ETV Bharat / bharat

পাখিত কঢ়িয়াই নিয়ে পানী, কি নাম এই বিশেষ পক্ষীৰ ? - FEATHERED WATER CARRIERS

শুকান অঞ্চল, পৰিত্যক্ত ক্ষেত্ৰ, মৰুভূমি আদিত প্ৰায়েই দেখা পোৱা এবিধ পক্ষী । এইবিধ পক্ষী এতিয়া দেখা গৈছে নোৰাদেহী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ।

he Fascinating Sandgrouse Of Nauradehi Tiger Reserve
আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু ছেণ্ডগ্ৰোছ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 24, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read

সাগৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): বীৰাংগনা ৰাণী দুৰ্গাৱতী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, মধ্য প্ৰদেশৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ । যি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ বিচৰণৰ বিখ্যাত, য'ত পোৱা যায় বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দুৰ্ল্লভ পক্ষী । ইয়াত উপলব্ধ পাৰ চৰাইৰ দৰে পক্ষীসমূহক ছেণ্ডগ্ৰোছ নামেৰে জনা যায় ।

নোৰাদেহী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উপ-পৰিদৰ্শক ডাঃ এছ আনচাৰীয়ে কয়, "এয়া এক দুৰ্লভ পক্ষী, কিয়নো ইয়াক আটাইতকৈ বিশাল আৰু মুকলি খেতি পথাৰত পোৱা যায় । ইয়াক পোৱা যায় নোৰাদেহী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো । ইয়াৰ দুই প্ৰকাৰৰ ছেণ্ডগ্ৰোছ পোৱা যায় ।" ৱিকিপিডিয়া অনুসৰি ছেণ্ডগ্ৰোছৰ পৰিয়ালৰ ১৬ টা প্ৰজাতি আছে আৰু কম পৰিসংখ্যাৰ বাবে ই সংৰক্ষণৰ স্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছে ।

ডি এছ থমাছৰ মতে,"পৰিৱেশ বিভাগে উল্লেখ কৰা অনুসৰি পাৰ চৰাইৰ পৰিসংখ্য়াৰ এই চৰাইবিধ পানী পৰিবহন কৰাৰ বাবে বিখ্যাত । শুকান অঞ্চলত থকাৰ পিচতো এই পক্ষীয়ে পানীৰ অভাৱত নোভোগে । যাৰ বাবে পানীৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ বাবে এইবিধ পক্ষীয়ে প্ৰায় ১২০ কিঃমিঃ লৈকে যাত্ৰা কৰে ।"

ডাঃ আনচাৰীয়ে কয়, "এই বিশেষ পক্ষীবিধ নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অত্যন্ত সতৰ্ক হৈ থাকে । সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি ইহঁতে গছত বাহ নাসাজে, তাৰ পৰিৱৰ্তে সৰু সৰু জোপোহাত বাহ সাজে ।"

তেওঁৰ মতে,"পোৱালিবোৰক আহাৰ সেৱন কৰোৱা প্ৰক্ৰিয়াও ব্যতিক্ৰম । ইহঁতে নিজৰ পোৱালিক খুৱাবলৈ বা পানী প্ৰদান কৰিবলৈকো অনন্য প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰে । এই পক্ষীবিধে নিজৰ শৰীৰ পানীত ডুবাই আৰু একপ্ৰকাৰে নিজৰ পাখিত পানীবোৰ সংৰক্ষণ কৰে । পিছত পাখিৰে নিজৰ সন্তানক পানী খুৱায় ।"

উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে কয়, "এই পক্ষীবিধ নিৰামিষভোজী আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ফলৰ গুটি আৰু শস্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । ইয়াৰোপৰি ইহতৰ প্ৰিয় খাদ্য ঘাঁহৰ কোঁহ । ইহঁতে ঘাঁহ, ডাঠ পাত, আদি বিভিন্ন খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । ফলৰ গুটি ইহঁতৰ প্ৰধান আহাৰ । নোৰাদেহীত ছেণ্ডগ্ৰোছৰ ৰঙীন প্ৰজাতিও উপলব্ধ ।

লগতে পঢ়ক: ক্ৰিকেট সংগ্ৰহালয়ত জীৱন্ত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে 'লিট'ল মাষ্টাৰ' সুনীল গাভাস্কাৰে ধন্যবাদ জনালে MCA - LITTLE MASTER SUNIL GAVASKAR

আৰু অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ দিশে ভাৰতৰ আকাশী নিৰাপত্তা; ওড়িশা উপকূলৰ সমীপত সংহত বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰথম পৰীক্ষণ সম্পন্ন - INDIA CONDUCTS MAIDEN FLIGHT TESTS

সাগৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): বীৰাংগনা ৰাণী দুৰ্গাৱতী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, মধ্য প্ৰদেশৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ । যি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ বিচৰণৰ বিখ্যাত, য'ত পোৱা যায় বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দুৰ্ল্লভ পক্ষী । ইয়াত উপলব্ধ পাৰ চৰাইৰ দৰে পক্ষীসমূহক ছেণ্ডগ্ৰোছ নামেৰে জনা যায় ।

নোৰাদেহী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উপ-পৰিদৰ্শক ডাঃ এছ আনচাৰীয়ে কয়, "এয়া এক দুৰ্লভ পক্ষী, কিয়নো ইয়াক আটাইতকৈ বিশাল আৰু মুকলি খেতি পথাৰত পোৱা যায় । ইয়াক পোৱা যায় নোৰাদেহী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো । ইয়াৰ দুই প্ৰকাৰৰ ছেণ্ডগ্ৰোছ পোৱা যায় ।" ৱিকিপিডিয়া অনুসৰি ছেণ্ডগ্ৰোছৰ পৰিয়ালৰ ১৬ টা প্ৰজাতি আছে আৰু কম পৰিসংখ্যাৰ বাবে ই সংৰক্ষণৰ স্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছে ।

ডি এছ থমাছৰ মতে,"পৰিৱেশ বিভাগে উল্লেখ কৰা অনুসৰি পাৰ চৰাইৰ পৰিসংখ্য়াৰ এই চৰাইবিধ পানী পৰিবহন কৰাৰ বাবে বিখ্যাত । শুকান অঞ্চলত থকাৰ পিচতো এই পক্ষীয়ে পানীৰ অভাৱত নোভোগে । যাৰ বাবে পানীৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ বাবে এইবিধ পক্ষীয়ে প্ৰায় ১২০ কিঃমিঃ লৈকে যাত্ৰা কৰে ।"

ডাঃ আনচাৰীয়ে কয়, "এই বিশেষ পক্ষীবিধ নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অত্যন্ত সতৰ্ক হৈ থাকে । সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি ইহঁতে গছত বাহ নাসাজে, তাৰ পৰিৱৰ্তে সৰু সৰু জোপোহাত বাহ সাজে ।"

তেওঁৰ মতে,"পোৱালিবোৰক আহাৰ সেৱন কৰোৱা প্ৰক্ৰিয়াও ব্যতিক্ৰম । ইহঁতে নিজৰ পোৱালিক খুৱাবলৈ বা পানী প্ৰদান কৰিবলৈকো অনন্য প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰে । এই পক্ষীবিধে নিজৰ শৰীৰ পানীত ডুবাই আৰু একপ্ৰকাৰে নিজৰ পাখিত পানীবোৰ সংৰক্ষণ কৰে । পিছত পাখিৰে নিজৰ সন্তানক পানী খুৱায় ।"

উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে কয়, "এই পক্ষীবিধ নিৰামিষভোজী আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ফলৰ গুটি আৰু শস্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । ইয়াৰোপৰি ইহতৰ প্ৰিয় খাদ্য ঘাঁহৰ কোঁহ । ইহঁতে ঘাঁহ, ডাঠ পাত, আদি বিভিন্ন খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । ফলৰ গুটি ইহঁতৰ প্ৰধান আহাৰ । নোৰাদেহীত ছেণ্ডগ্ৰোছৰ ৰঙীন প্ৰজাতিও উপলব্ধ ।

লগতে পঢ়ক: ক্ৰিকেট সংগ্ৰহালয়ত জীৱন্ত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে 'লিট'ল মাষ্টাৰ' সুনীল গাভাস্কাৰে ধন্যবাদ জনালে MCA - LITTLE MASTER SUNIL GAVASKAR

আৰু অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ দিশে ভাৰতৰ আকাশী নিৰাপত্তা; ওড়িশা উপকূলৰ সমীপত সংহত বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰথম পৰীক্ষণ সম্পন্ন - INDIA CONDUCTS MAIDEN FLIGHT TESTS

For All Latest Updates

TAGGED:

SAGAR NAURADEHI TIGER RESERVESAND GROUSE WATER FILLING FEATHERSWATER CARRIED BIRD SAND GROUSEইটিভি ভাৰত অসমFEATHERED WATER CARRIERS

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.