নতুন দিল্লী : নেশ্যনেল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্সে মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৱৰ্ণৰ চি পি ৰাধাকৃষ্ণণক উপ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰাৰ দুদিন পিছতে বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীক উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰিছে ।
কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই মঙলবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহৰ যুটীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰেড্ডীৰ নাম ঘোষণা কৰে ।
Justice B. Sudarshan Reddy (Retd.),former Supreme Court judge, has been named as the Opposition's Vice Presidential candidate for India.— SansadTV (@sansad_tv) August 19, 2025
▪️ Born in 1946 in Telangana
▪️ Served as Chief Justice of Gauhati HC
▪️ Supreme Court Judge (2007–2011)#VicePresidentialElection2025 pic.twitter.com/luu6y4wMim
খাৰ্গে কয়, "ভাৰত ব্লকৰ সকলো দলে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী মনোনীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে; সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । মই সুখী যে সকলো বিৰোধী দলে এটা নামত একমত হৈছে । গণতন্ত্ৰৰ বাবে ই এক ডাঙৰ কৃতিত্ব ।"
#WATCH | INDIA alliance names former Supreme Court Judge B. Sudershan Reddy as its candidate for the Vice President of India post— ANI (@ANI) August 19, 2025
Congress President Mallikarjun Kharge says, " he will nomination on august 21. tomorrow, all opposition parties' mps are meeting in the central hall… pic.twitter.com/Bf9AimasPx
তেওঁ লগতে কয়, "২১ আগষ্টত তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰিব । কাইলৈ সকলো বিৰোধী দলৰ সাংসদ ১ বজাত কেন্দ্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত বৈঠকত মিলিত হ’ব ।"
কোন ন্যায়াধীশ বি সুদৰ্শন ৰেড্ডী
২০০৭ চনৰ ১২ জানুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি পোৱা ন্যায়াধীশ ৰেড্ডীয়ে ২০১১ চনৰ ৮ জুলাইত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । ১৯৪৬ চনৰ ৮ জুলাইত তেলেংগানাত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰেড্ডীয়ে ১৯৭১ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাৰ কাউন্সিলত হায়দৰাবাদত অধিবক্তা হিচাপে নিযুক্ত হয় ।
তেওঁ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰিট আৰু দেৱানী বিষয়ত প্ৰেকটিছ কৰিছিল আৰু ১৯৮৮-৯০ চনৰ ভিতৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ত চৰকাৰী আবেদনকাৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ১৯৯০ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত স্থায়ী অধিবক্তা হিচাপেও ছমাহ কাম কৰিছিল ৷ তেখেতে ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইনী উপদেষ্টা আৰু স্থায়ী অধিবক্তা হিচাপেও কাম কৰিছিল । তেওঁ ১৯৯৫ চনৰ ২ মে’ত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থায়ী ন্যায়াধীশ আৰু ২০০৫ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ৷
তেওঁ ১৬ বছৰতকৈও অধিক সময় দেশৰ সাংবিধানিক আদালতৰ নেতৃত্ব দিছিল । ন্যায়াধীশ ৰেড্ডী ২০১৩ চনৰ মাৰ্চ মাহত গোৱাৰ প্ৰথমজন লোকায়ুক্ত হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল যদিও ব্যক্তিগত কাৰণত সাত মাহৰ ভিতৰতে তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল । তেওঁ হায়দৰাবাদস্থিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিবাদ নিষ্পত্তি আৰু মধ্যস্থতা কেন্দ্ৰৰ বোৰ্ড অৱ ট্ৰাষ্টীৰো সদস্য ।