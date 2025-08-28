নালান্দা: সমগ্ৰ দেশতে গণেশ পূজাৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । কিন্তু আপুনি জানেনে বিহাৰৰ নালন্দাত গণেশ পূজাৰ এক বিশেষ পৰম্পৰা অনুসৰি পালন কৰা হয় । আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, কিন্তু এয়া একেবাৰে সঁচা কথা । আহক জানো সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো । ভগৱান গণেশৰ মাৰ্বলৰ প্ৰতিমা, বছৰৰ ৩৫৫ দিন থাকে আৰক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ মাজত । মাত্ৰ ১০ দিনৰ বাবে গণেশ উৎসৱৰ বাবে উলিওৱা হয় বাহিৰলৈ ।
দহদিনৰ বাবে থানাৰ বাহিৰলৈ আহে বাপ্পা:
আচলতে এই প্ৰতিমা ভাগ যাতে চুৰি নহয়, তাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই প্ৰথা চলি আহিছে । চিলাৱ থানাত স্থাপিত শিৱ মন্দিৰৰ গণপতিৰ প্ৰতিমা ১০ দিনৰ বাবে মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ অনা হয় । ইয়াৰ পিছতে দহদিনলৈ গণপতি পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । পিছত পূৰ্ণিমা তিথিত পুনৰ থানাৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা হয় । এই পৰম্পৰা বছৰ বছৰজুৰি চলি আহিছে ।
গানে-বাজানাৰে আহে ভগৱান গণেশ:
এই সন্দৰ্ভত থানাধ্যক্ষ মহম্মদ ইৰফান খানে কয়,"সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি থানাৰ ভিতৰত ভগৱানৰ প্ৰতিমা ৰখা হয় । ১০ দিনৰ বাবে বজাৰত স্থাপন কৰা হয় । আনন্দ উল্লাসৰ মাজত গীতে-মাতে পূজা পৰিচালনা সমিতি আৰু স্থানীয় লোকে আদৰি নিয়ে । পিছত বিসৰ্জনৰ পাছত চিলাৱ থানাত ঘূৰাই দিয়ে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এই পৰম্পৰা বছৰ ধৰি চলি আহিছে । থানাক জনাই বৃদ্ধ পূজা সমিতিৰ সদস্যসকলে লৈ যায় । দহদিনৰ বাবে গণেশজীৰ প্ৰতিমা থানা পৰিসৰৰ পৰা ৫০০ মিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত চিলাৱ বজাৰ চ'কত স্থাপন কৰা হয় ।"