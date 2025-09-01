ETV Bharat / bharat

নিতৌ ১০০ টকাৰ পৰা ২০ হাজাৰ টকালৈ: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণে সলনি কৰিলে বলবীৰৰ সৌভাগ্য - TEA STALL NAMED AFTER PM MODI

বলবীৰে তেওঁৰ 'আদৰ্শ' প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামত চাহ ষ্টল চলাই আৰু তেওঁৰ সপোন, এদিন প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁ দোকানত চাহ পৰিৱেশন কৰিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণে সলনি কৰিলে বলবীৰৰ সৌভাগ্য (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2025 at 8:47 PM IST

গয়া (বিহাৰ) : চাহৰ প্ৰতিটো চুমুকৰ একোটা কাহিনী থাকে আৰু বিহাৰৰ গয়াৰ বলবীৰ চন্দ্ৰবংশীৰ বাবে এইটো সংগ্ৰাম, আশা আৰু সফলতাৰ কাহিনী । আঠ বছৰ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ বলবীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামেৰে চাহ-পকোৰাৰ ষ্টল এখন খুলিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ’ল সেয়াই ইতিহাস ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এসময়ত কৈছিল যে ভাৰতৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলে আনকি পকোৰা বিক্ৰী কৰিও হাজাৰ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে । তেওঁৰ এই মন্তব্যই সমগ্ৰ দেশতে বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছিল যদিও দৰিয়াপুৰৰ বাসিন্দা বলবীৰে ইয়াক প্ৰেৰণা হিচাপে লৈছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কথাই ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব বুলি বিশ্বাস কৰি ২০১৭ চনত তেওঁ এখন সৰু চাহৰ দোকান খুলিছিল । আৰু সেয়াই হ’ল, কিয়নো সেই সৰু চাহৰ ষ্টলখনেৰে তেওঁ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰাই নহয়, আনৰো সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিলে ।

গয়াৰ মোদীজী চাহ-পকোৰা-লিট্টি চোখা ষ্টল (ETV Bharat)

বলবীৰে কয়, "আমাৰ দোকানখন গয়া-শ্বেৰঘাটী ৰোডৰ দৰিয়াপুৰ গাঁৱত । মানুহে এই ষ্টলখনক 'মোদী চাহ আৰু পকোৰাৰ দোকান' বুলি জানে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলেও চাহ-পকোৰা বিক্ৰী কৰি হাজাৰ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বুলি কোৱাৰ পিছত মই ২০১৭ চনত এই দোকানখন আৰম্ভ কৰিছিলো ।"

বলবীৰৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ জয়ন্ত কুমাৰক ছিৱানত উপ-পৰিদৰ্শক হিচাপে নিযুক্তি (ETV Bharat)

‘মোদীজী চাহ আৰু পকোৰা’ ষ্টলখনত চাহৰ লগতে পৰিবেশন কৰা লিট্টি চোখা আৰু পকোৰা সোৱাদৰ ক্ষেত্ৰতো অনন্য । বলবীৰৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাই ভাগ্যৰ দিশত সলনি কৰিব পাৰে ।

পৰিয়ালৰ সৈতে বলবীৰ চন্দ্ৰবংশী (ETV Bharat)

আৰম্ভণিতে চাহ বিক্ৰী কৰি দিনটোত মাত্ৰ ১০০ টকা উপাৰ্জন কৰিছিল বলবীৰে । কিন্তু দিনবোৰ সোনকালে সলনি হ’ল । ষ্টলখন বিখ্যাত হৈ পৰাত মানুহবোৰ কেৱল চাহৰ বাবেই নহয়, পকোৰা আৰু লিট্টি চোখাৰ সোৱাদ ল’বলৈও আহিবলৈ ধৰিলে । অনন্য নাম আৰু ৰুচিয়ে ষ্টলখনক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল । আজি বলবীৰে দিনটোত প্ৰায় ২০ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু এতিয়া গয়াৰ সফল ব্যৱসায়ীৰ ভিতৰত তেওঁক গণ্য কৰা হয় ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জীতেন ৰাম মাঝি নিজেই বলবীৰ আৰু তেওঁৰ চাহ ষ্টলৰ অনুৰাগী । যেতিয়াই তেওঁ শ্বেৰঘাটীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যায় তেতিয়াই তেওঁ ইয়াত চাহ-পকোৰা খাবলৈ ৰয় ।

মোদীজী চাহ ষ্টলত বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ আলোচনা

ৰাজ্যখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়তে বলবীৰে কয় যে তেওঁৰ ষ্টলত ৰাজনৈতিক আলোচনা সঘনাই হয় । আমোদজনক কথাটো হ’ল কেৱল বিজেপিৰে নহয়, কংগ্ৰেছ, আৰ জে ডি আদি দলৰ নেতা-কৰ্মীয়েও তেওঁৰ দোকানলৈ আহে । "বিজেপি, আৰ জে ডি, কংগ্ৰেছ আদি দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে মোৰ দোকানলৈ আহে । চাহত চুমুক দি ৰাজনীতিৰ আলোচনা কৰা শুনিছোঁ ।"- তেওঁ হাঁহি হাঁহি কয় ।

আজিকালি তেওঁৰ ষ্টলত আলোচনাৰ অন্যতম উত্তপ্ত বিষয় হৈছে বিহাৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ চলি থকা সংক্ষিপ্ত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনী (SIR), যাক বিৰোধী দলসমূহে সমালোচনা কৰি আহিছে,

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত সজাগতা অভিযানৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহে ‘ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা’ গ্ৰহণ কৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগে দাবী কৰিছে যে এছ আই আৰৰ লক্ষ্য হৈছে নাগৰিকত্ব, পৰিচয় আৰু বাসস্থান পৰীক্ষা কৰি, অযোগ্য প্ৰৱেশ পত্ৰ আঁতৰাই নতুন যোগ্য ভোটাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সঠিকতা নিশ্চিত কৰা । যদিও ইচিয়ে কোনো যোগ্য ভোটাৰক জাননী বা আপীল কৰাৰ সুযোগ অবিহনে অপসাৰণ কৰা নহ’ব বুলি আশ্বাস দিছে, তথাপিও বিৰোধী আৰজেডি আৰু কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে যে এছ আই আৰৰ এই অনুশীলন ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত আৰু দৰিদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় ভোটাৰসকলে ভোটাধিকাৰ হেৰুৱাব পাৰে ।

দোকানত চাহ-পকোৰা বিক্ৰী কৰি থকা সময়ত বলবীৰ (ETV Bharat)

মোদী চাহ ষ্টল আৰম্ভ কৰাৰ আগৰ পিছৰ জীৱন

এসময়ত কলকাতাৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰি মাহে মাত্ৰ ৪০০০ টকা উপাৰ্জন কৰা বলবীৰে তীব্ৰ দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে যুঁজিছিল । বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ বহু সদস্য সঘনাই অসুস্থ হৈ পৰাৰ বাবে ইমান সামান্য দৰমহাৰে পৰিয়ালটো চলোৱাটো কঠিন হা পৰিছিল বুলি তেওঁ কয় । আন এখন ৰাজ্যত থাকি তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে আৰ্থিক আৰু মানসিক হেঁচাই তেওঁক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে আৰু যেতিয়াই তেওঁ নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি আহিছিল, তেতিয়াই তেওঁ নতুন কিবা এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল ।

"যেতিয়া মই কলকাতাত কাম কৰিছিলো, তেতিয়া আমাৰ দেউতা আৰু খুড়া বৰ অসুস্থ আছিল, আৰু আমি কঠিন সময়ৰ সন্মুখীন হৈছিলো । কিন্তু মোৰ গাঁৱত এই চাহ-পকোৰাৰ দোকানখন খোলাৰ পাছতেই মোৰ জীৱন সলনি হ'বলৈ ধৰিলে, মোৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা সুস্থিৰ হ'ল । আজি মোৰ ডাঙৰ ভাই জয়ন্ত কুমাৰ ছিৱানত উপ-পৰিদৰ্শক, আনহাতে মোৰ সৰু ভাই যশৱন্ত কুমাৰে দিল্লীত ইউ পি এছ চিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে ।"

২০১৭ চনত এই ধাৰণাটো অনন্য আছিল কাৰণ মোদীৰ নামত কোনেও দোকান খুলিব পৰা নাছিল, মাটিৰ পাত্ৰত চাহো দিয়া হোৱা নাছিল । "মই গুণগত মান নিশ্চিত কৰিলোঁ আৰু দোকানখন সোনকালে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল । আজি ই বিষয়া, স্থানীয় নেতা আৰু প্ৰতিজন সাধাৰণ মানুহৰ মাজত সুপৰিচিত । মোক আগতে কোনেও চিনি পোৱা নাছিল । আজি ইমানবোৰ মানুহে মোক চিনি পাইছে । মই গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰো যে গোটেই অঞ্চলটোৱে মোক চিনি পায়," বলবীৰে কয় ।

বলবীৰে নিজৰ দোকানখনক পাটনা পথৰ ধনৰুৱাৰ লগত তুলনা কৰে, য’ত মানুহে লিট্টি-ঘুগনি খাবলৈ ৰৈ থাকে । "এই চাহ-পকোৰাৰ দোকানখনে মোক এজন সাধাৰণ মানুহে বিচৰা সকলোখিনি দিছে । আগতে মই কেঁচা ঘৰত থাকিছিলো, কিন্তু এতিয়া মোৰ এটা পকী ঘৰ আছে আৰু আনকি গাড়ীও আছে ।"

কেৱল এয়াই নহয়, বলবীৰে ডেৰ ডজনৰো অধিক মহিলাক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিছে । "এই দোকানখনে মোৰ সংগ্ৰামী জীৱনটো ঘূৰাই আনিলে । এতিয়া চাহ, পকোৰা, লিট্টিৰ লগতে আমি মিঠাইও বিক্ৰী কৰো । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবেই মই এজন সফল ব্যৱসায়ী হৈ পৰিছো । মই কেৱল সম্পূৰ্ণ স্বাৱলম্বী নহয়, আধা ডজন মহিলাকো সংস্থাপন দিছো ।"

যদিও তেওঁৰ ষ্টলত স্থানীয় লোক আৰু ভ্ৰমণকাৰীক চাহ পৰিবেশন কৰি সন্তুষ্ট, তথাপিও তেওঁক কিবা কথা অসন্তুষ্ট হৈছে নেকি বুলি সোধাত বলবীৰে কয় যে তেওঁ এদিন নিজৰ 'আদৰ্শ' মোদীক একাপ চাহ আগবঢ়োৱাৰ সপোন দেখে, যিটো অপূৰ্ণ হৈয়েই আছে । তেওঁ কয় যে যিদিনা মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক চাহ পৰিবেশন কৰিম, সেইদিনা মই সকলো অৰ্জন কৰা অনুভৱ কৰিম ।

