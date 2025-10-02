গান্ধী জয়ন্তী : “মোৰ জীৱন মোৰ বাৰ্তা” – অহিংসা আৰু সৰলতাৰ বাৰ্তাৰে গান্ধী দৰ্শন সংগ্ৰহালয়ত আজিও জিলিকি আছে বাপুৰ অমূল্য সম্পদ
কেতিয়াবা আপুনি গান্ধী দৰ্শন সংগ্ৰহালয়লৈ গৈছেনে ? এই সংগ্ৰহালয়টো কেৱল ঐতিহাসিক ঐতিহ্যই নহয়, আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবেও ই এক প্ৰেৰণাৰ কেন্দ্ৰ ।
Published : October 2, 2025 at 8:20 AM IST
নতুন দিল্লী : আজি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী । যাক মৰমতে সকলোৱে বাপু বুলি সম্বোন্ধন কৰে । মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে তেওঁক সোঁৱৰি সমগ্ৰ দেশতে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু বিশেষ অনুষ্ঠানৰ ।
মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তীৰ দিনাই যাওঁ আহক দিল্লীৰ ৰাজঘাটস্থিত গান্ধী দৰ্শন সংগ্ৰহালয়লৈ । এই সংগ্ৰহালয়টো হৈছে সকলোৰে এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, য'ত মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন আৰু সংগ্ৰামৰ সৈতে জড়িত অমূল্য সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ।
গান্ধীজীয়ে কৈছিল, "মোৰ জীৱন হৈছে মোৰ বাৰ্তা ।" সংগ্ৰহালয়টোৰ প্ৰতিটো বস্তুতে এই বাৰ্তাক জীৱন্ত কৰি তোলা হৈছে । সকলোকে সত্য, অহিংসা আৰু ভাল পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা হৈছে ।
গান্ধীজীৰ দৰ্শন আৰু সংগ্ৰাম :
এই সংগ্ৰহালয়ত গান্ধীজীৰ সমগ্ৰ জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো স্তৰ চিত্ৰিত কৰা হৈছে । ১৮৬৯ চনত গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত জন্ম হোৱাৰ পৰা আদি কৰি ১৮৮৮ চনত আইন অধ্যয়নৰ বাবে ইংলেণ্ডলৈ যোৱা আৰু ১৮৯১ চনত বেৰিষ্টাৰ হোৱালৈকে তেওঁৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে ।
১৮৯৩ চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আইন চৰ্চা কৰি থাকোতে তেওঁ বৰ্ণবাদৰ সন্মুখীন হয়, যিয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰি পেলায় । ১৯০৬ চনত সত্যগ্ৰহৰ আৰম্ভণি আৰু ১৯০৯ চনত হিন্দ স্বৰাজৰ সৃষ্টি, ১৯১৫ চনত ভাৰতলৈ উভতি অহা আৰু ১৯১৭ চনৰ চম্পাৰণ সত্যগ্ৰহ, ১৯২০-২২ চনৰ অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ চনৰ ঐতিহাসিক দণ্ডী মাৰ্চ, ১৯৪৮ চনত জাতিৰ বাবে তেওঁৰ বলিদান আদি সকলোবোৰ এই সংগ্ৰহালয়ত প্ৰদৰ্শিত হৈছে বিৰল ফটো আৰু নথি-পত্ৰৰ জৰিয়তে ।
গান্ধী দৰ্শনৰ অমূল্য ঐতিহ্য :
১) গীটাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে AK-47 বন্দুক : কলম্বিয়াৰ সংগীতজ্ঞ তথা শান্তি কৰ্মী চেজাৰ লোপেজে (César López) এটা নিষ্ক্ৰিয় AK-47 বন্দুক এটা গীটাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি ২০১২ চনত গান্ধী স্মৃতিৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰি প্ৰদৰ্শন কৰিলে যে হিংসাৰ এটা বস্তু বাদ্যযন্ত্ৰৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু সংগীতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি । গান্ধীৰ দৰ্শনৰ লগত খাপ খুৱাই ই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীক অহিংসা আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ।
২) ঐতিহাসিক নাও (Dandi March 1930): এইখন নাও গান্ধীজীয়ে ডাণ্ডী মাৰ্চৰ সময়ত মাহী নদী পাৰ হৈছিল । ১২ মাৰ্চৰ পৰা ৬ এপ্ৰিললৈকে চলি থকা এই ২৪১ মাইলৰ যাত্ৰাই নিমখৰ আইন ভংগকে ধৰি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক ডাঙৰ টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । আজিও নাওখন সেই দুঃসাহসিক যাত্ৰাৰ সাক্ষী, যিয়ে ভাৰতৰ স্বাধীনতাক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছিল ।
৩) গান্ধীজীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ গাড়ী : ১৯৪৮ চনৰ ৩০ জানুৱাৰীত গান্ধীজীৰ হত্যাৰ পিছত এই গাড়ীৰে তেওঁৰ মৃতদেহ বিৰলা ঘৰ (গান্ধী স্মৃতি)ৰ পৰা ৰাজঘাটলৈ অনা হয় । তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত লাখ লাখ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই বগিখন সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ অমৰ সাক্ষী হৈয়েই আছে ।
৪) ঐতিহাসিক বেঞ্চ : গুজৰাটৰ ভেজলপুৰ গাঁৱৰ পৰা অহা বেঞ্চখনো ইয়াত সংৰক্ষিত হৈ আছে । তাৰ ওপৰত বহি গান্ধীজীয়ে গাঁওবাসীক সম্বোধন কৰি ডাণ্ডী মাৰ্চত নামিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে । এই কীৰ্তিচিহ্নবোৰে এতিয়াও সেই সময়ৰ প্ৰতিধ্বনিৰে অনুৰণন ঘটায় যেতিয়া অহিংসা আৰু সত্যৰ শক্তিৰ জৰিয়তে এটা সমগ্ৰ সাম্ৰাজ্যক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল ।
গান্ধীৰ কাৰাগাৰ আৰু সংগ্ৰামৰ স্মৃতি :
১৯০৮ চনত নাগৰিক অবাধ্যতাৰ (civil disobedience) বাবে গান্ধীজীক প্ৰথম কাৰাগাৰত বন্দী হোৱাৰ ঘটনাও এই সংগ্ৰহালয়ত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । বন্দীৰ কাপোৰ পিন্ধি, সাধাৰণ খাদ্য খাই, পঢ়া-শুনাত সময় কটাই তেওঁ কাৰাগাৰক তপস্যাৰ স্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল । চক্ৰেটিছ পঢ়ি তেওঁ অনুধাৱন কৰিলে যে ভাৰতীয়সকলে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সত্য আৰু সাহসেৰে থিয় দিব লাগিব ।
সাবৰমতী আৰু সেৱাগ্ৰাম আশ্ৰম :
গান্ধীজীৰ প্ৰয়োগ আশ্ৰমৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল । সাবৰমতী আৰু সেৱাগ্ৰাম আশ্ৰম তেওঁৰ জীৱন দৰ্শনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল । ১৯৩০ চনত সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দণ্ডী মাৰ্চ । তাৰ পৰাই গান্ধীজীৰ সত্যগ্ৰহ আন্দোলনে গণ আন্দোলনৰ ৰূপ ল’লে ।
জালিয়ানৱালা বাগ আৰু স্বাধীনতাৰ ঢৌ :
১৯১৯ চনৰ ১৩ এপ্ৰিলত সংঘটিত জালিয়ানৱালা বাগ হত্যাকাণ্ডও সংগ্ৰহালয়টোৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । ডায়েৰৰ গুলীৰ হাতত নিৰীহ লোকৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ জাতিটোক স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল আৰু গান্ধীজীক অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ।
ৰে'লৱেৰ সৈতে গান্ধীৰ সম্পৰ্ক :
গান্ধীৰ জীৱনত ৰে’লৰ বিশেষ ভূমিকা আছিল । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পিটাৰমাৰিট্জবাৰ্গ ষ্টেচনত ৰে'লৰ পৰা পেলাই দিয়াটোৱে তেওঁক অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । ভাৰতত তেওঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কোচত ভ্ৰমণ কৰিছিল, যাৰ ফলত তেওঁ সাধাৰণ মানুহৰ দুখ-কষ্ট বুজিব পাৰিছিল । এই ৰেল যাত্ৰাসমূহে তেওঁক জনসাধাৰণৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছিল আৰু তেওঁৰ আন্দোলনসমূহক গণ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল ।
গান্ধীজীৰ শেষ বাৰ্তা :
১৯৪৮ চনৰ ৩০ জানুৱাৰীত যেতিয়া গান্ধীজীক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ শেষ শব্দ আছিল "হে ৰাম" । তেওঁ কৈছিল যে পাগলৰ গুলী মাৰিলেও তেওঁৰ ওঁঠত ৰাম নাম লৈ হাঁহি হাঁহি মৰিব যাব ।
গান্ধী দৰ্শন সংগ্ৰহালয় কেৱল ঐতিহাসিক সম্পদ নহয়, আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবেও প্ৰেৰণাৰ উৎস । ইয়াত প্ৰতিটো বস্তু আৰু প্ৰতিখন চিত্ৰই প্ৰমাণ কৰে যে সত্য আৰু অহিংসা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কেৱল অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নাছিল, বৰঞ্চ ই মানৱতাৰ চিৰন্তন ঐতিহ্যও । বাপুৰ জীৱন আৰু চিন্তাধাৰা বুজিবলৈ বিচৰা সকলোৰে বাবে এই সংগ্ৰহালয়ৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । গান্ধীজীৰ জীৱনে আমাক শিকাইছে যে পৰিৱৰ্তন হিংসাৰ দ্বাৰা নহয়; সত্য, সংলাপ, অহিংসাৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ ।