সাগৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): বীৰাংগনা ৰাণী দুৰ্গাৱতী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, মধ্য প্ৰদেশৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ । যি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ বিচৰণৰ বিখ্যাত, য'ত পোৱা যায় বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দুৰ্ল্লভ পক্ষী । ইয়াত উপলব্ধ পাৰ চৰাইৰ দৰে পক্ষীসমূহক ছেণ্ডগ্ৰোছ নামেৰে জনা যায় ।
নোৰাদেহী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উপ-পৰিদৰ্শক ডাঃ এছ আনচাৰীয়ে কয়, "এয়া এক দুৰ্লভ পক্ষী, কিয়নো ইয়াক আটাইতকৈ বিশাল আৰু মুকলি খেতি পথাৰত পোৱা যায় । ইয়াক পোৱা যায় নোৰাদেহী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো । ইয়াৰ দুই প্ৰকাৰৰ ছেণ্ডগ্ৰোছ পোৱা যায় ।" ৱিকিপিডিয়া অনুসৰি ছেণ্ডগ্ৰোছৰ পৰিয়ালৰ ১৬ টা প্ৰজাতি আছে আৰু কম পৰিসংখ্যাৰ বাবে ই সংৰক্ষণৰ স্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছে ।
ডি এছ থমাছৰ মতে,"পৰিৱেশ বিভাগে উল্লেখ কৰা অনুসৰি পাৰ চৰাইৰ পৰিসংখ্য়াৰ এই চৰাইবিধ পানী পৰিবহন কৰাৰ বাবে বিখ্যাত । শুকান অঞ্চলত থকাৰ পিচতো এই পক্ষীয়ে পানীৰ অভাৱত নোভোগে । যাৰ বাবে পানীৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ বাবে এইবিধ পক্ষীয়ে প্ৰায় ১২০ কিঃমিঃ লৈকে যাত্ৰা কৰে ।"
ডাঃ আনচাৰীয়ে কয়, "এই বিশেষ পক্ষীবিধ নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অত্যন্ত সতৰ্ক হৈ থাকে । সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি ইহঁতে গছত বাহ নাসাজে, তাৰ পৰিৱৰ্তে সৰু সৰু জোপোহাত বাহ সাজে ।"
তেওঁৰ মতে,"পোৱালিবোৰক আহাৰ সেৱন কৰোৱা প্ৰক্ৰিয়াও ব্যতিক্ৰম । ইহঁতে নিজৰ পোৱালিক খুৱাবলৈ বা পানী প্ৰদান কৰিবলৈকো অনন্য প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰে । এই পক্ষীবিধে নিজৰ শৰীৰ পানীত ডুবাই আৰু একপ্ৰকাৰে নিজৰ পাখিত পানীবোৰ সংৰক্ষণ কৰে । পিছত পাখিৰে নিজৰ সন্তানক পানী খুৱায় ।"
উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে কয়, "এই পক্ষীবিধ নিৰামিষভোজী আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ফলৰ গুটি আৰু শস্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । ইয়াৰোপৰি ইহতৰ প্ৰিয় খাদ্য ঘাঁহৰ কোঁহ । ইহঁতে ঘাঁহ, ডাঠ পাত, আদি বিভিন্ন খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । ফলৰ গুটি ইহঁতৰ প্ৰধান আহাৰ । নোৰাদেহীত ছেণ্ডগ্ৰোছৰ ৰঙীন প্ৰজাতিও উপলব্ধ ।