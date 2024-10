ETV Bharat / bharat

জাৰ্মান চাঞ্চেলৰৰ ভ্ৰমণ : ভাৰতৰ বাবে অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব

জাৰ্মান প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি ইউৰোপীয় কোম্পানীবোৰে নিয়ামক বাধা, বিদেশী বিনিয়োগৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা, আৰু চীনা কোম্পানীবোৰৰ প্ৰতি দেশৰ পক্ষপাতিত্বৰ বাবে চীনা বজাৰত প্ৰৱেশ কৰাত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় ।

চীনে ৰাষ্ট্ৰৰ মালিকানাধীন উদ্যোগসমূহৰ বাবে ৰাজসাহায্যৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰে প্ৰতিযোগিতাত প্ৰভাৱ পেলাইছে, যাৰ ফলত ইউৰোপীয় উদ্যোগসমূহ প্ৰভাৱিত হয় । এইটো জাৰ্মানীৰ উৎপাদন আৰু অটোমটিভ খণ্ডৰ বাবে বিশেষভাৱে সমস্যাজনক, য'ত চীনা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় সমৰ্থনৰ দ্বাৰা উৎসাহিত হৈ ক্ৰমান্বয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ পৰিছে ।

ইউৰোপীয় ব্যৱসায়সমূহেও প্ৰায়ে চীনত ব্যৱসায় কৰোঁতে বৌদ্ধিক সম্পত্তি চুৰি আৰু বলপূৰ্বক প্ৰযুক্তি স্থানান্তৰৰ বিষয়ে উদ্বেগৰ কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰি ইউৰোপীয় ইউনিয়নে অৰ্থনৈতিক বল প্ৰয়োগৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে, বিশেষকৈ বেইজিঙৰ নীতিক সমালোচনা কৰা দেশ বা কোম্পানীবোৰৰ বিৰুদ্ধে চীনৰ প্ৰতিশোধমূলক পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত । এনে ধৰণৰ বলপূৰ্বক ব্যৱস্থাই ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুক্ত বজাৰৰ নীতিবোৰ কলুষিত কৰে আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে অনিশ্চয়তাৰ এটা উপাদান যোগ কৰে ।

‘Tipping Point? Germany and China in an Era of Zero-Sum Competition’ শীৰ্ষক গৱেষণা প্ৰদানকাৰী ৰোডিয়াম গ্ৰুপৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশিত এটা প্ৰবন্ধ অনুসৰি, একবিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দুটা দশকত জাৰ্মান আৰু চীনা অৰ্থনীতি দুটা মুখ্য অৰ্থনীতিৰ দৰে পৰিপূৰক আছিল ।

"কিন্তু শেহতীয়া বছৰবোৰত এই গতিশীলতা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । চীনে এসময়ত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা উদ্যোগবোৰত জাৰ্মানীয়ে এক শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।" ৰোডিয়াম গ্ৰুপৰ নোহ বাৰ্কিন আৰু গ্ৰেগৰ চেবাষ্টিয়ানৰ দ্বাৰা লিখা আৰু এই বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধটোত কোৱা হৈছে ।

প্ৰবন্ধটো অনুসৰি, স্থবিৰ জাৰ্মান অৰ্থনীতি আৰু অধিক অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ পটভূমিত, মুখ্য জাৰ্মান উদ্যোগবোৰত চাকৰি হেৰুওৱাটোৱে এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যিটো এতিয়ালৈকে বিশেষভাৱে নাই, আনকি চীনৰ ওপৰত চৰকাৰী ব্যৱস্থাত কঠিন হৈ পৰিছে ।

জাৰ্মানীয়ে ভাৰতক চীনৰ বাবে এক ভাল বিকল্প হিচাপে কিয় লক্ষ্য কৰে ?

ৰেডিঅ' ফ্ৰান্স ইণ্টাৰনেচনেলে (আৰ এফ আই) বুধবাৰে শ্চোলজৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে জাৰ্মান বিত্ত মন্ত্ৰী ৰবাৰ্ট হাবেকৰ উদ্ধৃতি দি কয়, "বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ ভাৰত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰত জাৰ্মান অৰ্থনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ আৰু জাৰ্মান অৰ্থনীতিৰ বিচিত্ৰকৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।"

"আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব লাগিব (চীনৰ ওপৰত) আৰু জাৰ্মান কোম্পানী আৰু এছিয়ালৈ অহা-যোৱা কৰা সেইবোৰৰ যোগান শৃংখলাৰ স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী কৰিব লাগিব ।" হাবেকে কয় ।

আৰ এফ আই প্ৰতিবেদনত জাৰ্মান চেম্বাৰ অব কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ (German Chamber of Commerce and Industry, DIHK) বৈদেশিক বাণিজ্যৰ মুৰব্বী ভলকাৰ ট্ৰেয়েৰৰ উদ্ধৃতি দি কোৱা হৈছে যে ভাৰতত জাৰ্মান প্ৰত্যক্ষ বিনিয়োগৰ মূল্য ২০২২ চনত প্ৰায় ২৫ বিলিয়ন ইউৰো, যিটো হৈছে চীনত বিনিয়োগ কৰা পৰিমাণৰ প্ৰায় ২০ শতাংশ ।

ট্ৰেয়াৰৰ মতে, দশকটোৰ শেষলৈ উক্ত অংশ ৪০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । "চীন নাইকিয়া নহ'ব, কিন্তু জাৰ্মান কোম্পানীবোৰৰ বাবে ভাৰত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব ।" তেওঁ কয় । "ভাৰত হৈছে লিটমাছ পৰীক্ষা, ক'বলৈ গ'লে । যদি চীনৰ বিপদাশংকা মুক্ত কৰাটোৱে কাম কৰিব লাগে, ভাৰত হৈছে মূল চাবিকাঠি... বজাৰৰ আকাৰ আৰু দেশৰ অৰ্থনৈতিক গতিশীলতাৰ বাবে ।"

বিগত সপ্তাহত, জাৰ্মান কেবিনেটে 'ভাৰতৰ ওপৰত গুৰুত্ব' নামৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত নথি গ্ৰহণ কৰিছিল, যিয়ে ভাৰতৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ভৱিষ্যতৰ দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । জাৰ্মান চৰকাৰে কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে, যিয়ে ২০০০ চনৰ পৰা ভাৰতৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক এক নতুন স্তৰলৈ উন্নীত কৰিছে । নথিখনত 'অৰ্থনীতি, বাণিজ্য আৰু কৃষি' শীৰ্ষক অধ্যায়টোত কোৱা হৈছে যে "ভাৰতৰ অৰ্থনীতি উদ্ভাৱনীমূলক আৰু গতিশীল গতিত বিকশিত হৈছে" ।

"মাত্ৰ কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে ভাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।" ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে । "এই উন্নয়নে এছিয়াৰ সৈতে আমাৰ অৰ্থনৈতিক আৰু বৈদেশিক বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ বিচিত্ৰতা আনিবলৈ বৃহৎ সুযোগ প্ৰদান কৰে । ভাৰতৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা জাৰ্মান কোম্পানীৰ যোগান শৃংখলাৰ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাব । সেয়েহে আমি বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ প্ৰতিবন্ধকতা হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰু আমাৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিবলৈ ভাৰতৰ সৈতে কাম কৰিব বিচাৰোঁ । বিশেষকৈ, ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ কেন্দ্ৰত থকা মুক্ত, নিয়ম-ভিত্তিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা ।"

সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে, যদি সকলোবোৰ জাৰ্মানীৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি হয়, চীনৰ লোকচান হ'ব ভাৰতৰ বাবে লাভ ।

