্বলৰ প্ৰতিমা, বছৰৰ ৩৫৫ দিন থাকে আৰক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ মাজত । মাত্ৰ ১০ দিনৰ বাবে গণেশ উৎসৱৰ বাবে উলিওৱা হয় বাহিৰলৈ ।

দহদিনৰ বাবে থানাৰ বাহিৰলৈ আহে বাপ্পা:

আচলতে এই প্ৰতিমা ভাগ যাতে চুৰি নহয়, তাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই প্ৰথা চলি আহিছে । চিলাৱ থানাত স্থাপিত শিৱ মন্দিৰৰ গণপতিৰ প্ৰতিমা ১০ দিনৰ বাবে মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ অনা হয় । ইয়াৰ পিছতে দহদিনলৈ গণপতি পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । পিছত পূৰ্ণিমা তিথিত পুনৰ থানাৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা হয় । এই পৰম্পৰা বছৰ বছৰজুৰি চলি আহিছে ।

Ganesh Pooja special News Nalanda
১০ দিনৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই গণপতি (ETV Bharat)

গানে-বাজানাৰে আহে ভগৱান গণেশ:

এই সন্দৰ্ভত থানাধ্যক্ষ মহম্মদ ইৰফান খানে কয়,"সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি থানাৰ ভিতৰত ভগৱানৰ প্ৰতিমা ৰখা হয় । ১০ দিনৰ বাবে বজাৰত স্থাপন কৰা হয় । আনন্দ উল্লাসৰ মাজত গীতে-মাতে পূজা পৰিচালনা সমিতি আৰু স্থানীয় লোকে আদৰি নিয়ে । পিছত বিসৰ্জনৰ পাছত চিলাৱ থানাত ঘূৰাই দিয়ে ।"

Ganesh Pooja special News Nalanda
৩৫৫ দিন শিৱৰ সৈতে থানাত থাকে গণেশ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়,"এই পৰম্পৰা বছৰ ধৰি চলি আহিছে । থানাক জনাই বৃদ্ধ পূজা সমিতিৰ সদস্যসকলে লৈ যায় । দহদিনৰ বাবে গণেশজীৰ প্ৰতিমা থানা পৰিসৰৰ পৰা ৫০০ মিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত চিলাৱ বজাৰ চ'কত স্থাপন কৰা হয় ।"

