চুলেমানৰ পৰা জন্নতলৈ : কৃষিকাৰ্যৰে জীৱনৰ ৰূপৰেখা সলালে তৃতীয় লিংগৰ মহিলাই

চুলেমানৰ পৰা জন্নতলৈ : কৃষিকাৰ্যৰে জীৱনৰ ৰূপৰেখা সলালে তৃতীয় লিংগৰ মহিলাই
তৃতীয় লিংগৰ এগৰাকী মহিলা কৃষকে মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ পূৰ্বে ১০ বছৰ বাস কৰিছিল বেংগালুৰুত ৷ পিছে তেওঁ ঘৰলৈ আহি কৰিলে কি ?
Published : October 2, 2025 at 10:46 PM IST
টেংকাছি: ভাৰতৰ তৃতীয় লিংগৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে বিশেষকৈ দুৰ্গম, পিছপৰা অঞ্চলত বাস কৰাসকলৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্যতা আৰু মৰ্যদা এতিয়াও এক দূৰৈৰ সপোন । কিন্তু মৰ্যদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ সকলো বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি বাহিৰলৈ ওলাই অহা বহুলোকৰো উদাহৰণ বিদ্যমান ৷
জন্নত হৈছে তেনে এগৰাকী মহিলা । তামিলনাডুৰ টেংকাছি জিলাৰ আজ্ভাৰকুৰিচিৰ ওচৰৰ চম্পানাকুলামৰ ৰাছাভু মাইদিন আৰু ইছমাইল বিবিৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ছেইয়াথু চুলেমানে এতিয়া গৌৰৱেৰে খেতি কৰে আৰু পৰিয়ালে সেয়া আনন্দেৰে গ্ৰহণ কৰিছে ।
জন্নতৰ বয়স সাত বছৰ হওঁতেই কৃষক পিতৃৰ মৃত্যু ঘটে আৰু সন্তানৰ ভৰণ-পোষণৰ দায়িত্ব মাতৃৰ ওপৰত পৰে ৷
১৮ বছৰ বয়সত জন্নতে তেওঁৰ শৰীৰত হোৱা হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত তেওঁৰ মাত, খোজ-কাটল আৰু কাপোৰ-কানিৰ পিন্ধন-উৰণত নাৰীসুলভ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল । তেওঁ যে তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি সেয়া শীঘ্ৰেই বুজি পাই উঠিছিল ৷
বছৰ বছৰ ধৰি জন্নতে এই কথা লোকচক্ষুৰ আঁৰ কৰি ৰখাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰাৰ পৰাও বিৰত আছিল ৷ কিন্তু ২০০৫ চনত জন্নতে সকলো কথা মাতৃক বিৱৰি কয় ৷ পৰিয়ালৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও জন্নতে নিজৰ ঘৰ এৰি বেংগালুৰুলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
১০ বছৰ ধৰি বেংগালুৰুত বাস কৰা জন্নতৰ লাহে লাহে ভিক্ষাবৃত্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমিবলৈ ধৰিলে ৷ ২০১৫ চনৰ কোনোবা এটা দিনত জন্নতে নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল’লে ।
মাতৃয়ে জন্নতক ঘৰত স্থান দিবলৈ প্ৰথমে দ্বিধাবোধ কৰিছিল যদিও অৱশেষত মানি লয় ৷ মনোমোহা পশ্চিমঘাটৰ পাদদেশত অৱস্থিত কদনানাধি বান্ধৰ সমীপৰ লীজত লোৱা ছয় একৰ মাটিত মাতৃৰ সৈতে খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে জন্নতে ৷
বৰ্তমান জন্নতে ধান, বাদাম আৰু কচুৰ খেতি কৰে । এনেদৰে পথাৰত কৰা খেতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে সাম্বাংকুলাম গাঁৱত উপস্থিত হৈছিল ইটিভি ভাৰতৰ এটা দল ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত জন্নতে কয়, ‘‘অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ শৰীৰটো হঠাতে সলনি হ’বলৈ ধৰিছিল । সেই সময়ত মই ইটা ভাটাত কাম কৰি আছিলো যদিও তাত কাম কৰিব পৰা নাছিলো । মই মোৰ পৰিয়ালক কৈছিলো যে মই তৃতীয় লিংগৰ লোক ।’’
জন্নতে কয় যে তেওঁৰ লিংগ পৰিৱৰ্তনৰ অস্ত্ৰোপচাৰত মাক বিচলিত হৈছিল ৷ তদুপৰি তেওঁ ৰাজপথত ভিক্ষা খুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কাৰণ কোনেও তেনে লোকক চাকৰিত নিযুক্তি দিয়া নাছিল ৷
জন্নতে কয়, ‘‘মই যেতিয়া মাক ঘৰলৈ উভতি অহাৰ ইচ্ছাৰ কথা ক'লোঁ, তেতিয়া তেওঁৰ চিন্তা হৈছিল যে গাঁৱৰ মানুহে মোক বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মোক ঠাট্টা কৰিব । মই মাক বুজালোঁ আৰু মায়ে মোক মানি ল’লে । লাহে লাহে গাঁৱৰ মানুহেও মোক মানি ল’বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৷’’
সম্প্ৰতি তেওঁ মাতৃৰ লগত থাকিয়েই সুখী জীৱন কটোৱাৰ লগে লগে কৃষি কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ আছে ৷ কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান আছে । ‘‘যিহেতু এইটো এটা পাহাৰীয়া অঞ্চল, বনৰীয়া গাহৰি, ভালুকে আলুৰ খেতি বিনষ্ট কৰে । আমি নিশআ পথাৰত পহৰা দিবলগীয়া হয় । যিহেতু এই কাম অস্বস্তিকৰ, গতিকে মই প্ৰায়ে মাক লগত লৈ আহো । আন সময়ত ওচৰৰ বাগিচাৰ মানুহবোৰে সহায় কৰে’’ - জন্নতে কয় ৷
জন্নতে খেতি কৰি ভাল পায় । ‘‘এই কাম অতি কষ্টকৰ হ'লেও মনলৈ শান্তি আনে । কষ্টৰ অন্তত যেতিয়া শস্যই ফল দিয়ে তেতিয়া আনন্দৰ সৃষ্টি হয় ৷ নিজৰ খোৱা খাদ্যখিনি নিজে খেতি কৰিব পাৰে বুলি জানিলে মনত সান্ত্বনা অনুভৱ হয় । লাভ কম হ’লেও ই মানসিক শান্তি আৰু সুখ আনে’’ - জন্নতে কয় ।
বছৰ বছৰ ধৰি কৃষিকাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকি সকলো কামতে পাকৈত হৈ পৰিছে জন্নত । ‘‘মোৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কোনো ডাঙৰ আকাংক্ষা নাই । মই সুখী, খেতি কৰি থাকিব বিচাৰো আৰু শান্তিৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰো । তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলে দান-বৰঙণি বিচাৰি জীয়াই থাকিব নালাগে । এই কথা বহুতেই প্ৰমাণ কৰি আছে । চৰকাৰে যদি সংৰক্ষণৰ সুবিধা দিয়ে, তেন্তে আৰু বহু এনেধৰণৰ লোকৰ জীৱন সলনি হ’ব’’ - বুলি তেওঁ কয় ৷
মাতৃ ইছমাইল বিবিয়ে কয়, ‘‘মোৰ ল’ৰাটো যেতিয়া তৃতীয় লিংগৰ বুলি গম পাইছিলো, তেতিয়া ইয়াৰ সৈতে সহজ হোৱাটো মোৰ বাবে বহুত কঠিন আছিল । তেওঁ মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা আছিল । এই কথা মোৰ বাবে লজাজ্জনক আছিল ৷ নাতি-নাতিনী হ'ব বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু নহ’ল ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে আগতে মানুহে জন্নতৰ কথা কৈছিল, যিয়ে তেওঁক কেতিয়াবা আমনি কৰিছিল ৷ কিন্তু এতিয়া তেওঁ সেই কথা মানি লৈছে ।
গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা কৰুপম্মলে কয়, ‘‘মই জন্নতক সৰুৰে পৰা চিনি পাওঁ । শস্য জীৱ-জন্তুৰ পৰা ৰক্ষা কৰাটো এটা প্ৰত্যাহ্বান । মোৰ কোনো সমস্যা নাই কাৰণ মোৰ স্বামী আৰু পুত্ৰ আছে । জন্নতৰ পৰিয়ালত কোনো পুৰুষ নাই । নিশা আহি পহৰা দিব লাগে ৷’’
