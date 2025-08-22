ছিন্দৱাড়া: "লক্ষ্যত তেৱেঁই উপনীত হয়, যাৰ সপোনত সজীৱতা থাকে, পাখি থাকিলেও একো নহয়, মনোবলৰ দ্বাৰাহে উৰিব পাৰে ।" এই পংক্তিক যেন সাৰ্থক কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন যুৱকে । দেশৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ সপোন বুকুত বান্ধি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড়ৰ নিবাসী ২৬ বছৰীয়া সুবোধ বিজয় গাৰ্গুডে যোৱাটো বৰ্ষতে চাইকেলেৰে দেশ ভ্ৰমণ কৰি পথসমূহত গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছে ।
তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ অন্তিম স্থান হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট শৃংগ ।যোৱাটো বৰ্ষত আৰম্ভ হোৱা চাইকেল যাত্ৰা দুবছৰৰ অন্তত অৰ্থাৎ ২০২৭ চনত সম্পূৰ্ণ হ'ব । সুবোধ বিজয়ৰ মতে, তেওঁ পূৰ্বতেও মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ভ্ৰমণ কৰি আহিছে । বিগত ৪ বছৰ ধৰি লাডাখ, হিমাচল তথা উত্তৰাখণ্ডত ট্যুৰিষ্ট গাইড হিচাপে কাম কৰি আহিছে তেওঁ ।
পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য়ৰে ওলাল সুবোধ:
ধাৰাবাহিকভাৱে গছ-গছনি কমি অহাত প্ৰকৃতিয়ে ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে । ইয়াৰ ভয়াবহ পৰিণতি পোহৰলৈ আহিছে । কৰ'বাত যদি অত্যধিক বৰষুণ আন কৰ'বাত আকৌ খৰাং বতৰ । আধুনিকতাৰ দৌৰত আমি পৰিৱেশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছোঁ । গতিকে এনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যৰে সুবোধ বিজয় গাৰ্গুডে ওলাল চাইকেল লৈ । ১৯ জুন ২০২৪ চনত আৰম্ভ হোৱা এই চাইকেল যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিব ২০২৭ চনত ।
এক লাখ কি:মি:ৰ যাত্ৰা চাইকেলেৰে:
এগৰাকী সাধাৰণ খেতিয়কৰ পুত্ৰ সুবোধ বিজয় গাৰ্গুড মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিবাসী । এতিয়ালৈকে তেওঁ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত হাজাৰ কিঃমিঃ চাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে তেওঁ উপস্থিত হয় ছিন্দৱাড়াত । ছিন্দৱাড়াত ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে বাৰ্তালাপ কৰে । সুবোধে উল্লেখ কৰে যে তেওঁৰ সংকল্প হৈছে 'ভাৰতৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি সন্মান' । তেওঁ কয়,"এই সংকল্পকে প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ ১ লাখ কিঃমিঃ ৰ যাত্ৰা কৰি আছোঁ । সমগ্ৰ দেশৰ ২৮ খন ৰাজ্যত প্ৰায় একলাখ গছপুলি ৰোপণ কৰিম ।"
বহুকেইখন ৰাজ্যৰে পাৰ হৈ উঠিবগৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত:
সুবোধ বিজয় গাৰ্গুডে কয়,"মোৰ যাত্ৰা ১৯ জুন ২০২৪ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । এই যাত্ৰাৰ বৰ্তমানলৈ ৪২৯ দিন পাৰ হৈছে । বৰ্তমানলৈ ৩৯,১৪৫ কিঃমিঃ ৰ যাত্ৰা কৰিছোঁ । পঞ্জাৱ, জম্মু-কাশ্মীৰ, লাডাখ, হিমাচল, উত্তৰাখণ্ড, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান হৈ মই মধ্য প্ৰদেশৰ ছিন্দৱাড়াত উপস্থিত হৈছোহি । ইয়াৰ পিছত গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, গোৱা, কৰ্ণাটক, কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ দিশে আগবাঢ়িম । এই যাত্ৰা হয়তো ২০২৭ চনত মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শৃংগত সমাপ্ত হ'ব, য'ত মই ত্ৰিৰংগা উৰুৱাম । এভাৰেষ্ট বগাবলৈ যিমান দূৰলৈ সম্ভৱ হয় চাইকেলেৰে যাম আৰু বাকীখিনি খোজকাঢ়ি যাম ।"
বৰ্তমানলৈ ৰোপণ কৰিছে ৩৫ হাজাৰ গছপুলি:
সুবোধে এই সন্দৰ্ভত কয়,"পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাৰ্তা আৰু এক লাখ যুৱক-যুৱতীৰ ভাৱনা লৈ মই মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিম । এতিয়ালৈকে এই যাত্ৰাত যি দিশেৰেই আহিছোঁ সেই দিশতে গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছোঁ । এয়া মোৰ নিজা খৰচত ৰোপণ কৰিছোঁ । ৪২৯ দিনৰ যাত্ৰাৰ সময়ত মই ৩৫,০৪৫ টা গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ । এই যাত্ৰাত বৰ্তমানলৈ প্ৰায় ৩ লাখ টকা খৰচ হ'ল ।"
লাডাখৰ ট্য়ুৰিষ্ট গাইড সুবোধ:
সুবোধ বিজয়ৰ মতে,"মই হোটেল মেনেজমেণ্টৰ পাঠ্য়ক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ । ২০২১ চনৰ পৰা মই গাইড হিচাপে কাম কৰি আহিছোঁ । ৬ মাহ লাডাখত কাম কৰোঁ, ৬ মাহ হিমাচল তথা উত্তৰাখণ্ডত ট্যুৰিষ্ট গাইড হিচাপে কাম কৰোঁ । মোৰ পৰিয়ালত ৪ জন সদস্য । মা-দেউতা আৰু দাদা । দেউতাৰ নাম বিজয়, মাৰ নাম কুণ্ডা, দাদাৰ নাম সুমিত । দাদাই এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰে আৰু দেউতাই খেতি কৰে ।"