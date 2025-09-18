হুৰিয়তৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী আব্দুল গণি ভাটৰ মৃত্যু
তিনি দশকৰো অধিক সময় ধৰি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা মিৰৱাইজ উমৰ ফাৰুকৰ ঘনিষ্ঠ ভাট এগৰাকী মধ্যপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী হিচাপে পৰিচিত আছিল ।
Published : September 18, 2025 at 12:03 AM IST
শ্ৰীনগৰ: জ্যেষ্ঠ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা তথা হুৰিয়ত সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল গণিৰ কাশ্মীৰৰ নিজ গৃহত বুধবাৰে দেহাৱসান ঘটে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৮৯ বছৰ ।
পৰিয়ালৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, ছ’প’ৰেৰ বটেংগো গাঁৱৰ নিজা বাসগৃহত গণিৰ মৃত্যু ঘটে । নিষিদ্ধ মুছলিম সন্মিলনৰ সৈতে জড়িত জাহাংগীৰ ভাট নামৰ এজন পুত্ৰক তেওঁ মৃত্যুৰ সময়ত এৰি থৈ যায় । ২০১৯ চনৰ পিছত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে তেওঁৰ লগতে আন কেইবাটাও সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে ৷
ভাটৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, ‘‘তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল আছিল আৰু কিছুদিন ধৰি সুস্থ অৱস্থাত নাছিল । চৈয়দ আলী গিলানী আৰু মৌলানা আব্বাছ আনছাৰীৰ পিছত ২০১৯ চনৰ পিছত মৃত্যু হোৱা ভাট তৃতীয়গৰাকী হুৰিয়তৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যক্ষ ।’’
হুৰিয়ত সন্মিলনৰ অধ্যক্ষ তথা আগশাৰীৰ ধৰ্মগুৰু মিৰৱাইজ উমৰ ফাৰুকৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী অধ্যাপক গণিয়ে তিনি দশকৰো অধিক সময় ধৰি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিচাপে পৰিচিত আছিল । প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁ হুৰিয়ত সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ চৈয়দ আলী গিলানীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ আছিল যদিও কাশ্মীৰৰ প্ৰতি থকা পৃথক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত মতানৈক্য ঘটে ৷
মিৰৱাইজে কয়, ‘‘প্ৰশাসনে অধ্যাপক ভাটৰ পৰিয়ালক খৰখেদাকৈ জানাজা সম্পন্ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল আৰু গণিৰ অন্তিম যাত্ৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰাকৈ মোক ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল ।’’
তেওঁ এক্সত এইদৰে প্ৰকাশ কৰে, ‘‘তেওঁৰ সৈতে মোৰ ৩৫ বছৰীয়া বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক আৰু তেওঁ পথ প্ৰদৰ্শক আছিল । আন বহুতে তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ হাহাকাৰ কৰিছিল । জানাজাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁক অন্তিম বিদায় দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো এক অসহ্যকৰ নিষ্ঠুৰতা ।’’
২০১৯ চনৰ আগষ্ট মাহত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ পিছত বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা দমনৰ পিছত তেওঁ জেলৰ বাহিৰত আছিল যদিও বিচ্ছিন্নতাবাদৰ সৈতে দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী যতীন্দৰ সিং, যি গৰাকী বাবু সিং নামেৰেও পৰিচিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ পুঁজি সম্বন্ধীয় গোচৰত ৰাজ্যিক তদন্তকাৰী সংস্থাই তেওঁক জেৰা কৰিছিল ।
ইয়াক ব্যক্তিগত ক্ষতি বুলি অভিহিত কৰি মিৰৱাইজে কয় যে তেওঁ এজন প্ৰিয় বন্ধু আৰু সহকৰ্মী আছিল ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কাশ্মীৰে এগৰাকী সৎ আৰু দূৰদৰ্শী নেতাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ।’’
বিচ্ছিন্নতাবাদী গোট বৰ্তমান বন্ধ হৈ যোৱা হুৰিয়ত সন্মিলনৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অধ্যাপক গণি শান্তি আৰু আলোচনাৰ উগ্ৰ সমৰ্থক আছিল । তেওঁ ২০০৩ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ শান্তি আলোচনাৰ পদক্ষেপত অংশগ্ৰহণ কৰি নতুন দিল্লী আৰু পাকিস্তানৰ সৈতে হোৱা ধাৰাবাহিক আলোচনাৰ অংশ হৈ পৰে ৷ ইয়াৰ ফলত উগ্ৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী গোটৰ মাজত সমালোচনাৰ সৃষ্টি হয়, যিয়ে তেওঁৰ এই পদক্ষেপৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । তথাপিও তেওঁ আৰু মিৰৱাইজকে ধৰি অন্যান্য সহযোগীসকল নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ ৰয় ৷
অধ্যাপক গণিৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই কয় যে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল যদিও তেওঁক সদায় অতি মান্য ব্যক্তি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্মৰণ কৰিব ।
আব্দুল্লাই কয়, ‘‘যেতিয়া বহুতে হিংসাই একমাত্ৰ অগ্ৰগতিৰ পথ বুলি বিশ্বাস কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ আলোচনাক সমৰ্থন কৰিবলৈ সাহস দেখুৱাইছিল ৷ ফলস্বৰূপে তেওঁ তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ী জী আৰু উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৱানী জীৰ সাক্ষাৎ পাইছিল ।’’
২০১৭ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আলোচক তথা প্ৰাক্তন চোৰাংচোৱা মুৰব্বী দিনেশ্বৰ শৰ্মাৰ সৈতে গোপন আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সদস্যসকলে বিদ্ৰোহ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । কাশ্মীৰত অধ্যাপক গণিৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা ৰ’ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী এ এছ দুলাটে তেওঁৰ ‘‘কাশ্মীৰ: বাজপেয়ী ইয়াৰ্ছ’’ নামৰ গ্ৰন্থখনত গণিক এজন “বন্ধু, দাৰ্শনিক আৰু পথ প্ৰদৰ্শক” বুলি অভিহিত কৰিছে ।
উত্তৰ কাশ্মীৰৰ বটেংগো গাঁৱৰ পৰা অহা গণি শ্ৰীনগৰৰ শ্ৰীপ্ৰতাপ কলেজত পাৰ্চী আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিছিল । পিছলৈ তেওঁ পাৰ্চী ভাষাত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী আৰু আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আইন বিষয়ত ডিগ্ৰী লাভ কৰি শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তি বাছি লয় ।
১৯৬৩ চনৰ পৰা চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত ২২ বছৰ ধৰি পাৰ্চী ভাষাত অধ্যাপনা কৰিছিল যদিও ১৯৮৬ চনত ‘ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি হোৱাৰ বাবে’ তেওঁক চৰকাৰী সেৱাৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল । এয়া তেওঁ ১৯৮৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাজনৈতিক দলৰ দল মুছলিম ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য হোৱাৰ এবছৰৰ আগৰ কথা ।
পিছৰ বছৰবোৰত অধ্যাপক গণিয়ে তেওঁৰ প্ৰাক্তন মুছলিম ফ্ৰণ্ট (এম ইউ এফ)ৰ কেইবাজনো সদস্যৰ সৈতে ১৯৯৩ চনত হুৰিয়ত সন্মিলন নামেৰে পৰিচিত বিচ্ছিন্নতাবাদী দলৰ এটা দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈ পৰে । বিড়ম্বনাৰ কথাটো হ’ল, হুৰিয়তৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পিছতো ১৯৯৫ চনত হুৰিয়তৰ নেতা আৰু ভাতৃ মহম্মদ চুলতানৰ হত্যাকাণ্ডৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদীক দোষাৰোপ কৰিবলৈ তেওঁ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল ।
তেওঁ মিৰৱাইজ মৌলৱী মহম্মদ ফাৰুক আৰু আব্দুল গণি ল’ন আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ হত্যাত জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভূমিকাক আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ হত্যাকাণ্ডত নিৰাপত্তা বাহিনী জড়িত থকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে ৷
গণিয়ে অধ্যাপনা কৰা চৰকাৰী ডিগ্ৰী কলেজ ছ’প’ৰেৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, কংগ্ৰেছ বিধায়ক নিজামুদ্দিন ভাটে তেওঁক গ্ৰামাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সহায় কৰাৰ লগতে উৎসাহ দিয়া এগৰাকী প্ৰতিভাৱান শিক্ষক বুলি অভিহিত কৰে ।
ইটিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ বেলেগ আছিল, কিন্তু তেওঁৰ সামাজিক যোগাযোগৰ অভ্যাস আছিল । সেইবাবেই তেওঁক সকলোৱে ভাল পাইছিল । তেওঁ স্পষ্টবাদী আৰু উদাৰ আছিল, কিন্তু সেইবাবেই তেওঁ বিতৰ্কিতও আছিল । সেইবুলি তেওঁ কোনো কঠোৰ জাতীয়তাবাদী বা হিংসাৰ সমৰ্থক নাছিল । তেওঁ আছিল কম-বেছি পৰিমাণে একাডেমিক আৰু তত্ত্ববিদ ।’’
আনহাতে, কাশ্মীৰৰ এজন বিশেষজ্ঞৰ মতে ৰাজনীতিৰ বাহিৰেও তেওঁ ক্ৰিকেট খেল উপভোগ কৰি ভাল পাইছিল ।
