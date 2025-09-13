জীৱ-জন্তুৰ উপবাস ! কিয় উপবাসে থাকে জানেনে ?

জীৱ-জন্তুৰ উপবাস ! কিয় উপবাসে থাকে জানেনে ?
উপবাস কৰাটো মানুহৰ লগতে জীৱ-জন্তুৰ পাচনতন্ত্ৰৰ বাবেও অতি প্ৰয়োজনীয় । জীৱ-জন্তুক সক্ৰিয় আৰু ফিট কৰি ৰাখিবলৈ উপবাসে থকাটো জৰুৰী ।
Published : September 13, 2025 at 8:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: উপবাস কৰাটো প্ৰায় মানুহৰ প্ৰথা । উপবাস কৰাটো স্বাস্থ্যৰ বাবেও উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় । কিন্তু আপুনি বাৰু জানেনে মানুহৰ দৰে জন্তুৱেও উপবাস কৰে বুলি ? হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে । জন্তুৱেও থাকে উপবাসে ।
হায়দৰাবাদৰ নেহৰু জুল'জিকেল পাৰ্কত পৰম্পৰাৰ পৰিৱৰ্তে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতে বন্যপ্ৰাণীবোৰেও এই নিয়ম মানি চলে । বছৰ বছৰ ধৰি চিৰিয়াখানাৰ বিষয়াসকলে এটা অনন্য নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰি আহিছে । শুকুৰবাৰে জীৱ-জন্তুবোৰক নিয়ন্ত্ৰিত খাদ্য দিয়া হয়, যাতে মেদবহুলতা আৰু দৈনিক অধিক খোৱাৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য ৰোগসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় ।
উপবাসৰ অৰ্থ সম্পূৰ্ণ বিৰতি নহয় । তাৰ পৰিৱৰ্তে লঘু আহাৰ আগবঢ়োৱা হয় । উদাহৰণস্বৰূপে, সিংহ, বাঘ আৰু নাহৰফুটুকীয়ে নিজৰ সাধাৰণ খাদ্য গো-মাংসৰ পৰিৱৰ্তে পুৱা কুকুৰাৰ মাংস আৰু গাখীৰ লাভ কৰে । জুল'জিকেল পাৰ্কৰ বিষয়াসকলে কয় যে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে তেওঁলোকৰ পাচনতন্ত্ৰক বিৰতি দিয়া আৰু জন্তুবোৰক সক্ৰিয় আৰু ফিট কৰি ৰখা ।
কিউৰেটৰ জে ভাসন্তাই কয় যে চিৰিয়াখানাৰ কৰ্মচাৰীসকলক যিকোনো প্ৰাণীৰ সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনকো লক্ষ্য কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । “যদি কোনো হাতীয়ে খাদ্য নাকচ কৰে বা যদি প্ৰস্ৰাৱ, শৌচ বা আচৰণৰ পাৰ্থক্য থাকে, তেন্তে আমি তৎক্ষণাত চিৰিয়াখানা চিকিৎসালয়ক সতৰ্ক কৰি দিওঁ ।” তেওঁ কয় ।
ইয়াৰ পিছত পশু চিকিৎসকে জীৱ-জন্তুৰ সুস্থতা নিশ্চিত কৰিবলৈ পৰীক্ষা কৰে । আনকি জীৱ-জন্তুবোৰৰ খোৱাপানীও পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট RO plant ৰ জৰিয়তে ফিল্টাৰ কৰা হয় ।
কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ অধীনত খাদ্য
প্ৰতিদিনে পুৱা চিৰিয়াখানাখনে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ যোগান লাভ কৰে । চেংগিচেৰলাৰ বধশালাৰ পৰা গৰুৰ মাংস, স্থানীয় বজাৰৰ পৰা শাক-পাচলি, ফল-মূল, ঘাঁহ, কণী আৰু কুকুৰাৰ মাংস অনা হয় ।
ঠিকাভিত্তিক যোগানকাৰীৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰা সকলো সামগ্ৰী ভিতৰলৈ অনাৰ আগতে পশু চিকিৎসকে পৰীক্ষণ কৰে । তাৰ পিছতহে জীৱ-জন্তুবোৰক পৰিৱেশন কৰা হয়, যাৰ ফলত গুণগত মান আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় ।
প্ৰতিটো প্ৰজাতিৰ বাবে ডিজাইন কৰা খাদ্য
নেহৰু চিৰিয়াখানাত শ শ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী আছে, প্ৰত্যেকৰে নিজৰ পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি খাদ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে :
- জিৰাফে দৈনিক প্ৰায় ৭০ কিলোগ্ৰাম ফলমূল আৰু শাক-পাচলি খায় ।
- নাহৰফুটুকী আৰু জাগুৱাৰৰ গাখীৰ, কুকুৰা আৰু কেঁচা কণীৰ পৰা দিনটো আৰম্ভ হয়, তাৰ পিছত সন্ধিয়া ৬ কেজি গো-মাংস লাগে ।
- শিয়াল আৰু কুকুৰনেচীয়াই (Jackals and wolves) পুৱা কুকুৰা, কণী, গাখীৰ খায় আৰু পিছত ৪–৫ কিলোগ্ৰামকৈ গো-মাংস খায় ।
- সাপক আকাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডালশলীয়া, নিগনি বা গিনিপিগ খুৱাই দিয়া হয় ।
- নীলগাইৰ দৰে তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰে ঘাঁহ, কুঁহিয়াৰ, ধনীয়া, পদিনা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাক-পাচলি খায় ।
- বাঘ আৰু সিংহই পুৱা কুকুৰা আৰু আধা লিটাৰ গাখীৰ, কেঁচা কণী আৰু ৰাতি প্ৰায় ৮ কিলোগ্ৰাম গো-মাংস খায় ।
- তালিকাৰ শীৰ্ষত হাতীয়ে দৈনিক প্ৰায় ৩০০ কিলোগ্ৰাম খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, য’ত ১৫০ কিলোগ্ৰাম ঘাঁহ, ২৫ কিলোগ্ৰাম কুঁহিয়াৰ, ৫ কেজি ৰাভা পাত, ১ কেজি গুড়ৰ লগতে ফলমূল, বিলাহী, কবি আদি খায় ।
কঠোৰ নিৰীক্ষণ আৰু সযতনে সুষম খাদ্যৰ দ্বাৰা নেহৰু চিৰিয়াখানাই ইয়াৰ ইয়াত থকা জীৱ-জন্তুবোৰক সুস্থ আৰু শক্তিশালী হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰে । ইয়াৰ অনন্য "উপবাসৰ শুকুৰবাৰ" এটা সোঁৱৰণী হিচাপে থিয় দিছে যে মানুহৰ দৰেই জীৱ-জন্তুও মধ্যমীয়া আৰু খাদ্যৰ বিশ্ৰামৰ এক মুহূৰ্তৰ দ্বাৰা উপকৃত হয় ।