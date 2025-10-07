উত্তৰ-পূবৰ খনিজ পদাৰ্থ উলিয়াই নিয়াটোৱেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মূল এজেণ্ডা: অৰুণাচললৈ আহি কৈ থৈ গ'ল মন্ত্ৰী কিষাণ ৰেড্ডীয়ে

উত্তৰ-পূবৰ খনিজ পদাৰ্থ উলিয়াই নিয়াটোৱেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মূল এজেণ্ডা: অৰুণাচললৈ আহি কৈ থৈ গ'ল মন্ত্ৰী কিষাণ ৰেড্ডীয়ে
ডেৰ কোটি টন কয়লা মজুত থকা নামচিক নামফুক কয়লা ব্লকটো ২০০৩ চনতেই আৱণ্টন দিয়া হৈছিল যদিও বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে ই বন্ধ হৈ আছিল ।
By ANI
Published : October 7, 2025 at 7:20 AM IST
চাংলাং (অৰুণাচল প্ৰদেশ): কেন্দ্ৰীয় কয়লা আৰু খনিজ মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে সোমবাৰে কয় যে অন্যান্য কাম-কাজৰ লগতে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ অন্বেষণ কৰাটোৱেই হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মূল এজেণ্ডা । সোমবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাত নামচিক-নামফুক কয়লাখনি উদ্বোধনৰ সময়ত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমি উত্তৰ-পূবক প্ৰতিটো খণ্ডতে উন্নয়ন কৰিব বিচাৰো । বৰ্তমান অসমত কয়লাভিত্তিক কাম চলি আছে আৰু অনাগত দিনত মিজোৰাম আৰু অন্যান্য ৰাজ্যত অন্বেষণৰ কাৰ্যকলাপ ত্বৰান্বিত কৰিম ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে আৰু কয়, "ইয়াৰ উপৰিও চুবুৰীয়া দেশসমূহত জটিল খনিজ পদাৰ্থ যথেষ্ঠ পৰিমাণে মজুত আছে । যিহেতু সেই দেশসমূহত কয়লা সম্পৰ্কীয় ডাঙৰ ডাঙৰ কাম-কাজ চলি আছে, সেয়েহে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ইয়াৰ সীমান্তৱৰ্তী আমাৰ দেশৰ অঞ্চলসমূহতো কয়লা আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ ভাণ্ডাৰ থাকিব পাৰে । গতিকে এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ অন্বেষণ কৰা, অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন কৰা, স্থানীয় জনসাধাৰণক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰা আৰু অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰাটো আমাৰ মূল এজেণ্ডা ।" তেওঁ কয় যে
জটিল খনিজসমূহ হৈছে নবীকৰণযোগ্য শক্তি, উন্নত উৎপাদন আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি এটা জাতিৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ বাবে অপৰিহাৰ্য সম্পদ । ইয়াৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক সংজ্ঞায়িত কৰা হয়, ইয়াৰ অভাৱৰ দ্বাৰা নহয় ৷ কিন্তু কিছুমান বিশেষ ভৌগোলিক স্থানত সীমিত উপলব্ধতা আৰু জটিল বিশ্বব্যাপী নিষ্কাশন আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ শৃংখলৰ বাবে ই যোগান শৃংখলৰ ক্ষেত্ৰত বিপদৰ সৃষ্টি কৰে ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ সৈতে এক যৌথ সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় কয়লা মন্ত্ৰী ৰেড্ডীয়ে আৰু কয় যে মহালক্ষ্মী গোটৰ উদ্যোগত গঢ়ি তোলা বহু প্রত্যাশিত এই অন্বেষণ প্রকল্পটোৱে অৰুণাচল প্রদেশ চৰকাৰৰ বাবে আনুমানিক ৪৫০০ কোটি টকাৰ ৰাজহ আহৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আনি দিছে ৷
অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এয়া কেৱল খনন প্ৰকল্প নহয় । ই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে বিশ্বাস, স্বচ্ছতা আৰু ৰূপান্তৰৰ প্ৰতীক । আমি অপৰিসীম সম্ভাৱনা থকা অঞ্চললৈ বহনক্ষম, বৈজ্ঞানিক আৰু আইনী খনন পদ্ধতি আনিছো ।"
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী খাণ্ডুৱে কয় যে এই প্ৰকল্পই ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক বিকাশ আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰধান চালক হ’ব ।
তেওঁ কয় যে এই পদক্ষেপে কেৱল ৰাজহ বৃদ্ধি কৰাই নহয়, আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে দক্ষতা বিকাশ, আন্তঃগাঁথনি আৰু দীৰ্ঘম্যাদী নিয়োগো আনিব ।
ডেৰ কোটি টন মজুত থকা নামচিক নামফুক কয়লা ব্লকটো ২০০৩ চনত প্ৰথমে আৱণ্টন দিয়া হৈছিল যদিও বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে ই বন্ধৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । ২০২২ চনত স্বচ্ছ নিলাম প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ইয়াক পুনৰুজ্জীৱিত কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰৱেশৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছিল আৰু বছৰ বছৰ ধৰি হৈ থকা পলমৰ অন্ত পৰিছিল ।
কয়লা মন্ত্ৰণালয়ৰ হিচাপ অনুসৰি খনিটোৱে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাজহ হিচাপে বছৰি ১০০ কোটি টকাৰো অধিক উপাৰ্জন কৰি যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে চাকৰি আৰু সমৃদ্ধিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ জিৰ' উৎসৱত এটা দিন জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গা